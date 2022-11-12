Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221112/bakan-nebati-insaat-sektoru-temsilcileriyle-ekonomik-gelismeleri-gorustu-1063366997.html
Bakan Nebati, inşaat sektörü temsilcileriyle ekonomik gelişmeleri görüştü
Bakan Nebati, inşaat sektörü temsilcileriyle ekonomik gelişmeleri görüştü
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, inşaat sektörü temsilcileriyle ekonomik gelişmelerin sektör üzerindeki etkilerini değerlendirdi. 12.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-12T22:59+0300
2022-11-12T23:01+0300
türkiye
nureddin nebati
inşaat
sektör
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0c/1063366587_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_42c52d2028cb2f68bfbacf6ea96d1c7f.jpg
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, iş dünyası ile sektör bazlı görüşmelerini sürdürüyor. Nebati, inşaat sektöründe faaliyet gösteren temsilcilerle bir araya geldi.Bakan Nebati, Twitter hesabından, inşaat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin temsilcileriyle görüşmesine ilişkin paylaşım yaptı.İstişare odaklı çözüm üretmeye yönelik sektör bazlı görüşmelere devam ettiklerini bildiren Nebati, şunları kaydetti:
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0c/1063366587_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_130f4f45c1b2f7d631db12086c3197dc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
nureddin nebati, inşaat, sektör
nureddin nebati, inşaat, sektör

Bakan Nebati, inşaat sektörü temsilcileriyle ekonomik gelişmeleri görüştü

22:59 12.11.2022 (güncellendi: 23:01 12.11.2022)
© Twitter Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, iş dünyası ile sektör bazlı görüşmelerini sürdürüyor. Nebati, inşaat sektöründe faaliyet gösteren temsilcilerle bir araya geldi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, iş dünyası ile sektör bazlı görüşmelerini sürdürüyor. Nebati, inşaat sektöründe faaliyet gösteren temsilcilerle bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2022
© Twitter
Abone olTelegram
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, inşaat sektörü temsilcileriyle ekonomik gelişmelerin sektör üzerindeki etkilerini değerlendirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, iş dünyası ile sektör bazlı görüşmelerini sürdürüyor. Nebati, inşaat sektöründe faaliyet gösteren temsilcilerle bir araya geldi.
Bakan Nebati, Twitter hesabından, inşaat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin temsilcileriyle görüşmesine ilişkin paylaşım yaptı.
İstişare odaklı çözüm üretmeye yönelik sektör bazlı görüşmelere devam ettiklerini bildiren Nebati, şunları kaydetti:
"İnşaat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerimizin temsilcileriyle yaptığımız görüşmede, son dönemdeki ekonomik gelişmelerin sektör üzerindeki etkilerini değerlendirdik. İş dünyası ile gerçekleştirdiğimiz sektör bazlı görüşmelerimize, önümüzdeki dönemde de istişare odaklı katılımcı bir anlayış ilkesiyle devam edeceğiz."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала