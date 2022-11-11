https://sputniknews.com.tr/20221111/dask-teminati-guduk-kaldi-150-bin-liraya-araba-bile-alinamiyor-1063314603.html

DASK teminatı güdük kaldı: 150 bin liraya araba bile alınamıyor

DASK teminatı güdük kaldı: 150 bin liraya araba bile alınamıyor

Bugün 100 metrekare bir daire için DASK poliçesi teminatı 150 bin lira. Ancak konut fiyatlarının uçtuğu günümüzde bu fiyata oda bile alınamıyor. Vatandaşlar... 11.11.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

doğal afet sigortaları kurumu (dask)

konut

deprem

teminat

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Konut fiyatları son yıllarda ciddi anlamda yükselişe geçti. Sigorta şirketleri özel konut poliçe teminatlarını güncellerken, DASK poliçelerindeki teminatlar aynı kaldı. Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli'nin haberine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının DASK poliçesinde belirlediği metrekare birim maliyeti 1.508 lira. Buna göre 100 metrekare bir daire için deprem olması durumunda alınacak teminat 150 bin 800 lira. Ancak bu fiyatlara konut almak mümkün değil. Yıllık DASK poliçesine ödenecek tutar ise 354 lira. Vatandaşlar ise teminat rakamlarından şikâyetçi. Yıllık ödenecek poliçe tutarının yükseltilmesi, dolayısıyla alınacak teminat rakamının artırılmasını talep ediyor.Konuyla ilgili bakanlığın bir çalışma yaptığı biliniyor. Sigorta şirketlerine de bu yönde bir yazı gönderildi. Ancak poliçe ve teminat rakamlarında düzenlemenin ne zaman yapılacağı henüz belli değil.

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Sputnik Türkiye

doğal afet sigortaları kurumu (dask), konut, deprem, teminat