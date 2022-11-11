'Kara Cuma' alışverişine Çin alternatifi: Bekarlar Günü

© AP Photo / Mark Schiefelbein Bunu da bir fırsat olarak gören Çinli dev Alibaba, 2009'da 11 Kasım'ı bir günlük alışveriş günü olarak ilan etti. İnternet sitesi ve mağazalarında bu güne özel ekstra indirimli fırsatlar sunan Alibaba'yı diğer markalar ve alışveriş siteleri takip etti. 2017'de ise Alibaba, Bekarlar Günü'nü 24 saatlik bir etkinlik olmaktan çıkarıp 11 günlük bir festivale dönüştürerek, 'Alibaba Küresel Alışveriş Festivali' ismini verdi. Festivali popüler kültürün de bir parçası haline getirmeyi başaran Alibaba, 2019'da düzenlediği festival kapsamında bir gala düzenledi ve Taylor Swift gibi ünlü isimleri ağırladı. 2009'da yalnızca 27 markanın katıldığı Bekarlar Günü alışveriş bayramına geçtiğimiz yıl 290 bin farklı marka 'Bekarlar Günü' adı altında indirim fırsatlarıyla katıldı.