https://sputniknews.com.tr/20221111/tarkandan-yeni-sarki-aciklamasi-onumuzdeki-gunlerde-sizlerle-1063337386.html

Tarkan'dan yeni şarkı açıklaması: 'Önümüzdeki günlerde sizlerle'

Tarkan'dan yeni şarkı açıklaması: 'Önümüzdeki günlerde sizlerle'

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda yeni şarkısını duyuran Tarkan, "Önümüzdeki günlerde sizlerle..." ifadelerini kullandı. 11.11.2022, Sputnik Türkiye

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yaşam

tarkan

duyuru

şarkı

açıklama

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Tarkan, yeni şarkısı 'Son Durak'ı resmen duyurdu. Instagram ve Twitter hesaplarından paylaşım yapan Tarkan, şarkının notalarının göründüğü bir fotoğrafı takipçileri ile paylaştı.Megastar, paylaşımına şu notu düştü:"Bir süredir üzerinde heyecanla çalıştığımız yeni şarkım “Son Durak” önümüzdeki günlerde sizlerle. #SonDurak”

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tarkan, duyuru, şarkı, açıklama