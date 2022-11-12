https://sputniknews.com.tr/20221112/abdli-ust-duzey-sinir-guvenligi-yetkilisi-istifaya-zorlandigini-iddia-etti-1063348515.html
ABD'li üst düzey sınır güvenliği yetkilisi, istifaya zorlandığını iddia etti
ABD'li üst düzey sınır güvenliği yetkilisi, istifaya zorlandığını iddia etti
ABD Gümrük ve Sınır Koruma Komiseri Chris Magnus, Joe Biden yönetimi tarafından istifaya zorlandığını iddia ederek bu baskıyı kabul etmeyeceğini ifade etti. 12.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-12T03:31+0300
2022-11-12T03:31+0300
2022-11-12T03:35+0300
dünya
abd
joe biden
chris magnus
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New York Times'ın haberine göre, ABD'de gümrük ve ticaret politikasının çoğunu denetleyen komisyonun üyesi Magnus, hem İç Güvenlik Bakanı Alejandro N. Mayorkas'ın hem de bakanlığın sekreter yardımcısının, kendisini “istifa etmek ya da kovulma“ arasında seçim yapmaya zorladığını öne sürdü.Demokrat hükümet tarafından bir yıldan kısa bir süre önce göreve atanan Magnus, “Komiserlikten istifa etmeyi düşünmediğini, pazartesi günü işe gitmeyi planladığını" ancak bakanlığın, kurumsal Twitter hesabına erişimini kestiğini ifade etti.Sınır Koruma Komiseri, "Mayorkas'ın kendisine olan güvenini kaybettiğinin ve ABD Başkanı Joe Biden'ın bu konuda bakanın kararını destekleyeceğinin" söylendiğini dile getirdi.Öte yandan bazı yetkililerin, eski polis şefi Magnus'un işiyle yeterince meşgul olmadığını ve çok sayıda yasa dışı sınır geçişini önlemek için yeterince çalışmadığını iddia ettiği belirtildi.Biden'ın 2021'de göreve başlamasından hemen sonra ülkenin Meksika sınırındaki yasa dışı geçişlerin sayısı artmaya başlamış, tarihi sayıda artan illegal geçişler Cumhuriyetçi kanat tarafından yüksek sesle eleştirilmişti.Cumhuriyetçiler, ABD Kongresi'nde kontrolü ele geçirirlerse sınır güvenliği konusunda suçladıkları İç Güvenlik Bakanı Mayorkas'ı görevden almayı planladıklarını açıklamıştı.
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abd, joe biden, chris magnus
abd, joe biden, chris magnus
ABD'li üst düzey sınır güvenliği yetkilisi, istifaya zorlandığını iddia etti
03:31 12.11.2022 (güncellendi: 03:35 12.11.2022) Abone ol
ABD Gümrük ve Sınır Koruma Komiseri Chris Magnus, Joe Biden yönetimi tarafından istifaya zorlandığını iddia ederek bu baskıyı kabul etmeyeceğini ifade etti.
New York Times'ın haberine göre, ABD'de gümrük ve ticaret politikasının çoğunu denetleyen komisyonun üyesi Magnus, hem İç Güvenlik Bakanı Alejandro N. Mayorkas'ın hem de bakanlığın sekreter yardımcısının, kendisini “istifa etmek ya da kovulma“ arasında seçim yapmaya zorladığını öne sürdü.
Demokrat hükümet tarafından bir yıldan kısa bir süre önce göreve atanan Magnus, “Komiserlikten istifa etmeyi düşünmediğini, pazartesi günü işe gitmeyi planladığını" ancak bakanlığın, kurumsal Twitter hesabına erişimini kestiğini ifade etti.
Sınır Koruma Komiseri, "Mayorkas'ın kendisine olan güvenini kaybettiğinin ve ABD Başkanı Joe Biden'ın bu konuda bakanın kararını destekleyeceğinin" söylendiğini dile getirdi.
Öte yandan bazı yetkililerin, eski polis şefi Magnus'un işiyle yeterince meşgul olmadığını ve çok sayıda yasa dışı sınır geçişini önlemek için yeterince çalışmadığını iddia ettiği belirtildi.
Biden'ın 2021'de göreve başlamasından hemen sonra ülkenin Meksika sınırındaki yasa dışı geçişlerin sayısı artmaya başlamış, tarihi sayıda artan illegal geçişler Cumhuriyetçi kanat tarafından yüksek sesle eleştirilmişti.
Cumhuriyetçiler, ABD Kongresi'nde kontrolü ele geçirirlerse sınır güvenliği konusunda suçladıkları İç Güvenlik Bakanı Mayorkas'ı görevden almayı planladıklarını açıklamıştı.