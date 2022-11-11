https://sputniknews.com.tr/20221111/icisleri-bakani-soylunun-avukati-kizilca-imamoglu-hakkinda-suc-duyurusunda-bulunuldu-1063310872.html

İçişleri Bakanı Soylu'nun avukatı Kızılca: İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulunuldu

İçişleri Bakanı Soylu'nun avukatı Kızılca: İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulunuldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun avukatı Uğur Kızılca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret... 11.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-11T01:04+0300

2022-11-11T01:04+0300

2022-11-11T01:10+0300

türkiye

süleyman soylu

ekrem imamoğlu

uğur kızılca

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun avukatı Uğur Kızılca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı dava öncesi, bazı gazetelerde yer alan haberler nedeniyle yazılı açıklama yaptı.Avukat Kızılca, "Özellikle bugün İstanbul ilinde görev ve yetki kötüye kullanılmak suretiyle bilboardlara hakaret ve gerçeğe aykırı bilgi içeren ayrıca adil yargılamayı etkilemeye yönelik afişler asılması nedeniyle aşağıdaki hususları bir kez daha kamuoyunun bilgisine sunma zorunluluğu hasıl olmuştur" ifadesini kullandı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada taraf olmadığını vurgulayan Kızılca, şöyle devam etti:İmamoğlu'nun, daha önce de kamu görevlilerine kameralar önünde hakaret ettiğini ve sonrasında suçtan kurtulmaya yönelik savunmalarda bulunduğunu belirten avukat Kızılca, İmamoğlu'nun 4 Kasım 2019'da yaptığı basın açıklamasında, "31 Mart'ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa'da onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan biten şeylere baktığımızda, tam da 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır…" ifadesini kullandığını anımsattı.Seçimlerde karar verme yetkisinin seçim kurullarında olduğunu, İçişleri Bakanlığının böyle bir yetkisinin bulunmadığını vurgulayan Kızılca, bunun İmamoğlu tarafından da gayet iyi bilindiğini belirtti.Uğur Kızılca, İmamoğlu'nun, dava öncesi soruşturma kapsamında, 30 Haziran 2020 tarihli yazılı savunmasında, "YSK ve üyeleri yahut başka bir somut kişi hedeflenmemiştir. Hakaret kastı bulunmayan ve somut olarak bir kimseye yöneltilmemiş siyasi bir söylem herhangi bir suçun unsurlarını barındırmamaktadır" şeklinde beyanlara yer verdiğini aktardı.Avukat Kızılca, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20220602/icisleri-bakani-soylunun-avukatindan-imamoglu-aciklamasi-tum-hukusal-haklarimizi-kullanacagiz-1056911248.html

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süleyman soylu, ekrem imamoğlu, uğur kızılca