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https://sputniknews.com.tr/20221111/muharrem-inceden-kendisini-tanimayan-gence-sarkiciyim-ben-pop-soyluyorum-1063329800.html
Muharrem İnce'den kendisini tanımayan gence: Şarkıcıyım ben, pop söylüyorum
Muharrem İnce'den kendisini tanımayan gence: Şarkıcıyım ben, pop söylüyorum
Muharrem İnce, Ağrı'da kendisiyle fotoğraf çektiren bir gencin, telefonu indirdikten sonra "Sen kimsin?" sorusuna, 'Şarkıcıyım ben' yanıtını verdi. 11.11.2022, Sputnik Türkiye
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kendisiyle fotoğraf çektiren bir gencin, telefonu indirdikten sonra "Sen kimsin?" sorusuna şaşırdı. İnce, gence esprili bir şekilde yanıt vererek "Şarkıcıyım ben" dedi.İnce, ülke gezileri, esnaf ve halk ziyaretleri programı kapsamında Ağrı'ya gitti. Esnaf ziyareti gerçekleştirdikten sonra Cumhuriyet caddesinde bölge halkıyla bir araya gelen İnce, gençlerle fotoğraf çekildi. Ancak İnce'nin fotoğraf çekildiği gencin sorusu dikkat çekti.Kalabalığı görüp gelen ve Muharrem İnce ile fotoğraf çekilen iki genç kız, İnce'ye "Siz kimsiniz?" diye sordu. Şaşkınlığını gizleyemeyen İnce, "Şarkıcıyım ben" diye esprili bir yanıt verdi. Ardından kendisini tanıttı. "Selam söyleyeyim mi Muharrem İnce'ye?" diyerek espri yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20221028/ahmet-hakandan-btp-yorumu-muharrem-ince-de-kemal-abi-bizi-masaya-al-derse-1062792386.html
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muharrem ince, fotoğraf, ağrı
muharrem ince, fotoğraf, ağrı

Muharrem İnce'den kendisini tanımayan gence: Şarkıcıyım ben, pop söylüyorum

15:34 11.11.2022 (güncellendi: 15:57 11.11.2022)
© DHAMuharrem İnce
Muharrem İnce - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2022
© DHA
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Muharrem İnce, Ağrı'da kendisiyle fotoğraf çektiren bir gencin, telefonu indirdikten sonra "Sen kimsin?" sorusuna, 'Şarkıcıyım ben' yanıtını verdi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kendisiyle fotoğraf çektiren bir gencin, telefonu indirdikten sonra "Sen kimsin?" sorusuna şaşırdı. İnce, gence esprili bir şekilde yanıt vererek "Şarkıcıyım ben" dedi.
İnce, ülke gezileri, esnaf ve halk ziyaretleri programı kapsamında Ağrı'ya gitti. Esnaf ziyareti gerçekleştirdikten sonra Cumhuriyet caddesinde bölge halkıyla bir araya gelen İnce, gençlerle fotoğraf çekildi. Ancak İnce'nin fotoğraf çekildiği gencin sorusu dikkat çekti.
Kalabalığı görüp gelen ve Muharrem İnce ile fotoğraf çekilen iki genç kız, İnce'ye "Siz kimsiniz?" diye sordu. Şaşkınlığını gizleyemeyen İnce, "Şarkıcıyım ben" diye esprili bir yanıt verdi. Ardından kendisini tanıttı. "Selam söyleyeyim mi Muharrem İnce'ye?" diyerek espri yaptı.
Ahmet Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2022
POLİTİKA
Ahmet Hakan'dan BTP yorumu: Muharrem İnce de 'Kemal Abi, bizi masaya al' derse?
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