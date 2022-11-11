https://sputniknews.com.tr/20221111/nagehan-alci-muesses-nizamin-en-cok-cekindigi-siyasetci-hl-imamoglu-1063330536.html

Nagehan Alçı: Müesses nizamın en çok çekindiği siyasetçi hâlâ İmamoğlu

Nagehan Alçı: Müesses nizamın en çok çekindiği siyasetçi hâlâ İmamoğlu

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, "Müesses nizam ve o düzenin parçası olan müesses muhalefet ile İmamoğlu arası satranç mücadelesi henüz bitmiş değil" ifadelerini... 11.11.2022, Sputnik Türkiye

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politika

nagehan alçı

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HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret suçlamasıyla siyasi yasak ve hapis cezası istemiyle yargılandığı davayı yorumladı.Alçı, bugünkü yazısında, "Ekrem Bey mevcut iktidar-muhalefet düzeneğinde açık ve yakın tehdit değil. Dolayısıyla şu aşamada ‘iyi saatte olsunlar’ devreye girmeyi tercih etmeyecektir" yorumunu yaptı.Alçı, şu ifadeleri kullandı: "Ama genel fotoğrafa baktığımızda ‘establishment’ın en çok çekindiği siyasetçi hala Ekrem İmamoğlu. Müesses nizam ve o düzenin parçası olan müesses muhalefet ile İmamoğlu arası satranç mücadelesi henüz bitmiş değil."

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nagehan alçı