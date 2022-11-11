https://sputniknews.com.tr/20221111/rogozin-ozel-operasyon-bolgesinde-bir-grup-askeri-danismana-baskanlik-ediyorum-1063336009.html

Rogozin: Özel operasyon bölgesinde bir grup askeri danışmana başkanlık ediyorum

Rogozin: Özel operasyon bölgesinde bir grup askeri danışmana başkanlık ediyorum

Eski Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin, özel askeri operasyon bölgesinde askeri danışmanlardan oluşan teftiş grubuna başkanlık ettiğini belirtti. 11.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-11T18:27+0300

2022-11-11T18:27+0300

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Rusya Federal Uzay Ajansı’nın (Roscosmos) eski başkanı Dmitriy Rogozin, Sputnik’e demecinde özel askeri operasyon bölgesinde bir grup askeri danışmandan oluşan teftiş grubuna başkanlık yaptığını söyledi.Askeri operasyon bölgesindeki teftiş grubunun gönüllü birlik olarak görev yaptığını belirten Rogozin, “Deneyimli askeri danışmanlardan ve zengin askeri deneyime sahip uzmanlardan oluşan ‘Çar'ın Kurtları’ adlı teftiş grubunu kurduk. Grubun ana görevi DHC ve LHC askeri birimlerine askeri-teknik destek vermek” dedi.Grubun adının Yugoslavya'da Kasım 1992'de oluşturulan Rus gönüllü müfrezeleriyle bağlantılı olduğunu belirten Rogozin, kendisinin daha önce Transdinyester ve Bosna’daki çatışmalarda yer alan gönüllü bir müfrezenin savaşçısı olduğunu vurguladı.Roskosmos'taki görevinden ayrıldıktan sonra Rogozin, anavatanın verdiği her görevi yerine getirmeye hazır olduğunu ifade etmişti.

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