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https://sputniknews.com.tr/20221111/giresun-valiliginden-morgda-cekilen-goruntulerle-ilgili-aciklama-inceleme-ve-sorusturma-baslatildi-1063309869.html
Giresun Valiliği'nden morgda çekilen görüntülerle ilgili açıklama: İnceleme ve soruşturma başlatıldı
Giresun Valiliği'nden morgda çekilen görüntülerle ilgili açıklama: İnceleme ve soruşturma başlatıldı
Giresun'da bir hastanenin morgunda stajyer öğrencilerin görüntü çekip sosyal medyada paylaştığı olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirildi. 11.11.2022, Sputnik Türkiye
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Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentteki bir hastanede staj yapan iki öğrencinin izinsiz olarak girdikleri hastane morgunda çektikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşmalarından duyulan üzüntü belirtildi.Öğrencilerin de yaptıkları hatanın farkında olup büyük bir üzüntü ve pişmanlık içerisinde olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu üzücü olayla ilgili gerekli inceleme ve soruşturma Valiliğimiz tarafından başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
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giresun, giresun valiliği, morg

Giresun Valiliği'nden morgda çekilen görüntülerle ilgili açıklama: İnceleme ve soruşturma başlatıldı

00:03 11.11.2022
© AA / Yalçın ÇelenIsparta'da kendisine saldıran köpekten kurtulmak için çıktığı bahçe duvarından düşen çocuk, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ekibi kolundan ve kulağından yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi yaparak Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.
Isparta'da kendisine saldıran köpekten kurtulmak için çıktığı bahçe duvarından düşen çocuk, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ekibi kolundan ve kulağından yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi yaparak Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2022
© AA / Yalçın Çelen
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Giresun'da bir hastanenin morgunda stajyer öğrencilerin görüntü çekip sosyal medyada paylaştığı olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentteki bir hastanede staj yapan iki öğrencinin izinsiz olarak girdikleri hastane morgunda çektikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşmalarından duyulan üzüntü belirtildi.
Öğrencilerin de yaptıkları hatanın farkında olup büyük bir üzüntü ve pişmanlık içerisinde olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu üzücü olayla ilgili gerekli inceleme ve soruşturma Valiliğimiz tarafından başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
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