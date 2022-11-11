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https://sputniknews.com.tr/20221111/okullarda-ilk-ara-tatil-bugun-basliyor-1063316605.html
Okullarda ilk ara tatil bugün başlıyor
Okullarda ilk ara tatil bugün başlıyor
12 Eylül'de başlayan eğitim dönemi yaklaşık 2 ayın ardından ara tatile giriyor. Bugün ara tatile çıkacak yaklaşık 19 milyon öğrenci, 21 Kasım'da geri dönecek. 11.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-11T09:56+0300
2022-11-11T09:56+0300
yaşam
okul
öğrenci
tatil
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Birinci dönem ara tatili bugün başlayacak ve 21 Kasım Pazartesi günü öğrenciler yeniden ders başı yapacak.Öğretmenler, ara tatilde mesleki çalışma programlarını, okula gitmeden Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden tamamlayabilecek.Öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarından çıkarılan kitaplardan oluşan özel bir seçkiden hazırlanan e-kütüphaneye de yine ÖBA üzerinden ulaşabilecek. Bu dönemde yeni eğitim konularının yanı sıra ÖBA'da geçmişten bugüne yayınlanmış 77 eğitim başlığı yer alacak. Öğretmenlerin daha önce almadıkları herhangi bir eğitimi tamamlamaları yeterli olacak.23 Ocak-3 Şubat 2023'te yarıyıl tatili, 17-20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatil olacak.Okullar ne zaman kapanacak?12 Eylül 2022'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.
https://sputniknews.com.tr/20221108/milli-egitim-bakani-ozer-6-ay-icinde-57-bin-108-okulumuzun-tamamini-elden-gecirecegiz-1063210580.html
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okul, öğrenci, tatil, ara tatil, meb
okul, öğrenci, tatil, ara tatil, meb

Okullarda ilk ara tatil bugün başlıyor

09:56 11.11.2022
© AA / Abdulkadir NişancıOkul - öğrenci
Okul - öğrenci - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2022
© AA / Abdulkadir Nişancı
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12 Eylül'de başlayan eğitim dönemi yaklaşık 2 ayın ardından ara tatile giriyor. Bugün ara tatile çıkacak yaklaşık 19 milyon öğrenci, 21 Kasım'da geri dönecek.
Birinci dönem ara tatili bugün başlayacak ve 21 Kasım Pazartesi günü öğrenciler yeniden ders başı yapacak.
Öğretmenler, ara tatilde mesleki çalışma programlarını, okula gitmeden Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden tamamlayabilecek.
Öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarından çıkarılan kitaplardan oluşan özel bir seçkiden hazırlanan e-kütüphaneye de yine ÖBA üzerinden ulaşabilecek. Bu dönemde yeni eğitim konularının yanı sıra ÖBA'da geçmişten bugüne yayınlanmış 77 eğitim başlığı yer alacak. Öğretmenlerin daha önce almadıkları herhangi bir eğitimi tamamlamaları yeterli olacak.23 Ocak-3 Şubat 2023'te yarıyıl tatili, 17-20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatil olacak.

Okullar ne zaman kapanacak?

12 Eylül 2022'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.
Mahmut Özer - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2022
TÜRKİYE
Milli Eğitim Bakanı Özer: 6 ay içinde 57 bin 108 okulumuzun tamamını elden geçireceğiz
8 Kasım, 21:48
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