https://sputniknews.com.tr/20221112/ayni-futbol-kulubunde-ikinci-intihar-vakasi-sozlesmesi-feshedilince-yasamina-son-verdi-1063360584.html
Aynı futbol kulübünde ikinci intihar vakası: Sözleşmesi feshedilince yaşamına son verdi
Aynı futbol kulübünde ikinci intihar vakası: Sözleşmesi feshedilince yaşamına son verdi
Arjantin ekiplerinden Aldosivi kulübü son 2 yılda yaşanan ikinci futbolcu intiharı vakasıyla şoke oldu. 2020 yılında Leandro Latorre intihar ederek hayatını... 12.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-12T16:37+0300
2022-11-12T16:37+0300
2022-11-12T16:37+0300
spor
arjantin
futbol
intihar
intihar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104163/09/1041630974_0:48:1921:1128_1920x0_80_0_0_86bae6b9459b67766eeea685f7a46d42.jpg
Arjantin'in alt liglerinde mücadele eden Aldosivi kulübü son zamanlarda kulüpte yaşanan intihar vakalarıyla gündemde. Haber Global'in aktardığına göre Ağustos 2020 yılında sözleşmesi feshedilen Leandro Latorre'nin intiharından iki yıl sonra bu kez genç oyuncu Samuel Rebolla canına kıydı. İlk profesyonel sözleşmesini imzalamayı bekleyen 20 yaşındaki oyuncu, sözleşmesinin feshedilmesi sonrası canına kıyarak intihar etti.Önemli takımlarda forma giymenin hayalini kuran Latorre'nin ailesi büyük üzüntü yaşarken, Babası José Rebollo "Bana hiçbir zaman iyileşmeyecek bir acı bıraktın" ifadelerini kullandı.
arjantin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104163/09/1041630974_0:0:1707:1280_1920x0_80_0_0_7a8d506b1b72c1ba83e5fda18918a110.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
arjantin, futbol, intihar, intihar
arjantin, futbol, intihar, intihar
Aynı futbol kulübünde ikinci intihar vakası: Sözleşmesi feshedilince yaşamına son verdi
Abone ol
Arjantin ekiplerinden Aldosivi kulübü son 2 yılda yaşanan ikinci futbolcu intiharı vakasıyla şoke oldu. 2020 yılında Leandro Latorre intihar ederek hayatını kaybederken, bu kez Samuel Rebolla isimli 20 yaşındaki genç oyuncu yaşamına son verdi.
Arjantin'in alt liglerinde mücadele eden Aldosivi kulübü son zamanlarda kulüpte yaşanan intihar vakalarıyla gündemde.
Haber Global'in aktardığına
göre Ağustos 2020 yılında sözleşmesi feshedilen Leandro Latorre'nin intiharından iki yıl sonra bu kez genç oyuncu Samuel Rebolla canına kıydı.
İlk profesyonel sözleşmesini imzalamayı bekleyen 20 yaşındaki oyuncu, sözleşmesinin feshedilmesi sonrası canına kıyarak intihar etti.
Önemli takımlarda forma giymenin hayalini kuran Latorre'nin ailesi büyük üzüntü yaşarken, Babası José Rebollo "Bana hiçbir zaman iyileşmeyecek bir acı bıraktın" ifadelerini kullandı.