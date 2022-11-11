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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221111/kiev-metrosunda-puskin-ve-lomonosovun-bustleri-tahtalarla-kapatildi-1063336388.html
Kiev metrosunda Puşkin ve Lomonosov’un büstleri tahtalarla kapatıldı
Kiev metrosunda Puşkin ve Lomonosov’un büstleri tahtalarla kapatıldı
Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki “Universitet” adlı metro istasyonunda bulunan Rus yazar Maksim Gorkiy, bilim insanı Dmitriy Mendeleyev, şair Aleksandr Puşkin ve... 11.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-11T19:06+0300
2022-11-11T19:07+0300
ukrayna krizi
ukrayna
kiev
metro
aleksandr puşkin
büst
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Ukrayna televizyonu ТСН’nin Telegram hesabından yapılan paylaşımda, “Başkentin Universitet metro istasyonundaki Gorkiy, Mendeleyev, Puşkin ve Lomonosov büstleri tahtalarla kapatıldı” ifadesine yer verildi.Universitet metro istasyonu, Kiev’in Şevçenko ilçesinde, Taras Şevçenko’nun adını taşıyan Kiev Ulusal Üniversitesi yakınında yer alıyor. 1960’ta açılan istasyonun büyük salonunda 8 bilim ve kültür insanının büstleri bulunuyor.Tahtalarla kapatılanların dışında, Ukraynalı ve Sovyet bilim insanı Aleksandr Bogomoltsev, Rus ve Ukraynalı filozof Grigoriy Skovoroda, Ukraynalı yazar İvan Franko ve Ukraynalı şair Taras Şevçenko’nun büstleri de bulunuyor.
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ukrayna, kiev, metro, aleksandr puşkin, büst
ukrayna, kiev, metro, aleksandr puşkin, büst

Kiev metrosunda Puşkin ve Lomonosov’un büstleri tahtalarla kapatıldı

19:06 11.11.2022 (güncellendi: 19:07 11.11.2022)
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinAleksandr Puşkin
Aleksandr Puşkin - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2022
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Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki “Universitet” adlı metro istasyonunda bulunan Rus yazar Maksim Gorkiy, bilim insanı Dmitriy Mendeleyev, şair Aleksandr Puşkin ve bilim insanı Mihail Lomonosov’un büstleri tahtalarla kapatıldı.
Ukrayna televizyonu ТСН’nin Telegram hesabından yapılan paylaşımda, “Başkentin Universitet metro istasyonundaki Gorkiy, Mendeleyev, Puşkin ve Lomonosov büstleri tahtalarla kapatıldı” ifadesine yer verildi.
Universitet metro istasyonu, Kiev’in Şevçenko ilçesinde, Taras Şevçenko’nun adını taşıyan Kiev Ulusal Üniversitesi yakınında yer alıyor. 1960’ta açılan istasyonun büyük salonunda 8 bilim ve kültür insanının büstleri bulunuyor.
Tahtalarla kapatılanların dışında, Ukraynalı ve Sovyet bilim insanı Aleksandr Bogomoltsev, Rus ve Ukraynalı filozof Grigoriy Skovoroda, Ukraynalı yazar İvan Franko ve Ukraynalı şair Taras Şevçenko’nun büstleri de bulunuyor.
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