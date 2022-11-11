https://sputniknews.com.tr/20221111/ingilterede-her-iki-gunde-bir-gece-kulubu-kapaniyor-2030a-kadar-hic-kalmayacak-1063320905.html

İngiltere'de her iki günde bir gece kulübü kapanıyor: '2030'a kadar hiç kalmayacak'

İngiltere'de her iki günde bir gece kulübü kapanıyor: '2030'a kadar hiç kalmayacak'

İngiltere'de Aralık 2014'ten bu yana 1924 gece kulübünden sadece 1130 gece kulübü kaldığını gösterdi. Artan elektrik ve doğalgaz maliyetleri nedeniyle 2030'a... 11.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-11T12:17+0300

2022-11-11T12:17+0300

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avrupa'da enerji krizi

ingiltere

gece kulübü

enerji

elektrik

doğalgaz

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İngiltere'de eletkrik ve doğalgaz maliyetlerinin yükselmesi nedeniyle gece kulüpleri ve eğlence mekanları zor durumda.Endüstri temsilcileri acil önlem alınmadığı takdirde, 2030 yılına kadar ülkedeki tüm gece kulüplerinin kapanabileceği konusunda uyardı. Son 9 ayda ülkede 123 mekan kapandı ve ortalama olarak her iki günde bir gece kulübü kapılarını kapatıyor.The Times'ın haberine göre, mevcut trendin devam etmesi halinde İngiltere, kalan mekanlarının yaklaşık yarısını bir yıl içinde kaybedilebilir.Gece Hayatı Endüstrisi Derneği (NTIA) yöneticisi Mike Kill, kapanma oranlarının devam etmesi halinde yasa dışı partilerin yaygınlaşabileceğini söyledi.Kill, yaptığı açıklamada, "Sektörümüz, iyi düzenlenmiş, iyi denetlenen ve insanların güvenli bir şekilde parti yapabilmelerini sağlamak üzere ilk yardım içeren güvenli ortamlar oluşturmak için kuruldu. Beklediğimiz düşüşü yaşarsak, insanların pandemi sırasında olduğu gibi düzenlemelerin olmadığı ve güvenli olmayan diğer sosyal ve kültürel angajmanlar bulmaya itileceğine dair kaygılıyız" dedi.'Dikkatli olunmazsa 1980'lerin sonundaki çılgın kültüre geri dönüleceği' uyarısını yapan Kill, "Bu İngiltere kültürü için bir trajedi. Gece kulüpleri geleceği parlak yetenekleri besler ve aynı zamanda sonsuza kadar kaybolma riskiyle karşı karşıya olan toplulukların kültürel ve sosyal merkezleridir" ifadelerini kullandı.SME Insights ve sigorta şirketi Simply Business tarafından hazırlanan rapora göre, küçük işletmelerin yüzde 54'ü maliyetlerdeki artış nedeniyle kapanma riski altında.Ağustos ayı rakamlarına göre İngiltere, İskoçya ve Galler'de sadece 1130 kulüp kaldı. NTIA tarafından paylaşılan verilere göre, bu sayı Aralık 2014'te 1924'tü.

https://sputniknews.com.tr/20221110/tarihte-ilk-ingilterede-hemsireler-greve-gidiyor-1063295081.html

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ingiltere, gece kulübü, enerji, elektrik, doğalgaz