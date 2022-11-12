https://sputniknews.com.tr/20221112/adanada-21-yasindaki-cocuk-babasiyla-bosanan-kadinin-yuzune-kezzap-doktu-1063360704.html
Adana'da 21 yaşındaki genç, babasıyla boşanan kadının yüzüne kezzap döktü
Adana'da 21 yaşındaki genç, babasıyla boşanan kadının yüzüne kezzap döktü
Adana’da 21 yaşındaki Bilal A.'nın, babasının boşandığı Nazmiye Sisli'yi, kezzap dökerek ağır şekilde yaraladığı öne sürüldü. 12.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-12T16:46+0300
2022-11-12T16:46+0300
2022-11-12T16:46+0300
yaşam
adana
kezzap
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Olay, 31 Ekim Pazartesi merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesinde meydana geldi. Nazmiye Sisli , 12 yıl önce Abdülkerim A. ile evlendi. Abdülkerim A.'nın daha önceki evliliğinden dünyaya gelen ve o zaman 9 yaşında olan oğlu Bilal A.'yı (21) Nazmiye Sisli büyüttü. Ancak Nazmiye Sisli, bundan 2 yıl önce eşinden boşandı. Üvey oğlu da babasıyla birlikte kalmaya başladı. Ancak 31 Ekim günü Bilal A. üvey annesinin evine geldi. Bilal A. zili çaldı. Anne kapıyı açar açmaz üvey oğlu Bilal A., Nazmiye Sisli’in üzerine kezzap dökerek kaçtı.Nazmiye Sisli’nin annesinin ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralanan kadını Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Nazmiye Sisli’nin yüzünde, sırtında, bacağında ve boğazında ciddi şekilde yanıklar oluştu. Sisli, 13 gündür hastanede tedavi görürken firari üvey evlat her yerde aranıyor.Yaralanan Nazmiye Sisli, üvey oğlunun kendisinin kimseyle evlenmemesi için üzerine kezzap döktüğünü öne sürdü.
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adana, kezzap
Adana'da 21 yaşındaki genç, babasıyla boşanan kadının yüzüne kezzap döktü
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Adana’da 21 yaşındaki Bilal A.'nın, babasının boşandığı Nazmiye Sisli'yi, kezzap dökerek ağır şekilde yaraladığı öne sürüldü.
Olay, 31 Ekim Pazartesi merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesinde meydana geldi.
Nazmiye Sisli , 12 yıl önce Abdülkerim A. ile evlendi. Abdülkerim A.'nın daha önceki evliliğinden dünyaya gelen ve o zaman 9 yaşında olan oğlu Bilal A.'yı (21) Nazmiye Sisli büyüttü. Ancak Nazmiye Sisli, bundan 2 yıl önce eşinden boşandı. Üvey oğlu da babasıyla birlikte kalmaya başladı. Ancak 31 Ekim günü Bilal A. üvey annesinin evine geldi. Bilal A. zili çaldı. Anne kapıyı açar açmaz üvey oğlu Bilal A., Nazmiye Sisli’in üzerine kezzap dökerek kaçtı.
Nazmiye Sisli’nin annesinin ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralanan kadını Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Nazmiye Sisli’nin yüzünde, sırtında, bacağında ve boğazında ciddi şekilde yanıklar oluştu. Sisli, 13 gündür hastanede tedavi görürken firari üvey evlat her yerde aranıyor.
Yaralanan Nazmiye Sisli, üvey oğlunun kendisinin kimseyle evlenmemesi için üzerine kezzap döktüğünü öne sürdü.