https://sputniknews.com.tr/20221112/alman-basini-ic-istihbarat-servisinin-cecen-bir-suikastciyi-muhbir-olarak-calistirdigi-ortaya-cikti-1063359823.html

Alman basını: İç istihbarat servisinin Çeçen bir suikastçıyı muhbir olarak çalıştırdığı ortaya çıktı

Alman basını: İç istihbarat servisinin Çeçen bir suikastçıyı muhbir olarak çalıştırdığı ortaya çıktı

Almanya basınının iddiasına göre, ülkede yaşayan Çeçen Mohmad Abdurahmanov'a suikast iddiasıyla tutuklu yargılanan Walid D'nin, Almanya'da iç istihbarattan... 12.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-12T15:57+0300

2022-11-12T15:57+0300

2022-11-12T15:57+0300

dünya

almanya

alman federal kriminal dairesi

alman federal kriminal polis merkezi (bka)

çeçen

çeçenistan

anayasayı koruma teşkilatı (bfv)

ajan

istihbarat

istihbarat servisi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103447/52/1034475240_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_5c87128b927076da51d4cd628cd837b6.jpg

Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde görülen davayı takip eden Frankfurter Allgemeine Zeitung'un haberinde, Çeçen Walid D'nin hem Çeçenistan hem de Alman istihbaratı için görev yapmış olabileceği ihtimali üzerinde duruldu.AA'nın da aktardığı haberde, mahkemede Federal Kriminal Dairesi'nden bir yetkilinin, Walid D'nin iç istihbarat servisi olan Mecklenburg-Vorpommern eyaleti Anayasayı Koruma Teşkilatı'na muhbirlik yaptığını doğruladığı iddia edildi.Walid D'nin Mohmad Abdurahmanov'un adresini istihbarat servisinde iletişim halinde olduğu ajandan aldığından şüphelendiği vurgulanırken, Federal Savcılık, 'resmi sırlara ihanet' suçlamasıyla söz konusu ajan hakkında başka bir soruşturma da yürütüyor.

https://sputniknews.com.tr/20221112/almanya-basbakanindan-irana-siz-nasil-bir-hukumetsiniz-ki-kendi-vatandaslariniza-ates-ediyorsunuz-1063357575.html

almanya

çeçenistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

almanya, alman federal kriminal dairesi, alman federal kriminal polis merkezi (bka), çeçen, çeçenistan, anayasayı koruma teşkilatı (bfv), ajan, istihbarat, istihbarat servisi