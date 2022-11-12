https://sputniknews.com.tr/20221112/adanada-21-yasindaki-cocuk-babasiyla-bosanan-kadinin-yuzune-kezzap-doktu-1063360704.html

Adana'da 21 yaşındaki genç, babasıyla boşanan kadının yüzüne kezzap döktü

Adana'da 21 yaşındaki genç, babasıyla boşanan kadının yüzüne kezzap döktü

Adana’da 21 yaşındaki Bilal A.'nın, babasının boşandığı Nazmiye Sisli'yi, kezzap dökerek ağır şekilde yaraladığı öne sürüldü. 12.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-12T16:46+0300

2022-11-12T16:46+0300

2022-11-12T16:46+0300

yaşam

adana

kezzap

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1053370302_0:33:641:393_1920x0_80_0_0_cd49205db27da0e49146b0ecae5f313a.jpg

Olay, 31 Ekim Pazartesi merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesinde meydana geldi. Nazmiye Sisli , 12 yıl önce Abdülkerim A. ile evlendi. Abdülkerim A.'nın daha önceki evliliğinden dünyaya gelen ve o zaman 9 yaşında olan oğlu Bilal A.'yı (21) Nazmiye Sisli büyüttü. Ancak Nazmiye Sisli, bundan 2 yıl önce eşinden boşandı. Üvey oğlu da babasıyla birlikte kalmaya başladı. Ancak 31 Ekim günü Bilal A. üvey annesinin evine geldi. Bilal A. zili çaldı. Anne kapıyı açar açmaz üvey oğlu Bilal A., Nazmiye Sisli’in üzerine kezzap dökerek kaçtı.Nazmiye Sisli’nin annesinin ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralanan kadını Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Nazmiye Sisli’nin yüzünde, sırtında, bacağında ve boğazında ciddi şekilde yanıklar oluştu. Sisli, 13 gündür hastanede tedavi görürken firari üvey evlat her yerde aranıyor.Yaralanan Nazmiye Sisli, üvey oğlunun kendisinin kimseyle evlenmemesi için üzerine kezzap döktüğünü öne sürdü.

adana

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

adana, kezzap