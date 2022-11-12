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https://sputniknews.com.tr/20221112/alman-basini-ic-istihbarat-servisinin-cecen-bir-suikastciyi-muhbir-olarak-calistirdigi-ortaya-cikti-1063359823.html
Alman basını: İç istihbarat servisinin Çeçen bir suikastçıyı muhbir olarak çalıştırdığı ortaya çıktı
Alman basını: İç istihbarat servisinin Çeçen bir suikastçıyı muhbir olarak çalıştırdığı ortaya çıktı
Almanya basınının iddiasına göre, ülkede yaşayan Çeçen Mohmad Abdurahmanov'a suikast iddiasıyla tutuklu yargılanan Walid D'nin, Almanya'da iç istihbarattan... 12.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-12T15:57+0300
2022-11-12T15:57+0300
dünya
almanya
alman federal kriminal dairesi
alman federal kriminal polis merkezi (bka)
çeçen
çeçenistan
anayasayı koruma teşkilatı (bfv)
ajan
istihbarat
istihbarat servisi
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Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde görülen davayı takip eden Frankfurter Allgemeine Zeitung'un haberinde, Çeçen Walid D'nin hem Çeçenistan hem de Alman istihbaratı için görev yapmış olabileceği ihtimali üzerinde duruldu.AA'nın da aktardığı haberde, mahkemede Federal Kriminal Dairesi'nden bir yetkilinin, Walid D'nin iç istihbarat servisi olan Mecklenburg-Vorpommern eyaleti Anayasayı Koruma Teşkilatı'na muhbirlik yaptığını doğruladığı iddia edildi.Walid D'nin Mohmad Abdurahmanov'un adresini istihbarat servisinde iletişim halinde olduğu ajandan aldığından şüphelendiği vurgulanırken, Federal Savcılık, 'resmi sırlara ihanet' suçlamasıyla söz konusu ajan hakkında başka bir soruşturma da yürütüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221112/almanya-basbakanindan-irana-siz-nasil-bir-hukumetsiniz-ki-kendi-vatandaslariniza-ates-ediyorsunuz-1063357575.html
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almanya, alman federal kriminal dairesi, alman federal kriminal polis merkezi (bka), çeçen, çeçenistan, anayasayı koruma teşkilatı (bfv), ajan, istihbarat, istihbarat servisi
almanya, alman federal kriminal dairesi, alman federal kriminal polis merkezi (bka), çeçen, çeçenistan, anayasayı koruma teşkilatı (bfv), ajan, istihbarat, istihbarat servisi

Alman basını: İç istihbarat servisinin Çeçen bir suikastçıyı muhbir olarak çalıştırdığı ortaya çıktı

15:57 12.11.2022
© Fotoğraf : TwitterAlmanya'nın iç güvenlik ve istihbarat kurumu olan Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın (BfV) binası
Almanya'nın iç güvenlik ve istihbarat kurumu olan Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın (BfV) binası - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Almanya basınının iddiasına göre, ülkede yaşayan Çeçen Mohmad Abdurahmanov'a suikast iddiasıyla tutuklu yargılanan Walid D'nin, Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatına (BfV) muhbirlik yaptığı ortaya çıktı.
Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde görülen davayı takip eden Frankfurter Allgemeine Zeitung'un haberinde, Çeçen Walid D'nin hem Çeçenistan hem de Alman istihbaratı için görev yapmış olabileceği ihtimali üzerinde duruldu.
AA'nın da aktardığı haberde, mahkemede Federal Kriminal Dairesi'nden bir yetkilinin, Walid D'nin iç istihbarat servisi olan Mecklenburg-Vorpommern eyaleti Anayasayı Koruma Teşkilatı'na muhbirlik yaptığını doğruladığı iddia edildi.
Walid D'nin Mohmad Abdurahmanov'un adresini istihbarat servisinde iletişim halinde olduğu ajandan aldığından şüphelendiği vurgulanırken, Federal Savcılık, 'resmi sırlara ihanet' suçlamasıyla söz konusu ajan hakkında başka bir soruşturma da yürütüyor.
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