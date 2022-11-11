https://sputniknews.com.tr/20221111/rusya-ordusu-dinyeperin-sag-kiyisinda-ukrayna-guclerinin-bulundugu-noktalari-vuruyor-1063335402.html

Rusya ordusu, Dinyeper'in sağ kıyısında Ukrayna güçlerinin bulunduğu noktaları vuruyor

Rusya ordusu, Dinyeper'in sağ kıyısında Ukrayna güçlerinin bulunduğu noktaları vuruyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya ordusunun Dinyeper Nehri'nin sağ kıyısında Ukrayna güçlerinin ve askeri teçhizatının bulunduğu noktaları vurduğunu açıkladı. 11.11.2022, Sputnik Türkiye

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dinyeper nehri

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

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Bakanlık, "Şu anda Dinyeper Nehri'nin sağ kıyısında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait insan gücü ve askeri teçhizatın yoğunlaştığı yerler vuruluyor" ifadelerini kullandı.Rus güçlerinin Herson kentinden çekilerek savunma hattını Dinyeper Nehri'nin sol kıyısına alma çalışmalarını bu sabah tamamladığını, 30 binden fazla askeri çekme operasyonunun can ve teçhizat kaybı olmadan gerçekleştirildiğini belirten bakanlık, düşmanın birtakım girişimlerde bulunduğunu ancak Rus hava savunma ve radar sistemlerinin füze saldırısı düzenleme girişimlerinin tamamını başarıyla püskürttüğünü vurguladı.ABD yapımı HIMARS sistemleriyle fırlatılan 33 havan mermisine önleme yapıldığını aktaran bakanlık, Ukraynalı güçlerinin bazı yönlerde son 24 saat içinde en fazla 10 km ilerleme kaydedebildiğinin altını çizdi.

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rusya, dinyeper nehri, rusya savunma bakanlığı, ukrayna