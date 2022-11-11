https://sputniknews.com.tr/20221111/macaristan-basbakani-orban-erdogana-enerji-arzi-guvenligindeki-rolu-icin-tesekkur-etti-1063335569.html
Macaristan Başbakanı Orban, Erdoğan'a enerji arzı güvenliğindeki rolü için teşekkür etti
Macaristan Başbakanı Orban, Erdoğan'a enerji arzı güvenliğindeki rolü için teşekkür etti
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türkiye'nin, ülkesinin enerji arzı güvenliğinde önemli rol oynadığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a... 11.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-11T18:19+0300
2022-11-11T18:19+0300
2022-11-11T18:19+0300
politika
macaristan
türkiye
viktor orban
recep tayyip erdoğan
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Türk Devletleri Teşkilatı 9. Zirvesi için Semerkant'ta bulunan Başbakan Orban, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.Orban paylaşımında, "Türkiye, Macaristan'ın enerji arzı güvenliğini garanti ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürler." ifadelerini kullandı.Orban, bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatını sağlamak üzere tahıl koridorunun kurulması için yaptığı başarılı arabuluculuktan dolayı da Türkiye'ye teşekkür etmişti.
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macaristan, türkiye, viktor orban, recep tayyip erdoğan
macaristan, türkiye, viktor orban, recep tayyip erdoğan
Macaristan Başbakanı Orban, Erdoğan'a enerji arzı güvenliğindeki rolü için teşekkür etti
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türkiye'nin, ülkesinin enerji arzı güvenliğinde önemli rol oynadığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
Türk Devletleri Teşkilatı 9. Zirvesi için Semerkant'ta bulunan Başbakan Orban, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.
Orban paylaşımında, "Türkiye, Macaristan'ın enerji arzı güvenliğini garanti ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürler." ifadelerini kullandı.
Orban, bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatını sağlamak üzere tahıl koridorunun kurulması için yaptığı başarılı arabuluculuktan dolayı da Türkiye'ye teşekkür etmişti.