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https://sputniknews.com.tr/20221111/mebden-pedagojik-formasyon-alanlar-uzman-ogretmenlik-sinavindan-muaf-olacak-iddiasina-yalanlama-1063341332.html
MEB'den 'pedagojik formasyon alanlar uzman öğretmenlik sınavından muaf olacak' iddiasına yalanlama
MEB'den 'pedagojik formasyon alanlar uzman öğretmenlik sınavından muaf olacak' iddiasına yalanlama
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), pedagojik formasyon eğitimi alanların uzman öğretmenlik için yapılacak yazılı sınavdan muaf tutulduğuna dair haberlerin gerçeği... 11.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-11T23:05+0300
2022-11-11T23:08+0300
türkiye
milli eğitim bakanlığı (meb)
yök
yükseköğretim kurulu (yök)
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), "pedagojik formasyon eğitimi alanların bakanlıkça yüksek lisans derecesine denk tutularak ilgililerin uzman öğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınavdan muaf tutulduklarına" yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.MEB'den yapılan yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı'nca pedagojik formasyonun tezsiz yüksek lisans eğitimine denk olduğuna yönelik bir açıklama yapılmadığı vurgulandı.Hangi eğitimlerin yüksek lisans eğitimine denk sayılacağını belirleme yetkisinin Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) ait olduğunun altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
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milli eğitim bakanlığı (meb), yök, yükseköğretim kurulu (yök)
milli eğitim bakanlığı (meb), yök, yükseköğretim kurulu (yök)

MEB'den 'pedagojik formasyon alanlar uzman öğretmenlik sınavından muaf olacak' iddiasına yalanlama

23:05 11.11.2022 (güncellendi: 23:08 11.11.2022)
© AAMilli Eğitim Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2022
© AA
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), pedagojik formasyon eğitimi alanların uzman öğretmenlik için yapılacak yazılı sınavdan muaf tutulduğuna dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), "pedagojik formasyon eğitimi alanların bakanlıkça yüksek lisans derecesine denk tutularak ilgililerin uzman öğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınavdan muaf tutulduklarına" yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
MEB'den yapılan yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı'nca pedagojik formasyonun tezsiz yüksek lisans eğitimine denk olduğuna yönelik bir açıklama yapılmadığı vurgulandı.
Hangi eğitimlerin yüksek lisans eğitimine denk sayılacağını belirleme yetkisinin Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) ait olduğunun altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bazı öğretmenlerimiz, aldıkları pedagojik formasyon eğitimlerinin Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı'nda yer alan derslerle aynı olduğunu iddia ederek sertifikalarının 'tezsiz yüksek lisans'a denk sayılmasını talep etmişlerdir.
Yapılan başvurular üzerine haberlere konu olan yazıda, ilgililerin bitirmiş oldukları eğitimlerin yüksek lisans eğitimine denk olup olmadığının yetkili bulunan Yükseköğretim Kurulunca belirlenmesi gerektiği ifade edilmiştir."
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