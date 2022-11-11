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https://sputniknews.com.tr/20221111/ukraynali-siginmacilar-hangi-ulkelere-gittiler-1063339564.html
Ukraynalı sığınmacılar hangi ülkelere gitti?
Ukraynalı sığınmacılar hangi ülkelere gitti?
Rusya’nın Ukrayna’da özel askeri operasyon başlattığı 24 Şubat'tan bu yana 15 milyon Ukraynalı, komşu ülkelere gitti, içlerinden yaklaşık 7 milyonu ise AB’ye... 11.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-11T22:19+0300
2022-11-11T23:07+0300
multimedya
infografik
mülteci
birleşmiş milletler mülteciler yüksek komiserliği
ukrayna
sığınmacı akını
ukraynalı mültecilerin durumu
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Rusya, Şubat ayının sonundan bu yana Ukrayna’dan yaklaşık 3 milyon sığınmacı kabul etti.Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin verilerine göre Rusya, en yüksek Ukraynalı sığınmacıyı kabul eden ülke oldu. İkinci sırada ise 1.4 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapan Polonya yer alıyor. Ukraynalı sığınmacıların gittiği ülkeler Sputnik infografikte.
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infografik, mülteci, birleşmiş milletler mülteciler yüksek komiserliği, ukrayna, sığınmacı akını, инфографика, ukraynalı mültecilerin durumu
infografik, mülteci, birleşmiş milletler mülteciler yüksek komiserliği, ukrayna, sığınmacı akını, инфографика, ukraynalı mültecilerin durumu

Ukraynalı sığınmacılar hangi ülkelere gitti?

22:19 11.11.2022 (güncellendi: 23:07 11.11.2022)
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Rusya’nın Ukrayna’da özel askeri operasyon başlattığı 24 Şubat'tan bu yana 15 milyon Ukraynalı, komşu ülkelere gitti, içlerinden yaklaşık 7 milyonu ise AB’ye sığındı.
Rusya, Şubat ayının sonundan bu yana Ukrayna’dan yaklaşık 3 milyon sığınmacı kabul etti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin verilerine göre Rusya, en yüksek Ukraynalı sığınmacıyı kabul eden ülke oldu.
İkinci sırada ise 1.4 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapan Polonya yer alıyor.


Ukraynalı sığınmacıların gittiği ülkeler Sputnik infografikte.
İnfografik Ukraynalı sığınmacıların gittikleri ülkeler - Sputnik Türkiye
İnfografik Ukraynalı sığınmacıların gittikleri ülkeler - Sputnik Türkiye
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