https://sputniknews.com.tr/20221111/ukraynali-siginmacilar-hangi-ulkelere-gittiler-1063339564.html

Ukraynalı sığınmacılar hangi ülkelere gitti?

Ukraynalı sığınmacılar hangi ülkelere gitti?

Rusya’nın Ukrayna’da özel askeri operasyon başlattığı 24 Şubat'tan bu yana 15 milyon Ukraynalı, komşu ülkelere gitti, içlerinden yaklaşık 7 milyonu ise AB’ye... 11.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-11T22:19+0300

2022-11-11T22:19+0300

2022-11-11T23:07+0300

multimedya

infografik

mülteci

birleşmiş milletler mülteciler yüksek komiserliği

ukrayna

sığınmacı akını

ukraynalı mültecilerin durumu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0b/1063339060_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a22eb8dc4dfb838978b84772f6350afc.png

Rusya, Şubat ayının sonundan bu yana Ukrayna’dan yaklaşık 3 milyon sığınmacı kabul etti.Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin verilerine göre Rusya, en yüksek Ukraynalı sığınmacıyı kabul eden ülke oldu. İkinci sırada ise 1.4 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapan Polonya yer alıyor. Ukraynalı sığınmacıların gittiği ülkeler Sputnik infografikte.

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

infografik, mülteci, birleşmiş milletler mülteciler yüksek komiserliği, ukrayna, sığınmacı akını, инфографика, ukraynalı mültecilerin durumu