https://sputniknews.com.tr/20221111/eski-pentagon-danismani-abd-ve-ukrayna-rusyayla-gorusmelere-hazir-olduklari-yanilsamasini-yaratti-1063338714.html
Eski Pentagon Danışmanı: ABD ve Ukrayna, Rusya’yla görüşmelere hazır oldukları yanılsamasını yarattı
Eski Pentagon Danışmanı: ABD ve Ukrayna, Rusya’yla görüşmelere hazır oldukları yanılsamasını yarattı
ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) eski danışmanı Emekli Albay Douglas McGregor, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Ukrayna Devlet Başkanı... 11.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-11T21:06+0300
2022-11-11T21:06+0300
2022-11-11T21:06+0300
dünya
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
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pentagon
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YouTube kanalı Judging Freedom’a konuşan McGregor, “Bence Sullivan, Zelenskiy’den kibar olmasını ve işe yaramazsa bile Kiev’in görüşmeleri istediği yanılsamasını oluşturmasını istedi” dedi.McGregor, Kiev bilinçli olarak barışçıl çözümü 'öldüren' şartlar öne sürdüğünü dile getirdi.Zelenskiy dünkü açıklamasında, Rusya’nın Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü tanıması ve sağlaması, BM Anlaşması’na saygı göstermesi, tüm zararı tazmin etmesi, savaş suçu işleyen tüm Rus askerleri cezalandırması ve bu olayların bir daha tekrarlanmayacağına garanti vermesi durumunda barış görüşmelerine hazır olduklarını dile getirmişti.
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ukrayna krizi, ukrayna, rusya, abd, pentagon
ukrayna krizi, ukrayna, rusya, abd, pentagon
Eski Pentagon Danışmanı: ABD ve Ukrayna, Rusya’yla görüşmelere hazır oldukları yanılsamasını yarattı
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ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) eski danışmanı Emekli Albay Douglas McGregor, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in, Kiev’in Moskova’yla barış görüşmelerine başlamaya hazır olduğu izlenimini oluşturma konusunda anlaştıklarını belirtti.
YouTube kanalı Judging Freedom
’a konuşan McGregor, “Bence Sullivan, Zelenskiy’den kibar olmasını ve işe yaramazsa bile Kiev’in görüşmeleri istediği yanılsamasını oluşturmasını istedi”
dedi.
McGregor, Kiev bilinçli olarak barışçıl çözümü 'öldüren' şartlar öne sürdüğünü dile getirdi.
Zelenskiy dünkü açıklamasında, Rusya’nın Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü tanıması ve sağlaması, BM Anlaşması’na saygı göstermesi, tüm zararı tazmin etmesi, savaş suçu işleyen tüm Rus askerleri cezalandırması ve bu olayların bir daha tekrarlanmayacağına garanti vermesi durumunda barış görüşmelerine hazır olduklarını dile getirmişti.