https://sputniknews.com.tr/20221111/kiev-metrosunda-puskin-ve-lomonosovun-bustleri-tahtalarla-kapatildi-1063336388.html
Kiev metrosunda Puşkin ve Lomonosov’un büstleri tahtalarla kapatıldı
Kiev metrosunda Puşkin ve Lomonosov’un büstleri tahtalarla kapatıldı
Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki “Universitet” adlı metro istasyonunda bulunan Rus yazar Maksim Gorkiy, bilim insanı Dmitriy Mendeleyev, şair Aleksandr Puşkin ve... 11.11.2022, Sputnik Türkiye
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2022-11-11T19:06+0300
2022-11-11T19:07+0300
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Ukrayna televizyonu ТСН’nin Telegram hesabından yapılan paylaşımda, “Başkentin Universitet metro istasyonundaki Gorkiy, Mendeleyev, Puşkin ve Lomonosov büstleri tahtalarla kapatıldı” ifadesine yer verildi.Universitet metro istasyonu, Kiev’in Şevçenko ilçesinde, Taras Şevçenko’nun adını taşıyan Kiev Ulusal Üniversitesi yakınında yer alıyor. 1960’ta açılan istasyonun büyük salonunda 8 bilim ve kültür insanının büstleri bulunuyor.Tahtalarla kapatılanların dışında, Ukraynalı ve Sovyet bilim insanı Aleksandr Bogomoltsev, Rus ve Ukraynalı filozof Grigoriy Skovoroda, Ukraynalı yazar İvan Franko ve Ukraynalı şair Taras Şevçenko’nun büstleri de bulunuyor.
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ukrayna, kiev, metro, aleksandr puşkin, büst
ukrayna, kiev, metro, aleksandr puşkin, büst
Kiev metrosunda Puşkin ve Lomonosov’un büstleri tahtalarla kapatıldı
19:06 11.11.2022 (güncellendi: 19:07 11.11.2022) Abone ol
Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki “Universitet” adlı metro istasyonunda bulunan Rus yazar Maksim Gorkiy, bilim insanı Dmitriy Mendeleyev, şair Aleksandr Puşkin ve bilim insanı Mihail Lomonosov’un büstleri tahtalarla kapatıldı.
Ukrayna televizyonu ТСН
’nin Telegram hesabından yapılan paylaşımda, “Başkentin Universitet metro istasyonundaki Gorkiy, Mendeleyev, Puşkin ve Lomonosov büstleri tahtalarla kapatıldı”
ifadesine yer verildi.
Universitet metro istasyonu, Kiev’in Şevçenko ilçesinde, Taras Şevçenko’nun adını taşıyan Kiev Ulusal Üniversitesi yakınında yer alıyor. 1960’ta açılan istasyonun büyük salonunda 8 bilim ve kültür insanının büstleri bulunuyor.
Tahtalarla kapatılanların dışında, Ukraynalı ve Sovyet bilim insanı Aleksandr Bogomoltsev, Rus ve Ukraynalı filozof Grigoriy Skovoroda, Ukraynalı yazar İvan Franko ve Ukraynalı şair Taras Şevçenko’nun büstleri de bulunuyor.