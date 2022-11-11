https://sputniknews.com.tr/20221111/turkiye-belcikaya-fark-atti-1063341623.html

Türkiye, Belçika'ya fark attı

Türkiye, Belçika'ya fark attı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu üçüncü maçında Belçika'yı 86-52 yenerek 3. galibiyetini aldı. 11.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-11T23:21+0300

2022-11-11T23:21+0300

2022-11-11T23:21+0300

spor

türkiye

belçika

basketbol

türkiye a milli basketbol takımı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/07/1060922466_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_14731c8c33b44ec940b780b7db935bd9.jpg

Bu sonuçla milliler, takımların ilk aşamada yaşadığı galibiyet ve mağlubiyet sayılarını ikinci tura taşıdığı elemelerde oynadığı 7. maçta üçüncü kez kazandı. Belçika ise dördüncü yenilgisini yaşadı.TRT Spor'un haberine göre, karşılaşmaya Bako'nun üst üste kaydettiği basketlerle başlayan Belçika, 2. dakikada 6-0'lık üstünlük yakaladı. Çabuk toparlanan ve rakibine 13-0'lık seriyle yanıt veren Türkiye, 6. dakika skoru 13-6'ya getirdi. Kalan bölümde Sadık Emir Kabaca'nın skorer performansıyla farkı açan milliler, ilk periyodu 23-13 önde tamamladı.İkinci çeyrekte savunma sertliğini arttıran ve 7 oyuncusundan skor katkısı alan Türkiye, soyunma odasına 43-27 üstün gitti.Üçüncü periyoda hızlı başlayan ve hücumda daha etkili oynayan Belçika, 26. dakikada farkı 7 sayıya kadar indirdi: 45-38. Bu bölümden sonra 15-0'lık seri yakalayan ay-yıldızlılar, bitime 39 saniye kalan skoru 60-38'e getirdi. Türkiye, son periyoda 60-40 önde girdi.Dördüncü ve son çeyrekte rahat bir oyun sergileyen ve farkı açan Türkiye, karşılaşmadan 86-52 galip ayrıldı.Wilbekin, 3 yılı aşkın süre sonra ay-yıldızlı formayı giydiScottie Wilbekin, 3 yıl 2 ay 2 gün sonra yeniden A Milli Takım forması altında maça çıktı.Sezon başında Fenerbahçe Beko'ya transfer olan 29 yaşındaki oyun kurucu şutör, son olarak 9 Eylül 2019'da FIBA Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda ile oynanan klasman maçında ay-yıldızlı formayı giymişti.

belçika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, belçika, basketbol, türkiye a milli basketbol takımı