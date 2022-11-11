'Esnaf Mehmet Yalçınkaya' belgeseli yayınlandı

"Benim için aşçılık mesleğinin ilk tarifi, köye gelen iyi giyimli adamlardı. Takım elbiseleri vardı. Bu ustalar tabi ki İstanbul’un iyi esnaf lokantaları Hacı Salih ya da Emirgan Abdullah Lokantası gibi daha üst seviye Türk mutfağı yemekleri yapan lokantalardandı. Bu takım elbiseli ustalar, lokantalarını anlatırken imrenerek dinler ve orada olmayı hayal ederdim. Bugüne kadar çalıştığım tüm bu lokantalardan ve dinlediklerimden; adap, usul, gelenek, usta, çırak ilişkisi dahil pek çok şeyi öğrendim. Başka bir ruhu vardı onların. Samimi olmaları, gözlerinin tok oluşu, sözlerinde durmaları gibi. Belgesel çekimlerinde de bizzat bu duyguları hala yaşayan, haftada bir gün kazancını çalışanlarıyla paylaşan, mahallesindeki ihtiyaç sahibinin sessiz destekçisi olan, şed kuşanma merasimleri ile çırağının bir nevi maddi ve manevi diplomasını teslim eden, mesleğe, insana, sanata, zanaata, irfana, ustalığa verilen değeri yaşatan pek çok güzel esnaf emekçi kardeşlerimizle buluşma fırsatı buldum. Esnaf kitabımdan seçilen çok özel yemek reçetelerini onların mutfağına hediye etme şansı yakaladım. İzleyicilerin beğeneceğini ve yeni nesillerin hafızasına geçmişten bir not düşüleceğini umuyorum."