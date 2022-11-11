Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20221111/kara-cuma-alisverisine-cin-alternatifi-bekarlar-gunu-1063323288.html
'Kara Cuma' alışverişine Çin alternatifi: Bekarlar Günü
'Kara Cuma' alışverişine Çin alternatifi: Bekarlar Günü
Özellikle batılı ülkelerde 'Kara Cuma' ismiyle anılan ve tüketicilere yıl başından önce indirimli alışveriş imkanı sunan geleneğin bir benzeri, Çin'de kasım... 11.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-11T13:28+0300
2022-11-11T13:29+0300
yaşam
çin
çin halk cumhuriyeti
kara cuma
bekârlar günü
alışveriş
online alışveriş
internetten alışveriş
alışveriş sitesi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0b/1063322646_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_572d0b63aa639668b5e5b21558ed2135.jpg
Çin'in alışveriş bayramı 'Bekarlar Günü', her yıl kasım ayında yüz milyonlarca kişiyi mağazalara çekiyor. Hem indirimli alışveriş vaat etmesi hem de kasım ayına denk gelmesi nedeniyle 'Bekarlar Günü', ABD başta olmak üzere pek çok batılı ülkede kutlanan 'Black Friday' (Kara Cuma) gününü anımsatıyor.
çin
çin halk cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0b/1063322646_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_39d32c9b5a2eceed4e833f41b4f3d529.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çin, çin halk cumhuriyeti, kara cuma, bekârlar günü, alışveriş, online alışveriş, internetten alışveriş, alışveriş sitesi, фото
çin, çin halk cumhuriyeti, kara cuma, bekârlar günü, alışveriş, online alışveriş, internetten alışveriş, alışveriş sitesi, фото

'Kara Cuma' alışverişine Çin alternatifi: Bekarlar Günü

13:28 11.11.2022 (güncellendi: 13:29 11.11.2022)
Abone olTelegram
Özellikle batılı ülkelerde 'Kara Cuma' ismiyle anılan ve tüketicilere yıl başından önce indirimli alışveriş imkanı sunan geleneğin bir benzeri, Çin'de kasım ayının 11. gününde 'Bekarlar Günü' adıyla kutlanıyor.
Çin'in alışveriş bayramı 'Bekarlar Günü', her yıl kasım ayında yüz milyonlarca kişiyi mağazalara çekiyor. Hem indirimli alışveriş vaat etmesi hem de kasım ayına denk gelmesi nedeniyle 'Bekarlar Günü', ABD başta olmak üzere pek çok batılı ülkede kutlanan 'Black Friday' (Kara Cuma) gününü anımsatıyor.
© AP Photo / Ng Han GuanPeki Bekarlar Günü mü yoksa Kara Cuma mı daha fazla müşteri çekiyor? Verilere bakılacak olursa geçtiğimiz yıl en büyük Bekarlar Günü satıcısı olan Alibaba ve JD.com mağazaları 132.6 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi. Söz konusu sayı, kasım ayının ilk iki haftasında söz konusu iki mağazadan yapılan alışverişleri kapsıyor. Adobe'un haberine göre geçtiğimiz yıl Kara Cuma günündeki alışverişler ise toplamda 8.9 milyar dolara ulaşabildi. Siber Pazartesi adı verilen günde de 2021 yılında 10.7 milyar dolar harcandı. Genellikle Kara Cuma ve Noel alışverişlerinin yapıldığı, 1 Kasım'dan 31 Aralık'a kadarki süreçte ise geçtiğimiz yıl 204.5 milyar dolarlık alışveriş yapıldı.
