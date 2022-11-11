https://sputniknews.com.tr/20221111/rus-uzman-ukrayna-sorununun-cozumunde-turkiye-ozel-bir-rol-oynayabilir-1063337717.html

Rus uzman: Ukrayna sorununun çözümünde Türkiye özel bir rol oynayabilir

Rus uzman: Ukrayna sorununun çözümünde Türkiye özel bir rol oynayabilir

Rus askeri uzman Dmitriy Kornev, Kiev'in tutumunda değişiklik olmadan Ukrayna meselesinde köklü değişiklikler beklenmemesi gerektiğini belirterek, sorununun... 11.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-11T20:02+0300

2022-11-11T20:02+0300

2022-11-11T20:02+0300

görüş

rusya

türkiye

ukrayna

ukrayna krizi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103743/31/1037433184_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_b087b829f2aa3d58ab72a4812a486f48.jpg

Moskova, Rus güçlerini Herson da dahil olmak üzere Dinyeper'ın sağ yakasından çekmeye karar verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kararı ‘olumlu’ olarak değerlendirdi. Aynı gün ABD, Kiev'in Ukrayna ordusuna MQ-1C Grey Eagle insansız hava araçları sağlama talebini, ‘çatışmayı daha da tırmandırabileceği’ gerekçesiyle reddetti.Bazı uzmanlara göre bu gelişmeler, Ukrayna ihtilafındaki kilit oyuncuların durumun daha da ileri taşınmasına yönelik yaklaşımlarında bazı değişikliklerin işareti olabilir.Ancak pek çok uzman, Kiev'in tutumunda bir değişiklik olmadan Ukrayna sorununda köklü değişikliklerin beklenmemesi gerektiğini düşünüyor.Military Russia portalı kurucusu askeri uzman Dmitriy Kornev de bu görüşü paylaşıyor:“İlk bakışta, gerçekten de, Ukrayna ihtilafı bağlamındaki son gelişmeler, tam teşekküllü müzakerelerin başlaması için zeminin oluştuğu izlenimini veriyor. Moskova'nın Herson bölgesindeki Rus birliklerini Dinyeper'in sol yakasına çekme kararıyla neredeyse aynı anda ABD, Kiev'in MQ-1C Grey Eagle insansız hava araçları talebini reddetti. Bu eylemlere Rusya ve ABD temsilcilerinin barış görüşmelerine ilgi duyduklarına ilişkin açıklamaları eşlik etti. Ayrıca Moskova, herhangi bir ön koşul olmaksızın müzakerelere başlamaya hazır. Diğer taraftan Kiev, müzakerelere başlamak için önkoşullarından vazgeçmek için acele etmiyor. Ukrayna tarafının birçok talebinin uygulanmasının imkansız olmasına rağmen. Bu bağlamda, Ukrayna krizinin askeri aşamasında müzakere ve arabuluculuk olanakları önemli ölçüde artan Türkiye, özel bir rol oynayabilir.”Kornev, Kiev'in mevcut tutumuna rağmen şu anki koşullarda, küçük de olsa, müzakere sürecinin başlaması için bir umut olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:“Yine de, durumun biraz yumuşadığını söyleyebiliriz. Tarafların en azından müzakere sürecine başlayabilmeleri için küçük bir şans var. Açıkçası, bu durumda, herhangi bir müzakerenin başlangıcı bile mevcut durumun olumlu bir gelişimi olacaktır. Bu, durumu her şeyin daha da kötüye gittiği bir durumdan, bir tür nötrleştirmeye götürecektir. Her halükarda, müzakere süreci gerilimin düşmesine ve muhtemelen sona ermesine yol açacaktır. Bana göre bu fırsat kaçırılmamalıdır."

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Amur Gadjiev https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg

Amur Gadjiev https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Amur Gadjiev https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg

rusya, türkiye, ukrayna, ukrayna krizi