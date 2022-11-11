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https://sputniknews.com.tr/20221111/dask-teminati-guduk-kaldi-150-bin-liraya-araba-bile-alinamiyor-1063314603.html
DASK teminatı güdük kaldı: 150 bin liraya araba bile alınamıyor
DASK teminatı güdük kaldı: 150 bin liraya araba bile alınamıyor
Bugün 100 metrekare bir daire için DASK poliçesi teminatı 150 bin lira. Ancak konut fiyatlarının uçtuğu günümüzde bu fiyata oda bile alınamıyor. Vatandaşlar... 11.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-11T08:08+0300
2022-11-11T08:08+0300
türkiye
doğal afet sigortaları kurumu (dask)
konut
deprem
teminat
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Konut fiyatları son yıllarda ciddi anlamda yükselişe geçti. Sigorta şirketleri özel konut poliçe teminatlarını güncellerken, DASK poliçelerindeki teminatlar aynı kaldı. Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli'nin haberine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının DASK poliçesinde belirlediği metrekare birim maliyeti 1.508 lira. Buna göre 100 metrekare bir daire için deprem olması durumunda alınacak teminat 150 bin 800 lira. Ancak bu fiyatlara konut almak mümkün değil. Yıllık DASK poliçesine ödenecek tutar ise 354 lira. Vatandaşlar ise teminat rakamlarından şikâyetçi. Yıllık ödenecek poliçe tutarının yükseltilmesi, dolayısıyla alınacak teminat rakamının artırılmasını talep ediyor.Konuyla ilgili bakanlığın bir çalışma yaptığı biliniyor. Sigorta şirketlerine de bu yönde bir yazı gönderildi. Ancak poliçe ve teminat rakamlarında düzenlemenin ne zaman yapılacağı henüz belli değil.
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doğal afet sigortaları kurumu (dask), konut, deprem, teminat
doğal afet sigortaları kurumu (dask), konut, deprem, teminat

DASK teminatı güdük kaldı: 150 bin liraya araba bile alınamıyor

08:08 11.11.2022
© DHAkonut, ev
konut, ev - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2022
© DHA
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Bugün 100 metrekare bir daire için DASK poliçesi teminatı 150 bin lira. Ancak konut fiyatlarının uçtuğu günümüzde bu fiyata oda bile alınamıyor. Vatandaşlar yıllık ödenen poliçe tutarının yükseltilerek, deprem durumunda alınacak rakamın artırılmasını istiyor. Bakanlık ise konuyla ilgili iki proje üzerinde çalışıyor.
Konut fiyatları son yıllarda ciddi anlamda yükselişe geçti. Sigorta şirketleri özel konut poliçe teminatlarını güncellerken, DASK poliçelerindeki teminatlar aynı kaldı.
Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli'nin haberine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının DASK poliçesinde belirlediği metrekare birim maliyeti 1.508 lira. Buna göre 100 metrekare bir daire için deprem olması durumunda alınacak teminat 150 bin 800 lira. Ancak bu fiyatlara konut almak mümkün değil.
Yıllık DASK poliçesine ödenecek tutar ise 354 lira. Vatandaşlar ise teminat rakamlarından şikâyetçi. Yıllık ödenecek poliçe tutarının yükseltilmesi, dolayısıyla alınacak teminat rakamının artırılmasını talep ediyor.
Konuyla ilgili bakanlığın bir çalışma yaptığı biliniyor. Sigorta şirketlerine de bu yönde bir yazı gönderildi. Ancak poliçe ve teminat rakamlarında düzenlemenin ne zaman yapılacağı henüz belli değil.
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