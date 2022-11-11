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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2023 FIVB Milletler Ligi’ndeki rakipleri belli oldu
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2023 FIVB Milletler Ligi’ndeki rakipleri belli oldu
Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından organize edilen Voleybol Milletler Ligi’nin 2023 edisyonunda gruplar ile ev sahipliği yapacak şehirler... 11.11.2022, Sputnik Türkiye
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spor
voleybol
türkiye a milli voleybol takımı
fivb voleybol milletler ligi
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FIVB’den yapılan açıklamaya göre A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk hafta Ankara’da organizasyonun ev sahipliğini üstlenecek. 30 Mayıs-4 Haziran 2023 tarihleri arasında oynanacak ilk hafta müsabakalarında İtalya, ABD, Sırbistan, Tayland, Polonya, Güney Kore ve Kanada takımları yer alacak.Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nin ikinci haftasında 13-18 Haziran 2023 tarihleri arasında karşılaşmalarını Hong Kong’ta oynayacak. Millilerin ikinci hafta grubunda Çin, Dominik Cumhuriyeti, Hollanda, İtalya, Kanada, Polonya ve Bulgaristan takımları yer alacak.Milliler, Milletler Ligi’nin üçüncü haftasında ise 27 Haziran-2 Temmuz 2023 tarihleri arasında karşılaşmalarını Tayland’da oynayacak. Filenin Sultanları'nın üçüncü hafta grubunda Tayland, Brezilya,Japonya, Hollanda, Kanada, İtalya ve Hırvatistan takımları yer alacak. FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri ise 12-16 Temmuz 2023 tarihlerinde yapılacak. Finallerin düzenleneceği yer, Aralık ayında açıklanacak
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voleybol, türkiye a milli voleybol takımı, fivb voleybol milletler ligi
voleybol, türkiye a milli voleybol takımı, fivb voleybol milletler ligi

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2023 FIVB Milletler Ligi’ndeki rakipleri belli oldu

21:24 11.11.2022
© AAA Milli Kadın Voleybol Takımı
A Milli Kadın Voleybol Takımı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2022
© AA
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Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından organize edilen Voleybol Milletler Ligi’nin 2023 edisyonunda gruplar ile ev sahipliği yapacak şehirler belli oldu.
FIVB’den yapılan açıklamaya göre A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk hafta Ankara’da organizasyonun ev sahipliğini üstlenecek. 30 Mayıs-4 Haziran 2023 tarihleri arasında oynanacak ilk hafta müsabakalarında İtalya, ABD, Sırbistan, Tayland, Polonya, Güney Kore ve Kanada takımları yer alacak.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nin ikinci haftasında 13-18 Haziran 2023 tarihleri arasında karşılaşmalarını Hong Kong’ta oynayacak. Millilerin ikinci hafta grubunda Çin, Dominik Cumhuriyeti, Hollanda, İtalya, Kanada, Polonya ve Bulgaristan takımları yer alacak.
Milliler, Milletler Ligi’nin üçüncü haftasında ise 27 Haziran-2 Temmuz 2023 tarihleri arasında karşılaşmalarını Tayland’da oynayacak. Filenin Sultanları'nın üçüncü hafta grubunda Tayland, Brezilya,
Japonya, Hollanda, Kanada, İtalya ve Hırvatistan takımları yer alacak. FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri ise 12-16 Temmuz 2023 tarihlerinde yapılacak. Finallerin düzenleneceği yer, Aralık ayında açıklanacak
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