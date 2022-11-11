Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221111/istanbulda-6-milyonluk-vurgun-yapan-tele-dolandiricilik-cetesine-operasyon-1063314870.html
İstanbul'da 6 milyonluk vurgun yapan tele-dolandırıcılık çetesine operasyon
İstanbul'da 6 milyonluk vurgun yapan tele-dolandırıcılık çetesine operasyon
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 6 milyon 230 bin liralık vurgun yapan tele-dolandırıcılık çetesine İstanbul merkezli 11... 11.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-11T08:21+0300
2022-11-11T08:21+0300
türkiye
dolandırıcılık
telefon dolandırıcılığı
e-dolandırıcılık
istanbul
operasyon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0b/1063314724_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_d85e86d81a9681ac0349739a8f2b514d.jpg
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi başta İstanbul olmak üzere 11 ilde vatandaşları kullanmış oldukları telefonlar üzerinden arayarak kendilerini Banka veya Kredi Kurumları çalışanı olduklarını belirterek, aradıkları mağdurlara hesaplarına dolandırıcılık parası geldiği, hesaplarında şüpheli işlemler gerçekleştiği, hesaplarına başkaları tarafından yanlışlıkla para gönderildiği şeklinde aldatıcı bilgiler vererek ikna eden şüpheliler tespit edildi. Bununla beraber vatandaşlara çeşitli yönlendirmeler yaptıkları belirlenen şüphelilerin e-ticaret faaliyetlerinde de satış yaptıkları ancak ürünleri alıcılarına göndermedikleri öğrenilen suç örgütünün 61 mağdur vatandaştan 6 milyon 297 bin 431 lira menfaat temin ettikleri, 540 bin 117 liralık dolandırıcılık eyleminin de engellendiği tespit edildi.Yaklaşık 8 aydır süren teknik ve fiziki takip sonrası İstanbul merkezli 11 ilde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunduğu öğrenildi.Öte yandan operasyon yapılan adreslerden biri de Gaziosmanpaşa Yenimahalle Mahallesi 551/1 sokakta bulunan bir apartman dairesi oldu. Dairede bulunan şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0b/1063314724_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_95389727bef8888f1dc81821a0c4b271.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
dolandırıcılık, telefon dolandırıcılığı, e-dolandırıcılık, istanbul, operasyon
dolandırıcılık, telefon dolandırıcılığı, e-dolandırıcılık, istanbul, operasyon

İstanbul'da 6 milyonluk vurgun yapan tele-dolandırıcılık çetesine operasyon

08:21 11.11.2022
© İHA / ABDULKADİR ATMACAN - ABDULLAH ALTUNBAŞİstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 6 milyon 230 bin liralık vurgun yapan tele-dolandırıcılık çetesine İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 6 milyon 230 bin liralık vurgun yapan tele-dolandırıcılık çetesine İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2022
© İHA / ABDULKADİR ATMACAN - ABDULLAH ALTUNBAŞ
Abone olTelegram
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 6 milyon 230 bin liralık vurgun yapan tele-dolandırıcılık çetesine İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi başta İstanbul olmak üzere 11 ilde vatandaşları kullanmış oldukları telefonlar üzerinden arayarak kendilerini Banka veya Kredi Kurumları çalışanı olduklarını belirterek, aradıkları mağdurlara hesaplarına dolandırıcılık parası geldiği, hesaplarında şüpheli işlemler gerçekleştiği, hesaplarına başkaları tarafından yanlışlıkla para gönderildiği şeklinde aldatıcı bilgiler vererek ikna eden şüpheliler tespit edildi.
Bununla beraber vatandaşlara çeşitli yönlendirmeler yaptıkları belirlenen şüphelilerin e-ticaret faaliyetlerinde de satış yaptıkları ancak ürünleri alıcılarına göndermedikleri öğrenilen suç örgütünün 61 mağdur vatandaştan 6 milyon 297 bin 431 lira menfaat temin ettikleri, 540 bin 117 liralık dolandırıcılık eyleminin de engellendiği tespit edildi.
Yaklaşık 8 aydır süren teknik ve fiziki takip sonrası İstanbul merkezli 11 ilde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan operasyon yapılan adreslerden biri de Gaziosmanpaşa Yenimahalle Mahallesi 551/1 sokakta bulunan bir apartman dairesi oldu. Dairede bulunan şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала