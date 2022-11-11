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https://sputniknews.com.tr/20221111/gaziantepte-ogrencisine-siddet-uygulayan-ogretmen-aciga-alindi--1063310592.html
Gaziantep'te öğrencisine şiddet uygulayan öğretmen açığa alındı
Gaziantep'te öğrencisine şiddet uygulayan öğretmen açığa alındı
Gaziantep'te bir ilkokulda öğrencisine şiddet uygulayan öğretmenin açığa alındığı bildirildi. 11.11.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
gaziantep
öğretmen
öğrenci
şiddet
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Gaziantep Şahinbey'deki Şehit Sinan Akdemir İlkokulunda O.S. isimli öğretmenin bir öğrencisine bağırma ve şiddet uygulama anlarının yer aldığı görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Şahinbey ilçesinde bazı basın yayın organları ve sosyal medya üzerinde yayınlanan sınıf içerisindeki şiddet içerikli görüntülere sebep olan öğretmenle ilgili ivedilikle inceleme başlatılmış, şahıs hakkında soruşturma açılarak bugün itibarıyla açığa alınmıştır" ifadelerine yer verildi.
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gaziantep, öğretmen, öğrenci, şiddet
gaziantep, öğretmen, öğrenci, şiddet

Gaziantep'te öğrencisine şiddet uygulayan öğretmen açığa alındı

00:42 11.11.2022 (güncellendi: 00:45 11.11.2022)
© İHAGaziantep'te bir ilkokulda öğrencisine şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmen açığa alındı
Gaziantep'te bir ilkokulda öğrencisine şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmen açığa alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2022
© İHA
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Gaziantep'te bir ilkokulda öğrencisine şiddet uygulayan öğretmenin açığa alındığı bildirildi.
Gaziantep Şahinbey'deki Şehit Sinan Akdemir İlkokulunda O.S. isimli öğretmenin bir öğrencisine bağırma ve şiddet uygulama anlarının yer aldığı görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Şahinbey ilçesinde bazı basın yayın organları ve sosyal medya üzerinde yayınlanan sınıf içerisindeki şiddet içerikli görüntülere sebep olan öğretmenle ilgili ivedilikle inceleme başlatılmış, şahıs hakkında soruşturma açılarak bugün itibarıyla açığa alınmıştır" ifadelerine yer verildi.
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