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https://sputniknews.com.tr/20221111/rusya-ordusu-dinyeperin-sag-kiyisinda-ukrayna-guclerinin-bulundugu-noktalari-vuruyor-1063335402.html
Rusya ordusu, Dinyeper'in sağ kıyısında Ukrayna güçlerinin bulunduğu noktaları vuruyor
Rusya ordusu, Dinyeper'in sağ kıyısında Ukrayna güçlerinin bulunduğu noktaları vuruyor
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya ordusunun Dinyeper Nehri'nin sağ kıyısında Ukrayna güçlerinin ve askeri teçhizatının bulunduğu noktaları vurduğunu açıkladı. 11.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-11T18:12+0300
2022-11-11T18:14+0300
dünya
rusya
dinyeper nehri
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
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Bakanlık, "Şu anda Dinyeper Nehri'nin sağ kıyısında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait insan gücü ve askeri teçhizatın yoğunlaştığı yerler vuruluyor" ifadelerini kullandı.Rus güçlerinin Herson kentinden çekilerek savunma hattını Dinyeper Nehri'nin sol kıyısına alma çalışmalarını bu sabah tamamladığını, 30 binden fazla askeri çekme operasyonunun can ve teçhizat kaybı olmadan gerçekleştirildiğini belirten bakanlık, düşmanın birtakım girişimlerde bulunduğunu ancak Rus hava savunma ve radar sistemlerinin füze saldırısı düzenleme girişimlerinin tamamını başarıyla püskürttüğünü vurguladı.ABD yapımı HIMARS sistemleriyle fırlatılan 33 havan mermisine önleme yapıldığını aktaran bakanlık, Ukraynalı güçlerinin bazı yönlerde son 24 saat içinde en fazla 10 km ilerleme kaydedebildiğinin altını çizdi.
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rusya, dinyeper nehri, rusya savunma bakanlığı, ukrayna
rusya, dinyeper nehri, rusya savunma bakanlığı, ukrayna

Rusya ordusu, Dinyeper'in sağ kıyısında Ukrayna güçlerinin bulunduğu noktaları vuruyor

18:12 11.11.2022 (güncellendi: 18:14 11.11.2022)
© Sputnik / РИА Новости / Multimedya arşivine gidinKherson, Dinyeper nehri
Kherson, Dinyeper nehri - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2022
© Sputnik / РИА Новости
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya ordusunun Dinyeper Nehri'nin sağ kıyısında Ukrayna güçlerinin ve askeri teçhizatının bulunduğu noktaları vurduğunu açıkladı.
Bakanlık, "Şu anda Dinyeper Nehri'nin sağ kıyısında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait insan gücü ve askeri teçhizatın yoğunlaştığı yerler vuruluyor" ifadelerini kullandı.
Rus güçlerinin Herson kentinden çekilerek savunma hattını Dinyeper Nehri'nin sol kıyısına alma çalışmalarını bu sabah tamamladığını, 30 binden fazla askeri çekme operasyonunun can ve teçhizat kaybı olmadan gerçekleştirildiğini belirten bakanlık, düşmanın birtakım girişimlerde bulunduğunu ancak Rus hava savunma ve radar sistemlerinin füze saldırısı düzenleme girişimlerinin tamamını başarıyla püskürttüğünü vurguladı.
ABD yapımı HIMARS sistemleriyle fırlatılan 33 havan mermisine önleme yapıldığını aktaran bakanlık, Ukraynalı güçlerinin bazı yönlerde son 24 saat içinde en fazla 10 km ilerleme kaydedebildiğinin altını çizdi.
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