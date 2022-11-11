https://sputniknews.com.tr/20221111/turkiye-a-milli-kadin-voleybol-takiminin-2023-fivb-milletler-ligindeki-rakipleri-belli-oldu-1063338829.html

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2023 FIVB Milletler Ligi’ndeki rakipleri belli oldu

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2023 FIVB Milletler Ligi’ndeki rakipleri belli oldu

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından organize edilen Voleybol Milletler Ligi’nin 2023 edisyonunda gruplar ile ev sahipliği yapacak şehirler... 11.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-11T21:24+0300

2022-11-11T21:24+0300

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voleybol

türkiye a milli voleybol takımı

fivb voleybol milletler ligi

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FIVB’den yapılan açıklamaya göre A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk hafta Ankara’da organizasyonun ev sahipliğini üstlenecek. 30 Mayıs-4 Haziran 2023 tarihleri arasında oynanacak ilk hafta müsabakalarında İtalya, ABD, Sırbistan, Tayland, Polonya, Güney Kore ve Kanada takımları yer alacak.Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nin ikinci haftasında 13-18 Haziran 2023 tarihleri arasında karşılaşmalarını Hong Kong’ta oynayacak. Millilerin ikinci hafta grubunda Çin, Dominik Cumhuriyeti, Hollanda, İtalya, Kanada, Polonya ve Bulgaristan takımları yer alacak.Milliler, Milletler Ligi’nin üçüncü haftasında ise 27 Haziran-2 Temmuz 2023 tarihleri arasında karşılaşmalarını Tayland’da oynayacak. Filenin Sultanları'nın üçüncü hafta grubunda Tayland, Brezilya,Japonya, Hollanda, Kanada, İtalya ve Hırvatistan takımları yer alacak. FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri ise 12-16 Temmuz 2023 tarihlerinde yapılacak. Finallerin düzenleneceği yer, Aralık ayında açıklanacak

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