https://sputniknews.com.tr/20221111/okullarda-ilk-ara-tatil-bugun-basliyor-1063316605.html
Okullarda ilk ara tatil bugün başlıyor
Okullarda ilk ara tatil bugün başlıyor
12 Eylül'de başlayan eğitim dönemi yaklaşık 2 ayın ardından ara tatile giriyor. Bugün ara tatile çıkacak yaklaşık 19 milyon öğrenci, 21 Kasım'da geri dönecek. 11.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-11T09:56+0300
2022-11-11T09:56+0300
2022-11-11T09:56+0300
yaşam
okul
öğrenci
tatil
ara tatil
meb
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103018/41/1030184100_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_5ae3655f6790f00043edb236e874f0a4.jpg
Birinci dönem ara tatili bugün başlayacak ve 21 Kasım Pazartesi günü öğrenciler yeniden ders başı yapacak.Öğretmenler, ara tatilde mesleki çalışma programlarını, okula gitmeden Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden tamamlayabilecek.Öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarından çıkarılan kitaplardan oluşan özel bir seçkiden hazırlanan e-kütüphaneye de yine ÖBA üzerinden ulaşabilecek. Bu dönemde yeni eğitim konularının yanı sıra ÖBA'da geçmişten bugüne yayınlanmış 77 eğitim başlığı yer alacak. Öğretmenlerin daha önce almadıkları herhangi bir eğitimi tamamlamaları yeterli olacak.23 Ocak-3 Şubat 2023'te yarıyıl tatili, 17-20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatil olacak.Okullar ne zaman kapanacak?12 Eylül 2022'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.
https://sputniknews.com.tr/20221108/milli-egitim-bakani-ozer-6-ay-icinde-57-bin-108-okulumuzun-tamamini-elden-gecirecegiz-1063210580.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103018/41/1030184100_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_0768809f63ce719efb33db04dd7ae92d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
okul, öğrenci, tatil, ara tatil, meb
okul, öğrenci, tatil, ara tatil, meb
Okullarda ilk ara tatil bugün başlıyor
Abone ol
12 Eylül'de başlayan eğitim dönemi yaklaşık 2 ayın ardından ara tatile giriyor. Bugün ara tatile çıkacak yaklaşık 19 milyon öğrenci, 21 Kasım'da geri dönecek.
Birinci dönem ara tatili bugün başlayacak ve 21 Kasım Pazartesi günü öğrenciler yeniden ders başı yapacak.
Öğretmenler, ara tatilde mesleki çalışma programlarını, okula gitmeden Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden tamamlayabilecek.
Öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarından çıkarılan kitaplardan oluşan özel bir seçkiden hazırlanan e-kütüphaneye de yine ÖBA üzerinden ulaşabilecek. Bu dönemde yeni eğitim konularının yanı sıra ÖBA'da geçmişten bugüne yayınlanmış 77 eğitim başlığı yer alacak. Öğretmenlerin daha önce almadıkları herhangi bir eğitimi tamamlamaları yeterli olacak.23 Ocak-3 Şubat 2023'te yarıyıl tatili, 17-20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatil olacak.
Okullar ne zaman kapanacak?
12 Eylül 2022'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.