https://sputniknews.com.tr/20221112/ayni-futbol-kulubunde-ikinci-intihar-vakasi-sozlesmesi-feshedilince-yasamina-son-verdi-1063360584.html

Aynı futbol kulübünde ikinci intihar vakası: Sözleşmesi feshedilince yaşamına son verdi

Aynı futbol kulübünde ikinci intihar vakası: Sözleşmesi feshedilince yaşamına son verdi

Arjantin ekiplerinden Aldosivi kulübü son 2 yılda yaşanan ikinci futbolcu intiharı vakasıyla şoke oldu. 2020 yılında Leandro Latorre intihar ederek hayatını... 12.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-12T16:37+0300

2022-11-12T16:37+0300

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spor

arjantin

futbol

intihar

intihar

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Arjantin'in alt liglerinde mücadele eden Aldosivi kulübü son zamanlarda kulüpte yaşanan intihar vakalarıyla gündemde. Haber Global'in aktardığına göre Ağustos 2020 yılında sözleşmesi feshedilen Leandro Latorre'nin intiharından iki yıl sonra bu kez genç oyuncu Samuel Rebolla canına kıydı. İlk profesyonel sözleşmesini imzalamayı bekleyen 20 yaşındaki oyuncu, sözleşmesinin feshedilmesi sonrası canına kıyarak intihar etti.Önemli takımlarda forma giymenin hayalini kuran Latorre'nin ailesi büyük üzüntü yaşarken, Babası José Rebollo "Bana hiçbir zaman iyileşmeyecek bir acı bıraktın" ifadelerini kullandı.

arjantin

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arjantin, futbol, intihar, intihar