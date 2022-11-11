https://sputniknews.com.tr/20221111/ziraat-turkiye-kupasinda-5-tur-eslesmeleri-belli-oldu-1063330206.html
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi başladı. Eğitim Tesisleri'nde kura çekimine, TFF yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı. Trabzonspor... 11.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-11T15:47+0300
2022-11-11T15:47+0300
2022-11-11T16:15+0300
spor
ziraat türkiye kupası
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Galatasaray ve Beşiktaş'ın 4. turda dahil olduğu Ziraat Türkiye Kupası, dün oynanan mücadelelerle tamamlandı.Trabzonspor, Fenerbahçe, Konyaspor, Sivasspor ve Başakşehir, kupaya 5. turdan itibaren dahil oldu.Eşleşmeler:Fenerbahçe-İstanbulsporBitexen Giresunspor-Teco Karacabey BelediyeDemir Grup Sivasspor-Esenler EroksporMKE Ankaragücü- TuzlasporVavaCars Fatih Karagümrük-UşaksporKayserispor-GençlerbirliğiAdana Demirspor-RizesporTrabzonspor-Yılport SamsunsporCorendon Alanyaspor-EyüpsporM. Başakşehir-GöztepeGaziantep Futbol Kulubü- Dyorex BolusporKasımpaşa-Hangikredi ÜmraniyesporGalatasaray-Ankara KeçiörengücüBeşiktaş-ŞanlıurfasporArabam.com Konyaspor-Bodrumspor
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MIA „Rosiya Segodnya“
ziraat türkiye kupası
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu
15:47 11.11.2022 (güncellendi: 16:15 11.11.2022) Abone ol
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi başladı. Eğitim Tesisleri'nde kura çekimine, TFF yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı. Trabzonspor, Fenerbahçe, Konyaspor, Sivasspor ve Başakşehir, kupaya 5. turdan itibaren dahil oldu.
Galatasaray ve Beşiktaş'ın 4. turda dahil olduğu Ziraat Türkiye Kupası, dün oynanan mücadelelerle tamamlandı.
Trabzonspor, Fenerbahçe, Konyaspor, Sivasspor ve Başakşehir, kupaya 5. turdan itibaren dahil oldu.
Bitexen Giresunspor-Teco Karacabey Belediye
Demir Grup Sivasspor-Esenler Erokspor
MKE Ankaragücü- Tuzlaspor
VavaCars Fatih Karagümrük-Uşakspor
Kayserispor-Gençlerbirliği
Trabzonspor-Yılport Samsunspor
Corendon Alanyaspor-Eyüpspor
Gaziantep Futbol Kulubü- Dyorex Boluspor
Kasımpaşa-Hangikredi Ümraniyespor
Galatasaray-Ankara Keçiörengücü
Arabam.com Konyaspor-Bodrumspor