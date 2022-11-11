'Kara Cuma' alışverişine Çin alternatifi: Bekarlar Günü
13:28 11.11.2022 (güncellendi: 13:29 11.11.2022)
Özellikle batılı ülkelerde 'Kara Cuma' ismiyle anılan ve tüketicilere yıl başından önce indirimli alışveriş imkanı sunan geleneğin bir benzeri, Çin'de kasım ayının 11. gününde 'Bekarlar Günü' adıyla kutlanıyor.
Çin'in alışveriş bayramı 'Bekarlar Günü', her yıl kasım ayında yüz milyonlarca kişiyi mağazalara çekiyor. Hem indirimli alışveriş vaat etmesi hem de kasım ayına denk gelmesi nedeniyle 'Bekarlar Günü', ABD başta olmak üzere pek çok batılı ülkede kutlanan 'Black Friday' (Kara Cuma) gününü anımsatıyor.
© AP Photo / Ng Han GuanPeki Bekarlar Günü mü yoksa Kara Cuma mı daha fazla müşteri çekiyor? Verilere bakılacak olursa geçtiğimiz yıl en büyük Bekarlar Günü satıcısı olan Alibaba ve JD.com mağazaları 132.6 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi. Söz konusu sayı, kasım ayının ilk iki haftasında söz konusu iki mağazadan yapılan alışverişleri kapsıyor. Adobe'un haberine göre geçtiğimiz yıl Kara Cuma günündeki alışverişler ise toplamda 8.9 milyar dolara ulaşabildi. Siber Pazartesi adı verilen günde de 2021 yılında 10.7 milyar dolar harcandı. Genellikle Kara Cuma ve Noel alışverişlerinin yapıldığı, 1 Kasım'dan 31 Aralık'a kadarki süreçte ise geçtiğimiz yıl 204.5 milyar dolarlık alışveriş yapıldı.
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© AP Photo / Ng Han Guan
Peki Bekarlar Günü mü yoksa Kara Cuma mı daha fazla müşteri çekiyor? Verilere bakılacak olursa geçtiğimiz yıl en büyük Bekarlar Günü satıcısı olan Alibaba ve JD.com mağazaları 132.6 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi. Söz konusu sayı, kasım ayının ilk iki haftasında söz konusu iki mağazadan yapılan alışverişleri kapsıyor. Adobe'un haberine göre geçtiğimiz yıl Kara Cuma günündeki alışverişler ise toplamda 8.9 milyar dolara ulaşabildi. Siber Pazartesi adı verilen günde de 2021 yılında 10.7 milyar dolar harcandı. Genellikle Kara Cuma ve Noel alışverişlerinin yapıldığı, 1 Kasım'dan 31 Aralık'a kadarki süreçte ise geçtiğimiz yıl 204.5 milyar dolarlık alışveriş yapıldı.
© AP Photo / Mark SchiefelbeinBekarlar Günü'nün kökeni aslında ticari bir olaya dayanmıyor. 1990'lı yıllarda bir grup Çinli üniversite öğrencisi bekarlığa atfetmek istedikleri bir gün olarak 4 adet 1'in yan yana geldiği (11.11) tarih olan 11 Kasım'ı 'Bekarlar Günü' olarak ilan etti. Söz konusu günde insanlar kendilerini iyi hissettirecek alışveriş ya da benzeri faaliyetlere katılıyorlar.
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© AP Photo / Mark Schiefelbein
Bekarlar Günü'nün kökeni aslında ticari bir olaya dayanmıyor. 1990'lı yıllarda bir grup Çinli üniversite öğrencisi bekarlığa atfetmek istedikleri bir gün olarak 4 adet 1'in yan yana geldiği (11.11) tarih olan 11 Kasım'ı 'Bekarlar Günü' olarak ilan etti. Söz konusu günde insanlar kendilerini iyi hissettirecek alışveriş ya da benzeri faaliyetlere katılıyorlar.
© AP Photo / Mark SchiefelbeinBunu da bir fırsat olarak gören Çinli dev Alibaba, 2009'da 11 Kasım'ı bir günlük alışveriş günü olarak ilan etti. İnternet sitesi ve mağazalarında bu güne özel ekstra indirimli fırsatlar sunan Alibaba'yı diğer markalar ve alışveriş siteleri takip etti. 2017'de ise Alibaba, Bekarlar Günü'nü 24 saatlik bir etkinlik olmaktan çıkarıp 11 günlük bir festivale dönüştürerek, 'Alibaba Küresel Alışveriş Festivali' ismini verdi. Festivali popüler kültürün de bir parçası haline getirmeyi başaran Alibaba, 2019'da düzenlediği festival kapsamında bir gala düzenledi ve Taylor Swift gibi ünlü isimleri ağırladı. 2009'da yalnızca 27 markanın katıldığı Bekarlar Günü alışveriş bayramına geçtiğimiz yıl 290 bin farklı marka 'Bekarlar Günü' adı altında indirim fırsatlarıyla katıldı.
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© AP Photo / Mark Schiefelbein
Bunu da bir fırsat olarak gören Çinli dev Alibaba, 2009'da 11 Kasım'ı bir günlük alışveriş günü olarak ilan etti. İnternet sitesi ve mağazalarında bu güne özel ekstra indirimli fırsatlar sunan Alibaba'yı diğer markalar ve alışveriş siteleri takip etti. 2017'de ise Alibaba, Bekarlar Günü'nü 24 saatlik bir etkinlik olmaktan çıkarıp 11 günlük bir festivale dönüştürerek, 'Alibaba Küresel Alışveriş Festivali' ismini verdi. Festivali popüler kültürün de bir parçası haline getirmeyi başaran Alibaba, 2019'da düzenlediği festival kapsamında bir gala düzenledi ve Taylor Swift gibi ünlü isimleri ağırladı. 2009'da yalnızca 27 markanın katıldığı Bekarlar Günü alışveriş bayramına geçtiğimiz yıl 290 bin farklı marka 'Bekarlar Günü' adı altında indirim fırsatlarıyla katıldı.
© AP Photo / Ng Han GuanBekarlar Günü'nün ardındaki rakamlar akıllara zarar cinsten. Alizila'nın rakamlarına göre geçtiğimiz yıl iki haftalık festival süresince alışveriş yapan kişi sayısı 900 milyonun üzerinde, ki bu Çin nüfusunun yüzde 11'ine tekabül ediyor. Çin'de Şükran Günü, Kara Cuma ve Siber Pazartesi için alışveriş yapanların toplam sayısı ise 180 milyonda kalmıştı.
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© AP Photo / Ng Han Guan
Bekarlar Günü'nün ardındaki rakamlar akıllara zarar cinsten. Alizila'nın rakamlarına göre geçtiğimiz yıl iki haftalık festival süresince alışveriş yapan kişi sayısı 900 milyonun üzerinde, ki bu Çin nüfusunun yüzde 11'ine tekabül ediyor. Çin'de Şükran Günü, Kara Cuma ve Siber Pazartesi için alışveriş yapanların toplam sayısı ise 180 milyonda kalmıştı.