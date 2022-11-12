https://sputniknews.com.tr/20221112/bakan-soylu-turkiyedeki-terorist-sayisi-120nin-altina-dustu-1063362670.html

Bakan Soylu: Türkiye'deki terörist sayısı 120'nin altına düştü

Bakan Soylu: Türkiye'deki terörist sayısı 120'nin altına düştü

Bilecik'te düzenlenen Teşkilat Akademisi Türkiye Yüzyılı Eğitim Programı'nda konuşan içişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'de terörist sayısı bugün 120'nin... 12.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-12T18:42+0300

2022-11-12T18:42+0300

2022-11-12T18:51+0300

politika

süleyman soylu

terörist

türkiye

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​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki Sakarya Salonu'nda AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı'nca düzenlenen Teşkilat Akademisi Türkiye Yüzyılı Eğitim Programı'na katıldı.Burada konuşan Bakan Soylu, ana-baba sevgisi ve aile bağlılığını unutturmaya çalışılan bir terör örgütü propagandasının olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:HDP, PKK ve İYİ Parti'nin aynı çizgiden yürüdüğünü söyleyen Bakan Soylu, şöyle konuştu:"Siz ötekilerin birbirleriyle yalandan dalaşmalarına bakmayın. Neymiş? Meral Akşener ile Pervin Buldan birbirleriyle atışıyorlar. Bu neye benzer biliyor musunuz? Neye benzediğini anlatayım. Bu bankaların önünde bazen emekliler eskiden maaş almaya giderlerdi. Tabii dolandırıcılar var orada. Güya birbirleriyle kavga ederler. 'Tantanacılar' derler bunlara. Öyle tantana yaparlar. Kavga ederler. Yaşlılar, 'Çocuklar yapmayın' dediği andan itibaren para cepten gider. Şimdi bunların işi HDP ile İYİ Parti, Meral Akşener ile Pervin Buldan'ın işi ne biliyor musunuz? Tantana yapmak. Tantana yaparken 'Acaba hangi Ankara belediyesinden ve İstanbul belediyesinden hangi ihaleleri cebimize indireceğiz?' Onun hesabını yapıyorlar. Başka hiçbir hesapları yok. Buna inanın. Hiç ihalede kavga ettiklerini gördünüz mü? Hiç belediyedeki rantın paylaşımında kavga ettiklerini gördünüz mü? Hiç belediyedeki müdürlüklerde, İstanbul'da, Ankara'da, diğer yerlerde bu rantın paylaşımında, belediyelerdeki müdürlüklerde, yönetim kurulu üyeliklerinde herhangi bir kavga ettiklerini gördünüz mü? Hayır. Çünkü neden biliyor musunuz? Bunun da bir sebebi var aslında. Sebebi şu patronları aynı; Amerika. Amerika talimat veriyor, HDP de PKK da İYİ Parti de aynı çizgiden yürüyüp gidiyor. Tamamen budur. Hiç onların çizgisinden çıkamazlar çünkü ipleri elinde. İstedikleri zaman çekerler. İstedikleri zaman tehdit ederler. İstedikleri zaman içlerinden bir adam çıkartıp tehdit ettirirler. Esir olmuşlarla Türkiye'de siyaset yapılmaz. Türkiye'de Tayyip Erdoğan gibi ipi cebinde gezenlerle siyaset yapılır. Bu ülkeye kendisini adayanlarla siyaset yapıyor. Bu ülke öyle gelişir, büyür, zenginleşir. Bu ülke öyle etrafındaki coğrafyaya kendi değerlerini pekiştirir."'Geçti o günler. Bu milletin tek kör kuruşunu size yedirmeyeceğiz'Konuşmasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren Bakan Soylu, "Altyapısını güçlü bir şekilde oluşturan ve yarına ümitle bakan bir Türkiye var. Bunlar hep beraber gerçekleştirdik. Bunları hep beraber yapıldı. Ne olacak? Kılıçdaroğlu öyle mi? Yıllarca iftira ettiler. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira ettiler. Neymiş? 'Kimyasal silah kullandı'. Jandarmaya, emniyete, bu ülkenin İçişleri Bakanı'na, Cumhurbaşkanı'na, 'Siz uyuşturucu ticareti yapıp cari açığınızı kapatıyorsunuz' diye dünyanın en alçak iftirasını ortaya koydu. Yetmez. Adamlarına Yalova'da mahkeme bastırttı. Hırsızlık yapma. Bilecik'te yaptılar. Yakalandılar mı? Sesleri çıkıyor mu? İyi ya istediğinizi yapacaksınız. Sizin çekincenizden, korkunuzdan hırsızlığınıza göz yumacağız. Sizin hırsızlığınıza göz yuman alçaktır, namerttir. Her türlü pazarlığı yapacaksınız Bilecik'te. Her türlü herzeyi yiyeceksiniz. Her türlü haltı işleyeceksiniz. Sonra da 'Bizim üzerimize geliyorsunuz' diye bizi tehdit edip, korkutacaksınız. Geçti o günler. Bu milletin tek kör kuruşunu size yedirmeyeceğiz, talan ettirmeyeceğiz. Şimdi ne yaptılar Yalova'da? Eşkıya takımına mahkeme bastırdılar. Hakimleri tehdit ettirdiler, savcıları tehdit ettirdiler. Recep Tayyip Erdoğan'a yasak konuldu. Mahkeme bastı mı? Rahmetli Erbakan, rahmetli Demirel, Baykal, rahmetli Ecevit, hepsini Zincirbozan'a Hamzakoy'a götürdüler. Kim mahkeme bastı? Her türlü haksızlıklarla karşı karşıya kaldılar ama eşkıya takımına verilen talimatlar Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak, Türkiye'yi güvensiz bir ülke haline getirmek, herkese iftira atmak, herkese çamur atmak, ortalığı bulandırmak, ondan sonra da Amerika'nın, Avrupa'nın istediği gibi oyun kurmasını, burada istediğini yapabilmesini imkanlı hale getirebilme. Tezgahları bu. Ama bir şeyi hesap edemiyorlar. Tayyip Erdoğan'ı, şu inançlı kadroyu ve aziz milletimizi hesap edemiyorlar." dedi.

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süleyman soylu, terörist, türkiye