Peki Bekarlar Günü mü yoksa Kara Cuma mı daha fazla müşteri çekiyor? Verilere bakılacak olursa geçtiğimiz yıl en büyük Bekarlar Günü satıcısı olan Alibaba ve JD.com mağazaları 132.6 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi. Söz konusu sayı, kasım ayının ilk iki haftasında söz konusu iki mağazadan yapılan alışverişleri kapsıyor. Adobe'un haberine göre geçtiğimiz yıl Kara Cuma günündeki alışverişler ise toplamda 8.9 milyar dolara ulaşabildi. Siber Pazartesi adı verilen günde de 2021 yılında 10.7 milyar dolar harcandı. Genellikle Kara Cuma ve Noel alışverişlerinin yapıldığı, 1 Kasım'dan 31 Aralık'a kadarki süreçte ise geçtiğimiz yıl 204.5 milyar dolarlık alışveriş yapıldı. - Sputnik Türkiye
1/4
© AP Photo / Ng Han Guan
Peki Bekarlar Günü mü yoksa Kara Cuma mı daha fazla müşteri çekiyor? Verilere bakılacak olursa geçtiğimiz yıl en büyük Bekarlar Günü satıcısı olan Alibaba ve JD.com mağazaları 132.6 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi. Söz konusu sayı, kasım ayının ilk iki haftasında söz konusu iki mağazadan yapılan alışverişleri kapsıyor. Adobe'un haberine göre geçtiğimiz yıl Kara Cuma günündeki alışverişler ise toplamda 8.9 milyar dolara ulaşabildi. Siber Pazartesi adı verilen günde de 2021 yılında 10.7 milyar dolar harcandı. Genellikle Kara Cuma ve Noel alışverişlerinin yapıldığı, 1 Kasım'dan 31 Aralık'a kadarki süreçte ise geçtiğimiz yıl 204.5 milyar dolarlık alışveriş yapıldı.
© AP Photo / Mark SchiefelbeinBekarlar Günü'nün kökeni aslında ticari bir olaya dayanmıyor. 1990'lı yıllarda bir grup Çinli üniversite öğrencisi bekarlığa atfetmek istedikleri bir gün olarak 4 adet 1'in yan yana geldiği (11.11) tarih olan 11 Kasım'ı 'Bekarlar Günü' olarak ilan etti. Söz konusu günde insanlar kendilerini iyi hissettirecek alışveriş ya da benzeri faaliyetlere katılıyorlar.
Bekarlar Günü'nün kökeni aslında ticari bir olaya dayanmıyor. 1990'lı yıllarda bir grup Çinli üniversite öğrencisi bekarlığa atfetmek istedikleri bir gün olarak 4 adet 1'in yan yana geldiği (11.11) tarih olan 11 Kasım'ı 'Bekarlar Günü' olarak ilan etti. Söz konusu günde insanlar kendilerini iyi hissettirecek alışveriş ya da benzeri faaliyetlere katılıyorlar. - Sputnik Türkiye
2/4
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Bekarlar Günü'nün kökeni aslında ticari bir olaya dayanmıyor. 1990'lı yıllarda bir grup Çinli üniversite öğrencisi bekarlığa atfetmek istedikleri bir gün olarak 4 adet 1'in yan yana geldiği (11.11) tarih olan 11 Kasım'ı 'Bekarlar Günü' olarak ilan etti. Söz konusu günde insanlar kendilerini iyi hissettirecek alışveriş ya da benzeri faaliyetlere katılıyorlar.
© AP Photo / Mark SchiefelbeinBunu da bir fırsat olarak gören Çinli dev Alibaba, 2009'da 11 Kasım'ı bir günlük alışveriş günü olarak ilan etti. İnternet sitesi ve mağazalarında bu güne özel ekstra indirimli fırsatlar sunan Alibaba'yı diğer markalar ve alışveriş siteleri takip etti. 2017'de ise Alibaba, Bekarlar Günü'nü 24 saatlik bir etkinlik olmaktan çıkarıp 11 günlük bir festivale dönüştürerek, 'Alibaba Küresel Alışveriş Festivali' ismini verdi. Festivali popüler kültürün de bir parçası haline getirmeyi başaran Alibaba, 2019'da düzenlediği festival kapsamında bir gala düzenledi ve Taylor Swift gibi ünlü isimleri ağırladı. 2009'da yalnızca 27 markanın katıldığı Bekarlar Günü alışveriş bayramına geçtiğimiz yıl 290 bin farklı marka 'Bekarlar Günü' adı altında indirim fırsatlarıyla katıldı.
