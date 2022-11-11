https://sputniknews.com.tr/20221111/giresun-valiliginden-morgda-cekilen-goruntulerle-ilgili-aciklama-inceleme-ve-sorusturma-baslatildi-1063309869.html
Giresun Valiliği'nden morgda çekilen görüntülerle ilgili açıklama: İnceleme ve soruşturma başlatıldı
Giresun Valiliği'nden morgda çekilen görüntülerle ilgili açıklama: İnceleme ve soruşturma başlatıldı
Giresun'da bir hastanenin morgunda stajyer öğrencilerin görüntü çekip sosyal medyada paylaştığı olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirildi. 11.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-11T00:03+0300
2022-11-11T00:03+0300
2022-11-11T00:03+0300
türkiye
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giresun valiliği
morg
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Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentteki bir hastanede staj yapan iki öğrencinin izinsiz olarak girdikleri hastane morgunda çektikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşmalarından duyulan üzüntü belirtildi.Öğrencilerin de yaptıkları hatanın farkında olup büyük bir üzüntü ve pişmanlık içerisinde olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu üzücü olayla ilgili gerekli inceleme ve soruşturma Valiliğimiz tarafından başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
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giresun, giresun valiliği, morg
giresun, giresun valiliği, morg
Giresun Valiliği'nden morgda çekilen görüntülerle ilgili açıklama: İnceleme ve soruşturma başlatıldı
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Giresun'da bir hastanenin morgunda stajyer öğrencilerin görüntü çekip sosyal medyada paylaştığı olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentteki bir hastanede staj yapan iki öğrencinin izinsiz olarak girdikleri hastane morgunda çektikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşmalarından duyulan üzüntü belirtildi.
Öğrencilerin de yaptıkları hatanın farkında olup büyük bir üzüntü ve pişmanlık içerisinde olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu üzücü olayla ilgili gerekli inceleme ve soruşturma Valiliğimiz tarafından başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.