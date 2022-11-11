Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Birliği'ne tepki: 52 yıl süründürdüler, gereken cevabı vereceğiz

Teşkilatımızın uluslararası alandaki görünürlüğünün de her geçen gün arttığını memnuniyetle müşahade ediyorum. Teşkilatımızın uluslararası alandaki görünürlüğünün de her geçen gün arttığını memnuniyetle müşahade ediyorum.

Mevcut zorlukların ve meydan okumaların üstesinden geleceğimize inanıyorum. Özellikle de bu organizasyonda gerçekten ev sahibi konumunda olan Şevket kardeşime çok teşekküre diyorum, her şeyi ile müstesna bir organizasyon, müstesna bir ev sahipliği. Mevcut zorlukların ve meydan okumaların üstesinden geleceğimize inanıyorum. Özellikle de bu organizasyonda gerçekten ev sahibi konumunda olan Şevket kardeşime çok teşekküre diyorum, her şeyi ile müstesna bir organizasyon, müstesna bir ev sahipliği.

Aynı şekilde yeni dönemde görevi üstlenecek Kazakistan Başkanı’na da çok başarılar diliyorum, ve görüyorum ki Kazakistan’da da aynı başarıyı sürdürerek geleceğe yürüyeceğiz. Aynı şekilde yeni dönemde görevi üstlenecek Kazakistan Başkanı’na da çok başarılar diliyorum, ve görüyorum ki Kazakistan’da da aynı başarıyı sürdürerek geleceğe yürüyeceğiz.

Karabağ’da çok ciddi bir mücadele sürdüren ve bu mücadeleyi en güzel şekilde devam ettiren İlham Aliyev kardeşimi bu esnada bu mücadele sırasında iki yıldır neler başardığını neleri ortaya koyduğunu görüyoruz, şu an itibari ile defaatle oradaki törenlere de katılmak sureti ile neler yapıldığını yerinde görme imkanım oldu ve bunları tabi görünce de bir Türk olarak iftihar ettim. Bu kadar kısa zamanda bu kadar başarı hakikaten bizlere bir gurur vesilesi oldu. Karabağ’da çok ciddi bir mücadele sürdüren ve bu mücadeleyi en güzel şekilde devam ettiren İlham Aliyev kardeşimi bu esnada bu mücadele sırasında iki yıldır neler başardığını neleri ortaya koyduğunu görüyoruz, şu an itibari ile defaatle oradaki törenlere de katılmak sureti ile neler yapıldığını yerinde görme imkanım oldu ve bunları tabi görünce de bir Türk olarak iftihar ettim. Bu kadar kısa zamanda bu kadar başarı hakikaten bizlere bir gurur vesilesi oldu.

Özbekistan’da da aynı durumu, bütün fiziki altyapı üst yapıda çok ciddi bir değişim görüyoruz, bunlar bizim için iftihar meselesidir. Özbekistan’da da aynı durumu, bütün fiziki altyapı üst yapıda çok ciddi bir değişim görüyoruz, bunlar bizim için iftihar meselesidir.