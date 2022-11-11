https://sputniknews.com.tr/20221111/eski-pentagon-danismani-abd-ve-ukrayna-rusyayla-gorusmelere-hazir-olduklari-yanilsamasini-yaratti-1063338714.html

Eski Pentagon Danışmanı: ABD ve Ukrayna, Rusya’yla görüşmelere hazır oldukları yanılsamasını yarattı

Eski Pentagon Danışmanı: ABD ve Ukrayna, Rusya’yla görüşmelere hazır oldukları yanılsamasını yarattı

ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) eski danışmanı Emekli Albay Douglas McGregor, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Ukrayna Devlet Başkanı... 11.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-11T21:06+0300

2022-11-11T21:06+0300

2022-11-11T21:06+0300

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YouTube kanalı Judging Freedom’a konuşan McGregor, “Bence Sullivan, Zelenskiy’den kibar olmasını ve işe yaramazsa bile Kiev’in görüşmeleri istediği yanılsamasını oluşturmasını istedi” dedi.McGregor, Kiev bilinçli olarak barışçıl çözümü 'öldüren' şartlar öne sürdüğünü dile getirdi.Zelenskiy dünkü açıklamasında, Rusya’nın Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü tanıması ve sağlaması, BM Anlaşması’na saygı göstermesi, tüm zararı tazmin etmesi, savaş suçu işleyen tüm Rus askerleri cezalandırması ve bu olayların bir daha tekrarlanmayacağına garanti vermesi durumunda barış görüşmelerine hazır olduklarını dile getirmişti.

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