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https://sputniknews.com.tr/20221111/otomobil-fiyatlari-100-bin-tl-inebilir-1063320709.html
Otomobil fiyatları 100 bin TL inebilir
Otomobil fiyatları 100 bin TL inebilir
Hükümetin otomobil vergilerinde matrah artırımına gidileceğini açıklamasının ardından bu kararın otomobil fiyatlarına yansıması merak ediliyor. Kasım ayında... 11.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-11T12:07+0300
2022-11-11T12:07+0300
yaşam
otomobil
türkiye
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Son iki yılda salgınla birlikte devam eden çip krizi, hammadde ve taşıma maliyetlerindeki artış ve araç bulunulurluğundaki sıkıntılar da eklenince tüm dünyada birçok ürün gibi otomobil fiyatları da yükseldi. Türkiye'de ise bunlara ilave olarak döviz kurlarındaki yükseliş ve enflasyon da eklenince otomobil fiyatları rekor düzeye ulaştı.NTV'nin haberine göre, 400 - 450 bin liraya sıfır otomobil bulmak artık çok zor hatta imkansız.Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ÖTV indiriminin gündemlerinde olmadığını açıkladı. Nebati, "Matrah düzenlemesi üzerinde çalışıyoruz" dedi.Bakanlığın üzerinde çalıştığı matrah düzenlemesiyle ÖTV oranları sabit tutulacak ancak matrah genişletilerek, bazı araçlardan daha az ÖTV alınacak. İndirimle birlikte ÖTV'ye esas olan rakam düşeceği için otomobil fiyatları da düşecek.Fiyatlar ne kadar düşecek?1600 cm3’e kadar olan araçlarda, matrahı 120 bin TL’yi aşmayan araçlar için ÖTV oranı yüzde 45 olarak uygulanıyor. Düzenlemeyle birlikte buradaki 120 bin TL'lik tutar 200 bin TL'ye çıkarılırsa fiyatlar nasıl değişir?Bu durumda şu anda yüzde 70'lik ÖTV diliminde bulunan araçlardan yüzde 45 ÖTV alınacak.Yüzde 70'lik hesaplamayla bu aracın bugünkü fiyatı 400 bin TL civarında.200 bin TL üzerinden yüzde 45 ÖTV ve yüzde 18 KDV hesaplandığında aracın fiyatı 342 bin 200 TL oluyor. *Hesaplamalara MTV, Trafik - Tescil ve Ruhsat bedelleri eklenmemiştir.
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otomobil, türkiye
otomobil, türkiye

Otomobil fiyatları 100 bin TL inebilir

12:07 11.11.2022
© AAOtomobil - Otomotiv - Sıfır Araba - Sıfır Araç
Otomobil - Otomotiv - Sıfır Araba - Sıfır Araç - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2022
© AA
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Hükümetin otomobil vergilerinde matrah artırımına gidileceğini açıklamasının ardından bu kararın otomobil fiyatlarına yansıması merak ediliyor. Kasım ayında fiyat listeleri güncellendi. Matrah artırımı oranı ve otomobilin modeline bağlı olarak 50 ila 100 bin TL arasında indirim gündemde.
Son iki yılda salgınla birlikte devam eden çip krizi, hammadde ve taşıma maliyetlerindeki artış ve araç bulunulurluğundaki sıkıntılar da eklenince tüm dünyada birçok ürün gibi otomobil fiyatları da yükseldi. Türkiye'de ise bunlara ilave olarak döviz kurlarındaki yükseliş ve enflasyon da eklenince otomobil fiyatları rekor düzeye ulaştı.
NTV'nin haberine göre, 400 - 450 bin liraya sıfır otomobil bulmak artık çok zor hatta imkansız.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ÖTV indiriminin gündemlerinde olmadığını açıkladı. Nebati, "Matrah düzenlemesi üzerinde çalışıyoruz" dedi.
Bakanlığın üzerinde çalıştığı matrah düzenlemesiyle ÖTV oranları sabit tutulacak ancak matrah genişletilerek, bazı araçlardan daha az ÖTV alınacak. İndirimle birlikte ÖTV'ye esas olan rakam düşeceği için otomobil fiyatları da düşecek.

Fiyatlar ne kadar düşecek?

1600 cm3’e kadar olan araçlarda, matrahı 120 bin TL’yi aşmayan araçlar için ÖTV oranı yüzde 45 olarak uygulanıyor. Düzenlemeyle birlikte buradaki 120 bin TL'lik tutar 200 bin TL'ye çıkarılırsa fiyatlar nasıl değişir?
Bu durumda şu anda yüzde 70'lik ÖTV diliminde bulunan araçlardan yüzde 45 ÖTV alınacak.
Yüzde 70'lik hesaplamayla bu aracın bugünkü fiyatı 400 bin TL civarında.
200 bin TL üzerinden yüzde 45 ÖTV ve yüzde 18 KDV hesaplandığında aracın fiyatı 342 bin 200 TL oluyor.

*Hesaplamalara MTV, Trafik - Tescil ve Ruhsat bedelleri eklenmemiştir.
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