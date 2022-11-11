https://sputniknews.com.tr/20221111/rus-uzman-ukrayna-sorununun-cozumunde-turkiye-ozel-bir-rol-oynayabilir-1063337717.html
Rus uzman: Ukrayna sorununun çözümünde Türkiye özel bir rol oynayabilir
Rus uzman: Ukrayna sorununun çözümünde Türkiye özel bir rol oynayabilir
Rus askeri uzman Dmitriy Kornev, Kiev'in tutumunda değişiklik olmadan Ukrayna meselesinde köklü değişiklikler beklenmemesi gerektiğini belirterek, sorununun... 11.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-11T20:02+0300
2022-11-11T20:02+0300
2022-11-11T20:02+0300
görüş
rusya
türkiye
ukrayna
ukrayna krizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103743/31/1037433184_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_b087b829f2aa3d58ab72a4812a486f48.jpg
Moskova, Rus güçlerini Herson da dahil olmak üzere Dinyeper'ın sağ yakasından çekmeye karar verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kararı ‘olumlu’ olarak değerlendirdi. Aynı gün ABD, Kiev'in Ukrayna ordusuna MQ-1C Grey Eagle insansız hava araçları sağlama talebini, ‘çatışmayı daha da tırmandırabileceği’ gerekçesiyle reddetti.Bazı uzmanlara göre bu gelişmeler, Ukrayna ihtilafındaki kilit oyuncuların durumun daha da ileri taşınmasına yönelik yaklaşımlarında bazı değişikliklerin işareti olabilir.Ancak pek çok uzman, Kiev'in tutumunda bir değişiklik olmadan Ukrayna sorununda köklü değişikliklerin beklenmemesi gerektiğini düşünüyor.Military Russia portalı kurucusu askeri uzman Dmitriy Kornev de bu görüşü paylaşıyor:“İlk bakışta, gerçekten de, Ukrayna ihtilafı bağlamındaki son gelişmeler, tam teşekküllü müzakerelerin başlaması için zeminin oluştuğu izlenimini veriyor. Moskova'nın Herson bölgesindeki Rus birliklerini Dinyeper'in sol yakasına çekme kararıyla neredeyse aynı anda ABD, Kiev'in MQ-1C Grey Eagle insansız hava araçları talebini reddetti. Bu eylemlere Rusya ve ABD temsilcilerinin barış görüşmelerine ilgi duyduklarına ilişkin açıklamaları eşlik etti. Ayrıca Moskova, herhangi bir ön koşul olmaksızın müzakerelere başlamaya hazır. Diğer taraftan Kiev, müzakerelere başlamak için önkoşullarından vazgeçmek için acele etmiyor. Ukrayna tarafının birçok talebinin uygulanmasının imkansız olmasına rağmen. Bu bağlamda, Ukrayna krizinin askeri aşamasında müzakere ve arabuluculuk olanakları önemli ölçüde artan Türkiye, özel bir rol oynayabilir.”Kornev, Kiev'in mevcut tutumuna rağmen şu anki koşullarda, küçük de olsa, müzakere sürecinin başlaması için bir umut olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:“Yine de, durumun biraz yumuşadığını söyleyebiliriz. Tarafların en azından müzakere sürecine başlayabilmeleri için küçük bir şans var. Açıkçası, bu durumda, herhangi bir müzakerenin başlangıcı bile mevcut durumun olumlu bir gelişimi olacaktır. Bu, durumu her şeyin daha da kötüye gittiği bir durumdan, bir tür nötrleştirmeye götürecektir. Her halükarda, müzakere süreci gerilimin düşmesine ve muhtemelen sona ermesine yol açacaktır. Bana göre bu fırsat kaçırılmamalıdır."
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Amur Gadjiev
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg
Amur Gadjiev
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103743/31/1037433184_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_c9d41211ca01ccd41be01bcc49e8fc85.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Amur Gadjiev
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg
rusya, türkiye, ukrayna, ukrayna krizi
rusya, türkiye, ukrayna, ukrayna krizi
Rus uzman: Ukrayna sorununun çözümünde Türkiye özel bir rol oynayabilir
Abone ol
Rus askeri uzman Dmitriy Kornev, Kiev'in tutumunda değişiklik olmadan Ukrayna meselesinde köklü değişiklikler beklenmemesi gerektiğini belirterek, sorununun çözümünde Türkiye’nin özel bir rol oynayabileceğini ifade etti.
Moskova, Rus güçlerini Herson da dahil olmak üzere Dinyeper'ın sağ yakasından çekmeye karar verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kararı ‘olumlu’ olarak değerlendirdi. Aynı gün ABD, Kiev'in Ukrayna ordusuna MQ-1C Grey Eagle insansız hava araçları sağlama talebini, ‘çatışmayı daha da tırmandırabileceği’ gerekçesiyle reddetti.
Bazı uzmanlara göre bu gelişmeler, Ukrayna ihtilafındaki kilit oyuncuların durumun daha da ileri taşınmasına yönelik yaklaşımlarında bazı değişikliklerin işareti olabilir.
Ancak pek çok uzman, Kiev'in tutumunda bir değişiklik olmadan Ukrayna sorununda köklü değişikliklerin beklenmemesi gerektiğini düşünüyor.
Military Russia portalı kurucusu askeri uzman Dmitriy Kornev de bu görüşü paylaşıyor:
“İlk bakışta, gerçekten de, Ukrayna ihtilafı bağlamındaki son gelişmeler, tam teşekküllü müzakerelerin başlaması için zeminin oluştuğu izlenimini veriyor. Moskova'nın Herson bölgesindeki Rus birliklerini Dinyeper'in sol yakasına çekme kararıyla neredeyse aynı anda ABD, Kiev'in MQ-1C Grey Eagle insansız hava araçları talebini reddetti. Bu eylemlere Rusya ve ABD temsilcilerinin barış görüşmelerine ilgi duyduklarına ilişkin açıklamaları eşlik etti. Ayrıca Moskova, herhangi bir ön koşul olmaksızın müzakerelere başlamaya hazır. Diğer taraftan Kiev, müzakerelere başlamak için önkoşullarından vazgeçmek için acele etmiyor. Ukrayna tarafının birçok talebinin uygulanmasının imkansız olmasına rağmen. Bu bağlamda, Ukrayna krizinin askeri aşamasında müzakere ve arabuluculuk olanakları önemli ölçüde artan Türkiye, özel bir rol oynayabilir.”
Kornev, Kiev'in mevcut tutumuna rağmen şu anki koşullarda, küçük de olsa, müzakere sürecinin başlaması için bir umut olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:
“Yine de, durumun biraz yumuşadığını söyleyebiliriz. Tarafların en azından müzakere sürecine başlayabilmeleri için küçük bir şans var. Açıkçası, bu durumda, herhangi bir müzakerenin başlangıcı bile mevcut durumun olumlu bir gelişimi olacaktır. Bu, durumu her şeyin daha da kötüye gittiği bir durumdan, bir tür nötrleştirmeye götürecektir. Her halükarda, müzakere süreci gerilimin düşmesine ve muhtemelen sona ermesine yol açacaktır. Bana göre bu fırsat kaçırılmamalıdır."