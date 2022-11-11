https://sputniknews.com.tr/20221111/tffden-yeni-karar-yedek-kulubesinde-tv-yasak-1063320191.html

TFF'den yeni karar: Yedek kulübesinde TV yasak

TFF'den yeni karar: Yedek kulübesinde TV yasak

TFF, kulüplere gönderdiği yazıda yedek kulübesinde televizyon kullanımını yasakladığını dile getirdi. 11.11.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye futbol federasyonu (tff)

spor

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sezon başından beri tartışılan iki konuda Süper Lig ve 1. Lig ekiplerine uyarılarda bulundu.Akşam'ın haberine göre TFF, kulüplere gönderdiği yazıda yedek kulübesinde televizyon kullanımını yasakladığını dile getirdi. TFF, yedek kulübesinde yer alan televizyonların kaldırılmasını da kulüplerden istedi.Ayrıca yazıda müsabakaların 1. ve 2. devrelerinin zamanında başlaması için kulüplerin sezon başında açıklanan zaman çizelgelerine riayet etmeleri gerektiği de vurgulandı.'Uygunsuz davranan takım görevlileri ihraç edilecek'Televizyon yasağı konusunda Futbol Oyun Kuralları'nın 'Diğer Ekipler maddesinde' ise şu ifadeler yer alıyor:

https://sputniknews.com.tr/20221110/pfdkdan-5-super-lig-kulubune-ceza-1063306630.html

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