Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221111/rusya-rus-birliklerinin-herson-kentinden-cekilmesine-iliskin-manevralar-tamamlandi-1063322298.html
Rusya: Rus birliklerinin Herson kentinden çekilmesine ilişkin manevralar tamamlandı
Rusya: Rus birliklerinin Herson kentinden çekilmesine ilişkin manevralar tamamlandı
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus güçlerinin Herson kentinden çekilmesine ilişkin manevraların tamamlandığını, böylelikle birliklerin savunma hattının Dinyeper... 11.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-11T13:13+0300
2022-11-11T13:32+0300
herson
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
igor konaşenkov
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0b/1063322356_0:0:3079:1731_1920x0_80_0_0_6af7def16891a74885889754c3701813.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Herson’daki Rusya birliklerinin Dinyeper’in sol yakasına konuşlandırılmasına ilişkin askeri manevraların Moskova saatiyle (Türkiye saatiyle aynı) sabah 05.00’te tamamlandığını duyurdu.Böylelikle Rus güçleri, Dinyeper’in sağ yakasında bulunan Herson’dan tamamıyla çekilmiş oldu.Konaşenkov, savunma hattının Dinyeper’in sol yakasına çekilmesiyle ilgili gerçekleştirilen askeri manevralar sırasında Rus birliklerinin kayıp vermediğini belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20221111/kremlin-birliklerimiz-cekiliyor-olsa-da-herson-kenti-hl-rusyanin-parcasi-1063321830.html
herson
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0b/1063322356_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_31fd696d7eb05ece9db88bba822ce03c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
herson, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, igor konaşenkov
herson, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, igor konaşenkov

Rusya: Rus birliklerinin Herson kentinden çekilmesine ilişkin manevralar tamamlandı

13:13 11.11.2022 (güncellendi: 13:32 11.11.2022)
© SputnikRusya ordusu
Rusya ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2022
© Sputnik
Abone olTelegram
Ayrıntılar geliyor
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus güçlerinin Herson kentinden çekilmesine ilişkin manevraların tamamlandığını, böylelikle birliklerin savunma hattının Dinyeper Nehri’nin sol kıyısına alındığını duyurdu. Dinyeper’in Herson kentinin bulunduğu sağ kıyısında Rus güçleri ve mühimmatının kalmadığı kaydedildi.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Herson’daki Rusya birliklerinin Dinyeper’in sol yakasına konuşlandırılmasına ilişkin askeri manevraların Moskova saatiyle (Türkiye saatiyle aynı) sabah 05.00’te tamamlandığını duyurdu.
Böylelikle Rus güçleri, Dinyeper’in sağ yakasında bulunan Herson’dan tamamıyla çekilmiş oldu.
Konaşenkov, savunma hattının Dinyeper’in sol yakasına çekilmesiyle ilgili gerçekleştirilen askeri manevralar sırasında Rus birliklerinin kayıp vermediğini belirtti.
Rusya ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2022
Ukrayna krizi
Kremlin: Birliklerimiz çekiliyor olsa da Herson kenti hâlâ Rusya’nın parçası
13:05
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала