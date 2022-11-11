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https://sputniknews.com.tr/20221111/meteorolojiden-dogu-ve-guneydogu-anadolu-icin-kar-yagisi-uyarisi-1063314028.html
Meteoroloji'den Doğu ve Güneydoğu Anadolu için kar yağışı uyarısı
Meteoroloji'den Doğu ve Güneydoğu Anadolu için kar yağışı uyarısı
Meteoroloji 11 Kasım hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre Doğu ve Güneydoğu illerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. 11.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-11T07:28+0300
2022-11-11T07:28+0300
ekonomi
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
hava durumu
kar yağışı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye'nin iç ve kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Ordu, Adıyaman, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve kuzey kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.MarmaraParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.ÇANAKKALE 9°C, 18°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL 10°C, 18°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ 4°C, 18°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ 8°C, 19°CParçalı ve az bulutluEgeAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.AFYONKARAHİSAR 1°C, 17°CAz bulutluDENİZLİ 7°C, 21°CAz bulutluİZMİR 9°C, 21°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA 6°C, 20°CAz bulutlu ve açıkAkdenizAz bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.ADANA 12°C, 26°CParçalı ve çok bulutluANTALYA 15°C, 24°CAz bulutlu ve açıkHATAY 11°C, 23°CParçalı ve çok bulutluISPARTA 2°C, 19°CAz bulutluİç AnadoluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.ANKARA 3°C, 17°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 1°C, 17°CParçalı ve az bulutluKAYSERİ 3°C, 13°CParçalı ve az bulutluKONYA 4°C, 15°CParçalı ve az bulutluBatı KaradenizParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.BOLU 0°C, 16°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU -2°C, 15°CParçalı ve az bulutluSİNOP 11°C, 17°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK 7°C, 15°CParçalı ve az bulutluOrta ve Doğu KaradenizParçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.ARTVİN 9°C, 14°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlıSAMSUN 9°C, 16°CParçalı bulutluTOKAT 3°C, 15°CParçalı bulutluTRABZON 12°C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıDoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin genelinin aralıklı yağmurlu, kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.ELAZIĞ 6°C, 14°CParçalı ve çok bulutluERZURUM 3°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlıKARS 0°C, 9°CAralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlıVAN 3°C, 10°CParçalı ve çok, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlıGüneydoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, Adıyaman, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 5°C, 16°CParçalı ve çok bulutluGAZİANTEP 7°C, 17°CParçalı ve çok bulutluSİİRT 8°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıŞANLIURFA 10°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu
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türkiye, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, kar yağışı
türkiye, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, kar yağışı

Meteoroloji'den Doğu ve Güneydoğu Anadolu için kar yağışı uyarısı

07:28 11.11.2022
© AANisan ortasında Trakya beyaz örtüyle kaplandı
Nisan ortasında Trakya beyaz örtüyle kaplandı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2022
© AA
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Meteoroloji 11 Kasım hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre Doğu ve Güneydoğu illerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye'nin iç ve kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Ordu, Adıyaman, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve kuzey kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Marmara

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ÇANAKKALE 9°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 10°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 4°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 8°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

Ege

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 1°C, 17°C
Az bulutlu
DENİZLİ 7°C, 21°C
Az bulutlu
İZMİR 9°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 6°C, 20°C
Az bulutlu ve açık

Akdeniz

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ADANA 12°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 15°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 11°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA 2°C, 19°C
Az bulutlu

İç Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ANKARA 3°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 1°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ 3°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 4°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BOLU 0°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU -2°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 11°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 7°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ARTVİN 9°C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
SAMSUN 9°C, 16°C
Parçalı bulutlu
TOKAT 3°C, 15°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 12°C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Doğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin genelinin aralıklı yağmurlu, kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ELAZIĞ 6°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM 3°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
KARS 0°C, 9°C
Aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
VAN 3°C, 10°C
Parçalı ve çok, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, Adıyaman, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 5°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP 7°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 10°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
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