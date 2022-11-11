https://sputniknews.com.tr/20221111/icisleri-bakani-soyludan-kilicdarogluna-1-milyon-liralik-tazminat-davasi-1063321443.html
İçişleri Bakanı Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık tazminat davası
İçişleri Bakanı Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık tazminat davası
Süleyman Soylu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık tazminat davası açtı. 11.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-11T12:45+0300
2022-11-11T12:45+0300
2022-11-11T12:50+0300
süleyman soylu
hakaret
tazminat davası
politika
kemal kılıçdaroğlu
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret içeren sözleri nedeniyle 1 milyon liralık tazminat davası açtı.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Soylu, "Tam bir Fetöroman. Kılıçdaroğlu önce hakaret eder, sonra verdiğimiz cevaba hakaret davası açar" ifadelerini kullandı.Soylu, CHP Genel Başkanı'nın FETÖ üyeliğinden yargılaması devam eden avukatı tarafından hem kendisine hakaret edildiğini hem de Kılıçdaroğlu adına dava açıldığını kaydetti. Soylu, kendisinin de Kılıçdaroğlu'na hakaretleri için 1 milyon liralık tazminat davası açtığını bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20221111/icisleri-bakani-soylunun-avukati-kizilca-imamoglu-hakkinda-suc-duyurusunda-bulunuldu-1063310872.html
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süleyman soylu, hakaret, tazminat davası, kemal kılıçdaroğlu
süleyman soylu, hakaret, tazminat davası, kemal kılıçdaroğlu
İçişleri Bakanı Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık tazminat davası
12:45 11.11.2022 (güncellendi: 12:50 11.11.2022) Abone ol
Süleyman Soylu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık tazminat davası açtı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret içeren sözleri nedeniyle 1 milyon liralık tazminat davası açtı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Soylu, "Tam bir Fetöroman. Kılıçdaroğlu önce hakaret eder, sonra verdiğimiz cevaba hakaret davası açar" ifadelerini kullandı.
Soylu, CHP Genel Başkanı'nın FETÖ üyeliğinden yargılaması devam eden avukatı tarafından hem kendisine hakaret edildiğini hem de Kılıçdaroğlu adına dava açıldığını kaydetti. Soylu, kendisinin de Kılıçdaroğlu'na hakaretleri için 1 milyon liralık tazminat davası açtığını bildirdi.