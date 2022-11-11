https://sputniknews.com.tr/20221111/sanayi-uretimi-eylulde-yuzde-16-geriledi-1063319447.html

Sanayi üretimi eylülde yüzde 1.6 geriledi

Sanayi üretimi eylülde yüzde 1.6 geriledi

Sanayi üretimi, eylülde aylık bazda yüzde 1.6 düşerken, yıllık bazda yüzde 0.4 artış gösterdi. 11.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-11T11:24+0300

2022-11-11T11:24+0300

2022-11-11T11:24+0300

ekonomi

sanayi

madencilik

taş ocağı

tüik

türkiye istatistik kurumu (tüik)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0d/1061125413_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_013e7370e50052c7c1ce35d49fa5b815.jpg

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.Buna göre, eylülde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 yükseldi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 0,4 artış oldu.Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, endeksin, eylülde geçen yılın aynı ayına göre madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 16,5, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe yüzde 2,4 azalırken, imalat sanayi sektöründe yüzde 1,7 arttığı görüldü.Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi eylülde ağustos ayına kıyasla yüzde 1,6 düşüş gösterdi.Söz konusu ayda bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 2,6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,7 azaldı.

https://sputniknews.com.tr/20221111/cari-acik-eylulde-2-milyar-966-milyon-dolar-1063316765.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sanayi, madencilik, taş ocağı, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik)