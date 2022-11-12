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https://sputniknews.com.tr/20221112/ayni-futbol-kulubunde-ikinci-intihar-vakasi-sozlesmesi-feshedilince-yasamina-son-verdi-1063360584.html
Aynı futbol kulübünde ikinci intihar vakası: Sözleşmesi feshedilince yaşamına son verdi
Aynı futbol kulübünde ikinci intihar vakası: Sözleşmesi feshedilince yaşamına son verdi
Arjantin ekiplerinden Aldosivi kulübü son 2 yılda yaşanan ikinci futbolcu intiharı vakasıyla şoke oldu. 2020 yılında Leandro Latorre intihar ederek hayatını... 12.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-12T16:37+0300
2022-11-12T16:37+0300
spor
arjantin
futbol
intihar
intihar
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Arjantin'in alt liglerinde mücadele eden Aldosivi kulübü son zamanlarda kulüpte yaşanan intihar vakalarıyla gündemde. Haber Global'in aktardığına göre Ağustos 2020 yılında sözleşmesi feshedilen Leandro Latorre'nin intiharından iki yıl sonra bu kez genç oyuncu Samuel Rebolla canına kıydı. İlk profesyonel sözleşmesini imzalamayı bekleyen 20 yaşındaki oyuncu, sözleşmesinin feshedilmesi sonrası canına kıyarak intihar etti.Önemli takımlarda forma giymenin hayalini kuran Latorre'nin ailesi büyük üzüntü yaşarken, Babası José Rebollo "Bana hiçbir zaman iyileşmeyecek bir acı bıraktın" ifadelerini kullandı.
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arjantin, futbol, intihar, intihar
arjantin, futbol, intihar, intihar

Aynı futbol kulübünde ikinci intihar vakası: Sözleşmesi feshedilince yaşamına son verdi

16:37 12.11.2022
CC0 / / Futbol Topu
Futbol Topu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2022
CC0 / /
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Arjantin ekiplerinden Aldosivi kulübü son 2 yılda yaşanan ikinci futbolcu intiharı vakasıyla şoke oldu. 2020 yılında Leandro Latorre intihar ederek hayatını kaybederken, bu kez Samuel Rebolla isimli 20 yaşındaki genç oyuncu yaşamına son verdi.
Arjantin'in alt liglerinde mücadele eden Aldosivi kulübü son zamanlarda kulüpte yaşanan intihar vakalarıyla gündemde.
Haber Global'in aktardığına göre Ağustos 2020 yılında sözleşmesi feshedilen Leandro Latorre'nin intiharından iki yıl sonra bu kez genç oyuncu Samuel Rebolla canına kıydı.
İlk profesyonel sözleşmesini imzalamayı bekleyen 20 yaşındaki oyuncu, sözleşmesinin feshedilmesi sonrası canına kıyarak intihar etti.
Önemli takımlarda forma giymenin hayalini kuran Latorre'nin ailesi büyük üzüntü yaşarken, Babası José Rebollo "Bana hiçbir zaman iyileşmeyecek bir acı bıraktın" ifadelerini kullandı.
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