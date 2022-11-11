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Tarkan'dan yeni şarkı açıklaması: 'Önümüzdeki günlerde sizlerle'
Tarkan'dan yeni şarkı açıklaması: 'Önümüzdeki günlerde sizlerle'
Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda yeni şarkısını duyuran Tarkan, "Önümüzdeki günlerde sizlerle..." ifadelerini kullandı. 11.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-11T19:39+0300
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yaşam
tarkan
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şarkı
açıklama
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Tarkan, yeni şarkısı 'Son Durak'ı resmen duyurdu. Instagram ve Twitter hesaplarından paylaşım yapan Tarkan, şarkının notalarının göründüğü bir fotoğrafı takipçileri ile paylaştı.Megastar, paylaşımına şu notu düştü:"Bir süredir üzerinde heyecanla çalıştığımız yeni şarkım “Son Durak” önümüzdeki günlerde sizlerle. #SonDurak”
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tarkan, duyuru, şarkı, açıklama
tarkan, duyuru, şarkı, açıklama

Tarkan'dan yeni şarkı açıklaması: 'Önümüzdeki günlerde sizlerle'

19:39 11.11.2022
© Fotoğraf : Instagram/TarkanTarkan İzmir'de
Tarkan İzmir'de - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2022
© Fotoğraf : Instagram/Tarkan
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Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda yeni şarkısını duyuran Tarkan, "Önümüzdeki günlerde sizlerle..." ifadelerini kullandı.
Tarkan, yeni şarkısı 'Son Durak'ı resmen duyurdu. Instagram ve Twitter hesaplarından paylaşım yapan Tarkan, şarkının notalarının göründüğü bir fotoğrafı takipçileri ile paylaştı.
Megastar, paylaşımına şu notu düştü:
"Bir süredir üzerinde heyecanla çalıştığımız yeni şarkım “Son Durak” önümüzdeki günlerde sizlerle. #SonDurak
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