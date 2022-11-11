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https://sputniknews.com.tr/20221111/sanayi-uretimi-eylulde-yuzde-16-geriledi-1063319447.html
Sanayi üretimi eylülde yüzde 1.6 geriledi
Sanayi üretimi eylülde yüzde 1.6 geriledi
Sanayi üretimi, eylülde aylık bazda yüzde 1.6 düşerken, yıllık bazda yüzde 0.4 artış gösterdi. 11.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-11T11:24+0300
2022-11-11T11:24+0300
ekonomi
sanayi
madencilik
taş ocağı
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.Buna göre, eylülde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 yükseldi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 0,4 artış oldu.Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, endeksin, eylülde geçen yılın aynı ayına göre madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 16,5, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe yüzde 2,4 azalırken, imalat sanayi sektöründe yüzde 1,7 arttığı görüldü.Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi eylülde ağustos ayına kıyasla yüzde 1,6 düşüş gösterdi.Söz konusu ayda bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 2,6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,7 azaldı.
https://sputniknews.com.tr/20221111/cari-acik-eylulde-2-milyar-966-milyon-dolar-1063316765.html
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sanayi, madencilik, taş ocağı, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik)
sanayi, madencilik, taş ocağı, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik)

Sanayi üretimi eylülde yüzde 1.6 geriledi

11:24 11.11.2022
© AASanayi
Sanayi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2022
© AA
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Sanayi üretimi, eylülde aylık bazda yüzde 1.6 düşerken, yıllık bazda yüzde 0.4 artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, eylülde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 yükseldi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 0,4 artış oldu.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, endeksin, eylülde geçen yılın aynı ayına göre madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 16,5, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe yüzde 2,4 azalırken, imalat sanayi sektöründe yüzde 1,7 arttığı görüldü.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi eylülde ağustos ayına kıyasla yüzde 1,6 düşüş gösterdi.
Söz konusu ayda bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 2,6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,7 azaldı.
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