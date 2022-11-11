https://sputniknews.com.tr/20221111/hac-ve-umre-dolandiriciligina-10-gozalti-sahte-kayitlarla-kontenjanlari-doldurdular-1063323426.html

Hac ve umre dolandırıcılığına 10 gözaltı: Sahte kayıtlarla kontenjanları doldurdular

Hac ve umre dolandırıcılığına 10 gözaltı: Sahte kayıtlarla kontenjanları doldurdular

Hac ve umre kayıtlarında dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 10 şüpheli yakalandı. Zanlılar, sahte kayıtlarla kontenjanları doldurarak yedek listedeki hacı... 11.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-11T13:30+0300

2022-11-11T13:30+0300

2022-11-11T13:30+0300

türkiye

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dolandırıcılık

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İstanbul'da hac ve umre hizmeti sunan bazı firmaların kayıtlarla ilgili sahte evraklarla dolandırıcılık yaptıkları iddiası üzerine yürütülen soruşturmada 10 şüpheli gözaltına alındı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Soruşturma Bürosu tarafından hac ve umre kayıtlarında sahte evraklarla usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada 14 zanlının kimlikleri belirlendi.Başsavcılığın talimatı üzerine şüphelilerden haklarında, "nitelikli dolandırıcılık" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarından gözaltı kararı verilen 11'i için 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.İstanbul merkezli 3 ilde belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda, 10 şüpheli gözaltına alındı. Bir zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.Sahte hacı kaydı oluşturulduSoruşturma kapsamında yapılan araştırmalarda, hac ve umre hizmeti sunan bazı firmaların hac ibadetinde haksız kontenjan elde etmek amacıyla kişilerin bilgisi dışında kimlik bilgilerini kullanarak sahte hacı kaydı oluşturdukları belirlendi.Şüphelilerin, sahte feragat dilekçeleri oluşturarak kontenjan elde ettikleri, yedek listeden yönlendirilen gerçek hacı adaylarına da fahiş fiyat uyguladıkları tespit edildi.Bazı Diyanet personelinin sahte kayıtlarla ilişkili olduğu, Diyanet İşleri Başkanlığı Başmüfettişliği tarafından da bu tespitlerin doğrulandığı ortaya çıktı.Hakkında ıslak imzalı dilekçe yazılan 112 kişinin, müşteki olarak verdikleri ifadelerde, hac veya umre kaydından haberlerinin olmadığını ve imzaların kendilerine ait olmadığını beyan ettikleri belirtildi.Müştekilerin imza ve yazı örnekleriyle dosyadaki dilekçelerin bilirkişiye gönderildiği, karşılaştırmada dilekçelerin sahte olduğunun saptandığı kaydedildi.

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