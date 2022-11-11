Nagehan Alçı: Müesses nizamın en çok çekindiği siyasetçi hâlâ İmamoğlu
© İBB/ONUR GUNALİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Rumelihisarüstü-Aşiyan Füniküler hattında gerçekleştirilen test sürüşüne katıldı.
© İBB/ONUR GUNAL
Habertürk yazarı Nagehan Alçı, "Müesses nizam ve o düzenin parçası olan müesses muhalefet ile İmamoğlu arası satranç mücadelesi henüz bitmiş değil" ifadelerini kullanarak, "Müesses nizamın en çok çekindiği siyasetçi hâlâ İmamoğlu" yorumunda bulundu.
HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret suçlamasıyla siyasi yasak ve hapis cezası istemiyle yargılandığı davayı yorumladı.
Alçı, bugünkü yazısında, "Ekrem Bey mevcut iktidar-muhalefet düzeneğinde açık ve yakın tehdit değil. Dolayısıyla şu aşamada ‘iyi saatte olsunlar’ devreye girmeyi tercih etmeyecektir" yorumunu yaptı.
Alçı, şu ifadeleri kullandı: "Ama genel fotoğrafa baktığımızda ‘establishment’ın en çok çekindiği siyasetçi hala Ekrem İmamoğlu. Müesses nizam ve o düzenin parçası olan müesses muhalefet ile İmamoğlu arası satranç mücadelesi henüz bitmiş değil."
İmamoğlu davası yine ertelendi. Ekrem Bey mevcut iktidar-muhalefet sahte düzeneğinde sistem için şu an yakın tehdit değil. Dolayısıyla şu aşamada “iyi saatte olsunlar” devreye girmiyor. Ama genel resme baktığımızda “establishment”ın en çok çekindiği siyasetçi hala Ekrem İmamoğlu.— Nagehan Alci (@Nagehanalci) November 11, 2022