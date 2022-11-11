https://sputniknews.com.tr/20221111/ziraat-turkiye-kupasinda-5-tur-eslesmeleri-belli-oldu-1063330206.html

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi başladı. Eğitim Tesisleri'nde kura çekimine, TFF yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı. Trabzonspor... 11.11.2022, Sputnik Türkiye

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spor

ziraat türkiye kupası

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Galatasaray ve Beşiktaş'ın 4. turda dahil olduğu Ziraat Türkiye Kupası, dün oynanan mücadelelerle tamamlandı.Trabzonspor, Fenerbahçe, Konyaspor, Sivasspor ve Başakşehir, kupaya 5. turdan itibaren dahil oldu.Eşleşmeler:Fenerbahçe-İstanbulsporBitexen Giresunspor-Teco Karacabey BelediyeDemir Grup Sivasspor-Esenler EroksporMKE Ankaragücü- TuzlasporVavaCars Fatih Karagümrük-UşaksporKayserispor-GençlerbirliğiAdana Demirspor-RizesporTrabzonspor-Yılport SamsunsporCorendon Alanyaspor-EyüpsporM. Başakşehir-GöztepeGaziantep Futbol Kulubü- Dyorex BolusporKasımpaşa-Hangikredi ÜmraniyesporGalatasaray-Ankara KeçiörengücüBeşiktaş-ŞanlıurfasporArabam.com Konyaspor-Bodrumspor

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