https://sputniknews.com.tr/20221111/rusya-rus-birliklerinin-herson-kentinden-cekilmesine-iliskin-manevralar-tamamlandi-1063322298.html
Rusya: Rus birliklerinin Herson kentinden çekilmesine ilişkin manevralar tamamlandı
Rusya: Rus birliklerinin Herson kentinden çekilmesine ilişkin manevralar tamamlandı
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus güçlerinin Herson kentinden çekilmesine ilişkin manevraların tamamlandığını, böylelikle birliklerin savunma hattının Dinyeper... 11.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-11T13:13+0300
2022-11-11T13:13+0300
2022-11-11T13:32+0300
herson
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
igor konaşenkov
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Herson’daki Rusya birliklerinin Dinyeper’in sol yakasına konuşlandırılmasına ilişkin askeri manevraların Moskova saatiyle (Türkiye saatiyle aynı) sabah 05.00’te tamamlandığını duyurdu.Böylelikle Rus güçleri, Dinyeper’in sağ yakasında bulunan Herson’dan tamamıyla çekilmiş oldu.Konaşenkov, savunma hattının Dinyeper’in sol yakasına çekilmesiyle ilgili gerçekleştirilen askeri manevralar sırasında Rus birliklerinin kayıp vermediğini belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20221111/kremlin-birliklerimiz-cekiliyor-olsa-da-herson-kenti-hl-rusyanin-parcasi-1063321830.html
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herson, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, igor konaşenkov
herson, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, igor konaşenkov
Rusya: Rus birliklerinin Herson kentinden çekilmesine ilişkin manevralar tamamlandı
13:13 11.11.2022 (güncellendi: 13:32 11.11.2022) Abone ol
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus güçlerinin Herson kentinden çekilmesine ilişkin manevraların tamamlandığını, böylelikle birliklerin savunma hattının Dinyeper Nehri’nin sol kıyısına alındığını duyurdu. Dinyeper’in Herson kentinin bulunduğu sağ kıyısında Rus güçleri ve mühimmatının kalmadığı kaydedildi.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Herson’daki Rusya birliklerinin Dinyeper’in sol yakasına konuşlandırılmasına ilişkin askeri manevraların Moskova saatiyle (Türkiye saatiyle aynı) sabah 05.00’te tamamlandığını duyurdu.
Böylelikle Rus güçleri, Dinyeper’in sağ yakasında bulunan Herson’dan tamamıyla çekilmiş oldu.
Konaşenkov, savunma hattının Dinyeper’in sol yakasına çekilmesiyle ilgili gerçekleştirilen askeri manevralar sırasında Rus birliklerinin kayıp vermediğini belirtti.