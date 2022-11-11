https://sputniknews.com.tr/20221111/macaristan-basbakani-orban-erdogana-enerji-arzi-guvenligindeki-rolu-icin-tesekkur-etti-1063335569.html

Macaristan Başbakanı Orban, Erdoğan'a enerji arzı güvenliğindeki rolü için teşekkür etti

Macaristan Başbakanı Orban, Erdoğan'a enerji arzı güvenliğindeki rolü için teşekkür etti

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türkiye'nin, ülkesinin enerji arzı güvenliğinde önemli rol oynadığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a... 11.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-11T18:19+0300

2022-11-11T18:19+0300

2022-11-11T18:19+0300

politika

macaristan

türkiye

viktor orban

recep tayyip erdoğan

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Türk Devletleri Teşkilatı 9. Zirvesi için Semerkant'ta bulunan Başbakan Orban, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.Orban paylaşımında, "Türkiye, Macaristan'ın enerji arzı güvenliğini garanti ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürler." ifadelerini kullandı.Orban, bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatını sağlamak üzere tahıl koridorunun kurulması için yaptığı başarılı arabuluculuktan dolayı da Türkiye'ye teşekkür etmişti.

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macaristan, türkiye, viktor orban, recep tayyip erdoğan