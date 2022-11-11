https://sputniknews.com.tr/20221111/mebden-pedagojik-formasyon-alanlar-uzman-ogretmenlik-sinavindan-muaf-olacak-iddiasina-yalanlama-1063341332.html

MEB'den 'pedagojik formasyon alanlar uzman öğretmenlik sınavından muaf olacak' iddiasına yalanlama

MEB'den 'pedagojik formasyon alanlar uzman öğretmenlik sınavından muaf olacak' iddiasına yalanlama

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), pedagojik formasyon eğitimi alanların uzman öğretmenlik için yapılacak yazılı sınavdan muaf tutulduğuna dair haberlerin gerçeği... 11.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-11T23:05+0300

2022-11-11T23:05+0300

2022-11-11T23:08+0300

türkiye

milli eğitim bakanlığı (meb)

yök

yükseköğretim kurulu (yök)

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), "pedagojik formasyon eğitimi alanların bakanlıkça yüksek lisans derecesine denk tutularak ilgililerin uzman öğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınavdan muaf tutulduklarına" yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.MEB'den yapılan yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı'nca pedagojik formasyonun tezsiz yüksek lisans eğitimine denk olduğuna yönelik bir açıklama yapılmadığı vurgulandı.Hangi eğitimlerin yüksek lisans eğitimine denk sayılacağını belirleme yetkisinin Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) ait olduğunun altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

türkiye

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Sputnik Türkiye

milli eğitim bakanlığı (meb), yök, yükseköğretim kurulu (yök)