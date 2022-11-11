https://sputniknews.com.tr/20221111/ermenistan-basbakani-pasinyan-baris-anlasmasi-icin-sonuna-kadar-ugrasacagiz-1063340312.html
Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Barış anlaşması için sonuna kadar uğraşacağız
Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Barış anlaşması için sonuna kadar uğraşacağız
Ermenistan Başbakanı Nikola Paşinyan, Azerbaycan’la barış anlaşmasını yıl sonuna kadar imzalamak için sonuna kadar uğraşacaklarını belirtti. 11.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-11T22:37+0300
2022-11-11T22:37+0300
2022-11-11T22:37+0300
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Paşinyan, Ermenistan Kamu Televizyonu sunucusunun ilgili sorusuna, “Bunun için her şey yapacağız” dedi.Barış anlaşması için birkaç seçeneğin olduğunu söyleyen Paşinyan, “Çerçeve anlaşmasını imzalama seçeneği var. Bu anlaşma, tüm olası sorunları çözüme kavuşturmadan ilişkilerin genel çerçevesini belirleyecek. Bu seçeneğe göre ilerlemek Azerbaycan için de uygunsa her şey mümkün olur. Ama bize bağlı her şey yapacağız” ifadesini kullandı.Barış anlaşması yürürlüğe girmeden önce, Ermenistan’a yönelik toprak iddialarından kaçınmak için sınırı çizme sorununu çözüme kavuşturmanın önemli olduğunu dile getiren Ermeni lider, “(Bağımsız Devlet Topluluğu’nun kurulmasıyla ilgili) Alma-Ata Deklarasyonu’nun içeriğine atıfta bulunarak bu yönde bir adım atmış olduk. Şimdi de ek adımlara ihtiyaç var” dedi.Paşinyan, Ermeni heyetinin Washington’da barış anlaşmasıyla ilgili önerilerini sunduğunu ve Bakü’nün tepkisini beklediklerini de sözlerine ekledi.
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ermenistan, nikol paşinyan, azerbaycan
ermenistan, nikol paşinyan, azerbaycan
Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Barış anlaşması için sonuna kadar uğraşacağız
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Ermenistan Başbakanı Nikola Paşinyan, Azerbaycan’la barış anlaşmasını yıl sonuna kadar imzalamak için sonuna kadar uğraşacaklarını belirtti.
Paşinyan, Ermenistan Kamu Televizyonu sunucusunun ilgili sorusuna, “Bunun için her şey yapacağız” dedi.
Barış anlaşması için birkaç seçeneğin olduğunu söyleyen Paşinyan, “Çerçeve anlaşmasını imzalama seçeneği var. Bu anlaşma, tüm olası sorunları çözüme kavuşturmadan ilişkilerin genel çerçevesini belirleyecek. Bu seçeneğe göre ilerlemek Azerbaycan için de uygunsa her şey mümkün olur. Ama bize bağlı her şey yapacağız” ifadesini kullandı.
Barış anlaşması yürürlüğe girmeden önce, Ermenistan’a yönelik toprak iddialarından kaçınmak için sınırı çizme sorununu çözüme kavuşturmanın önemli olduğunu dile getiren Ermeni lider, “(Bağımsız Devlet Topluluğu’nun kurulmasıyla ilgili) Alma-Ata Deklarasyonu’nun içeriğine atıfta bulunarak bu yönde bir adım atmış olduk. Şimdi de ek adımlara ihtiyaç var” dedi.
Paşinyan, Ermeni heyetinin Washington’da barış anlaşmasıyla ilgili önerilerini sunduğunu ve Bakü’nün tepkisini beklediklerini de sözlerine ekledi.