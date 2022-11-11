https://sputniknews.com.tr/20221111/tarkandan-yeni-sarki-aciklamasi-onumuzdeki-gunlerde-sizlerle-1063337386.html
Tarkan'dan yeni şarkı açıklaması: 'Önümüzdeki günlerde sizlerle'
Tarkan'dan yeni şarkı açıklaması: 'Önümüzdeki günlerde sizlerle'
Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda yeni şarkısını duyuran Tarkan, "Önümüzdeki günlerde sizlerle..." ifadelerini kullandı. 11.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-11T19:39+0300
2022-11-11T19:39+0300
2022-11-11T19:39+0300
yaşam
tarkan
duyuru
şarkı
açıklama
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Tarkan, yeni şarkısı 'Son Durak'ı resmen duyurdu. Instagram ve Twitter hesaplarından paylaşım yapan Tarkan, şarkının notalarının göründüğü bir fotoğrafı takipçileri ile paylaştı.Megastar, paylaşımına şu notu düştü:"Bir süredir üzerinde heyecanla çalıştığımız yeni şarkım “Son Durak” önümüzdeki günlerde sizlerle. #SonDurak”
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tarkan, duyuru, şarkı, açıklama
tarkan, duyuru, şarkı, açıklama
Tarkan'dan yeni şarkı açıklaması: 'Önümüzdeki günlerde sizlerle'
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Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda yeni şarkısını duyuran Tarkan, "Önümüzdeki günlerde sizlerle..." ifadelerini kullandı.
Tarkan, yeni şarkısı 'Son Durak'ı resmen duyurdu. Instagram ve Twitter hesaplarından paylaşım yapan Tarkan, şarkının notalarının göründüğü bir fotoğrafı takipçileri ile paylaştı.
Megastar, paylaşımına şu notu düştü:
"Bir süredir üzerinde heyecanla çalıştığımız yeni şarkım “Son Durak” önümüzdeki günlerde sizlerle. #SonDurak”