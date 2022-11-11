https://sputniknews.com.tr/20221111/japonyada-adalet-bakani-gorevden-alindi-adi-yalnizca-idam-cezalariyla-duyuldugu-icin-sikayetciydi-1063335262.html

Japonya'da Adalet Bakanı görevden alındı: Adı yalnızca idam cezalarıyla duyulduğu için şikayetçiydi

Japonya'da Adalet Bakanı görevden alındı: Adı yalnızca idam cezalarıyla duyulduğu için şikayetçiydi

Japonya Adalet Bakanı Yasuhiro Hanaşi, yalnızca idam cezalarını onayladığında haberlerde yer aldığını söyledikten sonra gelen tepkilerin ardından görevinden... 11.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-11T18:11+0300

2022-11-11T18:11+0300

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dünya

japonya

yasuhiro hanaşi

fumio kişida

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Japonya Başbakanı Fumio Kişida, adının 'gündüz haber programlarında ve yalnızca infaz belgelerine bir mühür basıldığında duyulduğunu' söyleyen adalet bakanı Yasuhiro Hanaşi'yi görevden aldı.Kişida, muhalefet partilerinin tepkilerinin ardından, planlanan Güneydoğu Asya ziyaretini iptal ederek Hanaşi'yi görevden alma kararı aldı. Kişida, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Adalet Bakanı Hanaşi'nin 'halkın güvenini zedelediğini' söyledi.Hanaşi ise, istifa mektubunu Kişida'ya sundu ve "Ölüm cezasını hafife aldığım ve halkın tepkisini çektiğim için üzgünüm" ifadelerini kullandı.Muhalefetteki Japonya Komünist Partisi sekreteri Akira Koike de, Kishida'nın Hanaşi'yi 'çok daha önce görevden alması gerektiğini' söyledi ve başbakanın, milletvekilini adalet bakanı olarak atamasının sorumluluğunu almaktan 'kaçınmak istediğini' savundu.İktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Konseyi başkanı Toşiaki Endo da, Hanaşi'nin gaflarından hoşnutsuzluğunu dile getirerek, açıklamalarını 'dikkatsiz' olarak nitelendirdi.

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