Bunu da bir fırsat olarak gören Çinli dev Alibaba, 2009'da 11 Kasım'ı bir günlük alışveriş günü olarak ilan etti. İnternet sitesi ve mağazalarında bu güne özel ekstra indirimli fırsatlar sunan Alibaba'yı diğer markalar ve alışveriş siteleri takip etti. 2017'de ise Alibaba, Bekarlar Günü'nü 24 saatlik bir etkinlik olmaktan çıkarıp 11 günlük bir festivale dönüştürerek, 'Alibaba Küresel Alışveriş Festivali' ismini verdi. Festivali popüler kültürün de bir parçası haline getirmeyi başaran Alibaba, 2019'da düzenlediği festival kapsamında bir gala düzenledi ve Taylor Swift gibi ünlü isimleri ağırladı. 2009'da yalnızca 27 markanın katıldığı Bekarlar Günü alışveriş bayramına geçtiğimiz yıl 290 bin farklı marka 'Bekarlar Günü' adı altında indirim fırsatlarıyla katıldı. - Sputnik Türkiye
3/4
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Bunu da bir fırsat olarak gören Çinli dev Alibaba, 2009'da 11 Kasım'ı bir günlük alışveriş günü olarak ilan etti. İnternet sitesi ve mağazalarında bu güne özel ekstra indirimli fırsatlar sunan Alibaba'yı diğer markalar ve alışveriş siteleri takip etti. 2017'de ise Alibaba, Bekarlar Günü'nü 24 saatlik bir etkinlik olmaktan çıkarıp 11 günlük bir festivale dönüştürerek, 'Alibaba Küresel Alışveriş Festivali' ismini verdi. Festivali popüler kültürün de bir parçası haline getirmeyi başaran Alibaba, 2019'da düzenlediği festival kapsamında bir gala düzenledi ve Taylor Swift gibi ünlü isimleri ağırladı. 2009'da yalnızca 27 markanın katıldığı Bekarlar Günü alışveriş bayramına geçtiğimiz yıl 290 bin farklı marka 'Bekarlar Günü' adı altında indirim fırsatlarıyla katıldı.
© AP Photo / Ng Han GuanBekarlar Günü'nün ardındaki rakamlar akıllara zarar cinsten. Alizila'nın rakamlarına göre geçtiğimiz yıl iki haftalık festival süresince alışveriş yapan kişi sayısı 900 milyonun üzerinde, ki bu Çin nüfusunun yüzde 11'ine tekabül ediyor. Çin'de Şükran Günü, Kara Cuma ve Siber Pazartesi için alışveriş yapanların toplam sayısı ise 180 milyonda kalmıştı.
Bekarlar Günü'nün ardındaki rakamlar akıllara zarar cinsten. Alizila'nın rakamlarına göre geçtiğimiz yıl iki haftalık festival süresince alışveriş yapan kişi sayısı 900 milyonun üzerinde, ki bu Çin nüfusunun yüzde 11'ine tekabül ediyor. Çin'de Şükran Günü, Kara Cuma ve Siber Pazartesi için alışveriş yapanların toplam sayısı ise 180 milyonda kalmıştı. - Sputnik Türkiye
4/4
© AP Photo / Ng Han Guan
Bekarlar Günü'nün ardındaki rakamlar akıllara zarar cinsten. Alizila'nın rakamlarına göre geçtiğimiz yıl iki haftalık festival süresince alışveriş yapan kişi sayısı 900 milyonun üzerinde, ki bu Çin nüfusunun yüzde 11'ine tekabül ediyor. Çin'de Şükran Günü, Kara Cuma ve Siber Pazartesi için alışveriş yapanların toplam sayısı ise 180 milyonda kalmıştı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала