https://sputniknews.com.tr/20221112/bulgaristanda-yuzlerce-kisi-maas-artisi-talebiyle-sokaklara-dokuldu-1063345453.html

Bulgaristan'da yüzlerce kişi maaş artışı talebiyle sokaklara döküldü

Bulgaristan'da yüzlerce kişi maaş artışı talebiyle sokaklara döküldü

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da farklı mesleklerde çalışan yüzlerce kişi, maaş artışı talebiyle gösteri düzenledi. 12.11.2022, Sputnik Türkiye

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Avrupa Birliği'nin (AB) en yoksul ülkesi Bulgaristan'ı vuran enflasyonla başa çıkabilmek için maaşlarına iyileştirme talep eden eylemciler, meclis binası önünde toplandı.Gösteri, Bulgaristan'ın en büyük iki ticaret birliği tarafından düzenlendi.Farklı mesleklerde çalışan yüzlerce kişi eyleme katıldı.Eylemciler, hükümetten maaşlarının artırılmasını talep etti.Gösteriye katılan acil doktoru Marina Yocheva, mesleğinin oldukça zor olduğunu belirterek, "Acil serviste doktorum ve yaptığım iş karşılığında kabul edilebilir bir maaş istiyorum." dedi.Bağımsız İşçi Sendikası Ekonomi Uzmanı Lyuboslav Kostov da yetkililere hükümeti bir an önce kurma ve gelecek yılın bütçesini oluşturma çağrısında bulunarak, Bulgaristan'ın 2024'te avro bölgesine dahil olabilmesi için yeni bütçenin asgari ücret artışını kapsaması gerektiğini vurguladı.Gösteride okunan ortak bildiriye göre, enflasyona bağlı olarak asgari ücretin dondurulması riskinden kaçınmak için gelecek yıl bütçesinin bir an önce oluşturulması talep edildi.Kalabalık kış mevsiminin yaklaşmasıyla ısınma konusunda da sıkıntı yaşanacağına dikkat çekti.Göstericiler, daha sonra araçlarıyla başkentin ana caddelerinden geçerek, trafikte kısa süreli aksamaların yaşanmasına neden oldu.Bu arada, son 2 yılda 4 kez genel seçim yaşayan Bulgaristan'da hükümetin sınırlı yetkilerle görev yaptığı ve çok partili bir koalisyon hükümetinin kurulmasının zorlu bir süreç olacağı ifade ediliyor.

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