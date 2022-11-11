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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221111/kremlin-birliklerimiz-cekiliyor-olsa-da-herson-kenti-hl-rusyanin-parcasi-1063321830.html
Kremlin: Birliklerimiz çekiliyor olsa da Herson kenti hâlâ Rusya’nın parçası
Kremlin: Birliklerimiz çekiliyor olsa da Herson kenti hâlâ Rusya’nın parçası
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus birliklerinin savunma hattını Dinyeper Nehri’nin sol kıyısına alıp Herson kentinden çekilmesine rağmen Herson’un hâlâ... 11.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-11T13:05+0300
2022-11-11T13:18+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
herson
kremlin
dmitriy peskov
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus birliklerinin savunma hattını Dinyeper Nehri’nin sol kıyısına alıp Herson kentinden çekilmesine dair açıklama yaptı.Peskov, düzenlediği basın toplantısında 'Rus güçlerinin kentten çekilmesiyle ilgili olarak Herson’un statüsünün değişip değişmeyeceği’ sorusuna “Herson Rusya Federasyonu’nun parçası, bu statü yasalar ile belirlenmiş ve sabitlenmiş durumda. Bunda bir değişiklik yok ve olması mümkün değil” yanıtını verdi.Sözcü, ayrıca Rusya birliklerinin Herson’dan çekilmesinin ‘Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için küçük düşürücü bir askeri manevra olduğunu düşünmediğini’ kaydetti. Peskov, Herson’un gerçekleştirilen referandumun ardından Rusya’ya bağlanmasına ilişkin düzenlenen ‘törende Putin’in bulunmuş olmasından pişmanlık duymadıklarını’ da sözlerine ekledi.Rusya, Ukrayna güçlerinin sivilleri ayırmadan Herson’a bombardıman düzenlemesi ve buradaki Kahovka Barajı’na da gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle kentin sular altında kalma riskinin bulunması nedeniyle kendi askerlerini ve burada yaşayan sivilleri korumak adına Herson kentinden çekilmeye ilişkin stratejik bir karar almıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221110/rusya-hersondaki-birliklerin-cekilmesine-iliskin-askeri-manevralari-baslattik-1063281819.html
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rusya, ukrayna, herson, kremlin, dmitriy peskov
rusya, ukrayna, herson, kremlin, dmitriy peskov

Kremlin: Birliklerimiz çekiliyor olsa da Herson kenti hâlâ Rusya’nın parçası

13:05 11.11.2022 (güncellendi: 13:18 11.11.2022)
© SputnikRusya ordusu
Rusya ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2022
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus birliklerinin savunma hattını Dinyeper Nehri’nin sol kıyısına alıp Herson kentinden çekilmesine rağmen Herson’un hâlâ Rusya’nın parçası olduğunu, bölgenin statüsünde bir değişiklik olmayacağını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus birliklerinin savunma hattını Dinyeper Nehri’nin sol kıyısına alıp Herson kentinden çekilmesine dair açıklama yaptı.
Peskov, düzenlediği basın toplantısında 'Rus güçlerinin kentten çekilmesiyle ilgili olarak Herson’un statüsünün değişip değişmeyeceği’ sorusuna “Herson Rusya Federasyonu’nun parçası, bu statü yasalar ile belirlenmiş ve sabitlenmiş durumda. Bunda bir değişiklik yok ve olması mümkün değil” yanıtını verdi.
Sözcü, ayrıca Rusya birliklerinin Herson’dan çekilmesinin ‘Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için küçük düşürücü bir askeri manevra olduğunu düşünmediğini’ kaydetti. Peskov, Herson’un gerçekleştirilen referandumun ardından Rusya’ya bağlanmasına ilişkin düzenlenen ‘törende Putin’in bulunmuş olmasından pişmanlık duymadıklarını’ da sözlerine ekledi.
Rusya, Ukrayna güçlerinin sivilleri ayırmadan Herson’a bombardıman düzenlemesi ve buradaki Kahovka Barajı’na da gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle kentin sular altında kalma riskinin bulunması nedeniyle kendi askerlerini ve burada yaşayan sivilleri korumak adına Herson kentinden çekilmeye ilişkin stratejik bir karar almıştı.
Rusya ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2022
Ukrayna krizi
Rusya: Herson’daki birliklerin çekilmesine ilişkin askeri manevraları başlattık
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