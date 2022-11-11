https://sputniknews.com.tr/20221111/giresun-valiliginden-morgda-cekilen-goruntulerle-ilgili-aciklama-inceleme-ve-sorusturma-baslatildi-1063309869.html

Giresun Valiliği'nden morgda çekilen görüntülerle ilgili açıklama: İnceleme ve soruşturma başlatıldı

Giresun Valiliği'nden morgda çekilen görüntülerle ilgili açıklama: İnceleme ve soruşturma başlatıldı

Giresun'da bir hastanenin morgunda stajyer öğrencilerin görüntü çekip sosyal medyada paylaştığı olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirildi. 11.11.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

giresun

giresun valiliği

morg

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Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentteki bir hastanede staj yapan iki öğrencinin izinsiz olarak girdikleri hastane morgunda çektikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşmalarından duyulan üzüntü belirtildi.Öğrencilerin de yaptıkları hatanın farkında olup büyük bir üzüntü ve pişmanlık içerisinde olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu üzücü olayla ilgili gerekli inceleme ve soruşturma Valiliğimiz tarafından başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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