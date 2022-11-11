https://sputniknews.com.tr/20221111/tffden-yeni-karar-yedek-kulubesinde-tv-yasak-1063320191.html
TFF'den yeni karar: Yedek kulübesinde TV yasak
TFF'den yeni karar: Yedek kulübesinde TV yasak
TFF, kulüplere gönderdiği yazıda yedek kulübesinde televizyon kullanımını yasakladığını dile getirdi. 11.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-11T12:03+0300
2022-11-11T12:03+0300
2022-11-11T12:03+0300
türkiye futbol federasyonu (tff)
spor
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/16/1058996405_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_7c3f435c528e00a556fbcf7ba7411b19.jpg
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sezon başından beri tartışılan iki konuda Süper Lig ve 1. Lig ekiplerine uyarılarda bulundu.Akşam'ın haberine göre TFF, kulüplere gönderdiği yazıda yedek kulübesinde televizyon kullanımını yasakladığını dile getirdi. TFF, yedek kulübesinde yer alan televizyonların kaldırılmasını da kulüplerden istedi.Ayrıca yazıda müsabakaların 1. ve 2. devrelerinin zamanında başlaması için kulüplerin sezon başında açıklanan zaman çizelgelerine riayet etmeleri gerektiği de vurgulandı.'Uygunsuz davranan takım görevlileri ihraç edilecek'Televizyon yasağı konusunda Futbol Oyun Kuralları'nın 'Diğer Ekipler maddesinde' ise şu ifadeler yer alıyor:
https://sputniknews.com.tr/20221110/pfdkdan-5-super-lig-kulubune-ceza-1063306630.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/16/1058996405_110:0:758:486_1920x0_80_0_0_206280f7fefac65ddf81808935754aa0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye futbol federasyonu (tff)
türkiye futbol federasyonu (tff)
TFF'den yeni karar: Yedek kulübesinde TV yasak
Abone ol
TFF, kulüplere gönderdiği yazıda yedek kulübesinde televizyon kullanımını yasakladığını dile getirdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sezon başından beri tartışılan iki konuda Süper Lig ve 1. Lig ekiplerine uyarılarda bulundu.
Akşam'ın haberine göre TFF, kulüplere gönderdiği yazıda yedek kulübesinde televizyon kullanımını yasakladığını dile getirdi. TFF, yedek kulübesinde yer alan televizyonların kaldırılmasını da kulüplerden istedi.
Ayrıca yazıda müsabakaların 1. ve 2. devrelerinin zamanında başlaması için kulüplerin sezon başında açıklanan zaman çizelgelerine riayet etmeleri gerektiği de vurgulandı.
'Uygunsuz davranan takım görevlileri ihraç edilecek'
Televizyon yasağı konusunda Futbol Oyun Kuralları'nın 'Diğer Ekipler maddesinde' ise şu ifadeler yer alıyor:
"Oyuncu sağlığı veya güvenliği veya taktiksel/ antrenörlük sebepleriyle direkt olarak bağlantılı olduğu sürece takım görevlileri tarafından elektronik iletişim aracının kullanımına izin verilir fakat sadece küçük, mobil, elle tutulur ekipmanlar (mikrofon, kulaklık, kulak mikrofonu, mobil telefon/ akıllı telefon, akıllı saat, tablet, laptop) kullanılabilir. İzin verilmeyen bir ekipman kullanan veya elektronik iletişim ekipmanı kullanımı sonucu uygunsuz davranan takım görevlileri ihraç edilecektir."