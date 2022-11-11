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https://sputniknews.com.tr/20221111/turkiyenin-kredi-risk-primi-6-ayin-en-dusugune-geriledi-1063313119.html
Türkiye'nin kredi risk primi 6 ayın en düşüğüne geriledi
Türkiye'nin kredi risk primi 6 ayın en düşüğüne geriledi
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), ABD'de beklentilerin altında kalan enflasyon verisinin ardından 600 baz puanın altına indi. 11.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-11T03:36+0300
2022-11-11T03:37+0300
ekonomi
abd
kredi
risk
enflasyon
dolar
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ABD'de enflasyonun ekimde beklentilerin altında kalması piyasalarda risk algısının azalmasına sebep olurken Türkiye'nin risk primlerinin düşüş eğilimi hızlandı.ABD Merkez Bankasının (Fed) yılbaşından bu yana güçlü seyreden enflasyonla mücadelede attığı ve atacağı adımlara ilişkin beklentiler yatırımcı kararları üzerinde etkili oluyor.Son dönemde ülkede güçlenen resesyon endişeleri, Fed'in ultra şahin duruşundan vazgeçmek zorunda kalacağına yönelik beklentileri öne çıkartmıştı.ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde yıllık yüzde 7/7 artarak beklentilerin üzerinde yavaşlama kaydetti.Beklentiler, TÜFE'nin bu dönemde yıllık yüzde 8 artması yönündeydi. 9 ayın en düşük seviyesine gerileyen yıllık enflasyon, eylülde yüzde 8/2 olmuştu.Analistler, ekim ayında tahminlerin üzerinde yavaşlama kaydeden enflasyonun Fed'in gelecekteki faiz artırımlarının boyutunu küçültebileceğine dair umutları artırdığını belirtti.Bununla, Türkiye'nin 5 yıllık CDS değeri, ABD'de beklentilerin altında kalan ekim enflasyon verisinin ardından 600 baz puanın altına inerek nisandan beri en düşük seviyesine geriledi.
https://sputniknews.com.tr/20221110/abd-2023-mali-yilina-88-milyar-dolarlik-butce-acigiyla-basladi-1063308709.html
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abd, kredi, risk, enflasyon, dolar
abd, kredi, risk, enflasyon, dolar

Türkiye'nin kredi risk primi 6 ayın en düşüğüne geriledi

03:36 11.11.2022 (güncellendi: 03:37 11.11.2022)
© REUTERS / Dado RuvicTL-Dolar
TL-Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
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Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), ABD'de beklentilerin altında kalan enflasyon verisinin ardından 600 baz puanın altına indi.
ABD'de enflasyonun ekimde beklentilerin altında kalması piyasalarda risk algısının azalmasına sebep olurken Türkiye'nin risk primlerinin düşüş eğilimi hızlandı.
ABD Merkez Bankasının (Fed) yılbaşından bu yana güçlü seyreden enflasyonla mücadelede attığı ve atacağı adımlara ilişkin beklentiler yatırımcı kararları üzerinde etkili oluyor.
Son dönemde ülkede güçlenen resesyon endişeleri, Fed'in ultra şahin duruşundan vazgeçmek zorunda kalacağına yönelik beklentileri öne çıkartmıştı.
ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde yıllık yüzde 7/7 artarak beklentilerin üzerinde yavaşlama kaydetti.
Beklentiler, TÜFE'nin bu dönemde yıllık yüzde 8 artması yönündeydi. 9 ayın en düşük seviyesine gerileyen yıllık enflasyon, eylülde yüzde 8/2 olmuştu.
Analistler, ekim ayında tahminlerin üzerinde yavaşlama kaydeden enflasyonun Fed'in gelecekteki faiz artırımlarının boyutunu küçültebileceğine dair umutları artırdığını belirtti.
Bununla, Türkiye'nin 5 yıllık CDS değeri, ABD'de beklentilerin altında kalan ekim enflasyon verisinin ardından 600 baz puanın altına inerek nisandan beri en düşük seviyesine geriledi.
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