https://sputniknews.com.tr/20221111/kremlin-birliklerimiz-cekiliyor-olsa-da-herson-kenti-hl-rusyanin-parcasi-1063321830.html

Kremlin: Birliklerimiz çekiliyor olsa da Herson kenti hâlâ Rusya’nın parçası

Kremlin: Birliklerimiz çekiliyor olsa da Herson kenti hâlâ Rusya’nın parçası

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus birliklerinin savunma hattını Dinyeper Nehri’nin sol kıyısına alıp Herson kentinden çekilmesine rağmen Herson’un hâlâ... 11.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-11T13:05+0300

2022-11-11T13:05+0300

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ukrayna krizi

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ukrayna

herson

kremlin

dmitriy peskov

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus birliklerinin savunma hattını Dinyeper Nehri’nin sol kıyısına alıp Herson kentinden çekilmesine dair açıklama yaptı.Peskov, düzenlediği basın toplantısında 'Rus güçlerinin kentten çekilmesiyle ilgili olarak Herson’un statüsünün değişip değişmeyeceği’ sorusuna “Herson Rusya Federasyonu’nun parçası, bu statü yasalar ile belirlenmiş ve sabitlenmiş durumda. Bunda bir değişiklik yok ve olması mümkün değil” yanıtını verdi.Sözcü, ayrıca Rusya birliklerinin Herson’dan çekilmesinin ‘Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için küçük düşürücü bir askeri manevra olduğunu düşünmediğini’ kaydetti. Peskov, Herson’un gerçekleştirilen referandumun ardından Rusya’ya bağlanmasına ilişkin düzenlenen ‘törende Putin’in bulunmuş olmasından pişmanlık duymadıklarını’ da sözlerine ekledi.Rusya, Ukrayna güçlerinin sivilleri ayırmadan Herson’a bombardıman düzenlemesi ve buradaki Kahovka Barajı’na da gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle kentin sular altında kalma riskinin bulunması nedeniyle kendi askerlerini ve burada yaşayan sivilleri korumak adına Herson kentinden çekilmeye ilişkin stratejik bir karar almıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221110/rusya-hersondaki-birliklerin-cekilmesine-iliskin-askeri-manevralari-baslattik-1063281819.html

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