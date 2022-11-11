Erdoğan'dan Türk Yatırım Fonu açıklaması: En kısa sürede hayata geçirilmeli
08:43 11.11.2022 (güncellendi: 09:13 11.11.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
© AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları 9. Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan, Türk Yatırım Fonu'nun mümkün olan en kısa sürede hayata geçmesinin faydalı olacağını söyledi.
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları 9'uncu Zirvesi, Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde başladı. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in ev sahipliğinde "Türk Medeniyeti için Yeni Dönem: Ortak Kalkınma ve Refaha Doğru" temasıyla Semerkant'ta düzenlenen TDT Devlet Başkanları 9'uncu Zirvesi öncesinde liderler aile fotoğrafı için bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ebedi Şehir Kongre Merkezi'ne gelişinde Mirziyoyev tarafından karşılandı.
Kongre Merkezi'nde çekilen aile fotoğrafında, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile gözlemci ülkeler Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı, eski Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulı Berdimuhamedov ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban yer aldı.
Fotoğraf çekiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında Tokayev, solunda ise Mirziyoyev bulundu. Liderler ülkelerinin bayrakları önünde durarak fotoğraf verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Ukrayna'da 9 aydır devam eden çatışmaların adil bir barış ile sona ermesi için her türlü gayreti sürdürüyoruz. Bunu yaparken gıda krizinin önüne geçmek için de gerekli müdahalelerde bulunuyoruz.
Şanlı Karabağ Zaferi'nin ikinci yıl dönümünde aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.
Haklı mücadelesinde olduğu gibi barış arayışlarında da Azerbaycan'ın yanındayız.
Türkiye olarak eli kanlı terör örgütleriyle mücadelemizi sürdürüyoruz.
Ülkemize yönelik terör tehdidi tamamen yok edilene kadar durmayacak, teröristlerin inlerini başlarına geçirmeye devam edeceğiz.
Bir cinayet ve casusluk şebekesi olan FETÖ ile mücadelemizde siz kardeşlerimizin desteğine güveniyoruz.
Kardeşlik hukukumuzun gereğini yerine getirerek, KKTC'nin teşkilatımıza gözlemci üye olmasını kabul ettik. Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıslı kardeşlerimizin yalnız olmadığını göstererek, çözüm sürecine katkı sağladık.
(Türk Devletleri Teşkilatı) Türk Yatırım Fonu'nun mümkün olan en kısa sürede hayata geçmesi faydalı olacaktır.
Su ve çevre sorunlarına ilaveten iklim değişikliği ile mücadele de birlikte hareket etmemiz ortak yararımızdır.
Ortak coğrafyamız stratejik enerji koridorlarının kavşağında yer alıyor.
Bölgemizde yaşanan son gelişmeler Orta Koridor güzergahını daha da etkin hale getirmemiz için fırsatlar sunuyor.
Hazar geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru'nun katettiği güzergahtaki gümrük ücretlerinin kaldırılması veya azaltılması, transit yük taşımacılığının kolaylaştırılması ticaret hacmimizi artıracaktır.
2014'ten bu yana dünyanın en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkesiyiz. Yaklaşık 5 milyon mazlumu ülkemizde misafir ediyoruz.
Düzensiz göçün engellenmesi ve idaresi konusunda iş birliğimizi artırmamız, bu kapsamda ortak güvenlik konsepti geliştirmemiz isabetli olacaktır.
Ülkelerimizin toplam ticaret hacmi 700 milyar dolara ulaşmakta birlikte bu oranı daha yukarıya çekmek temel önceliğimiz olmalıdır.
#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'ın Semerkant şehrinde düzenlenen ‘’Türk Devletleri Teşkilatı Devlet ve Hükümet Başkanları 9. Zirvesi’’nde konuşuyor https://t.co/uDkWJjQinx— AA Canlı (@AACanli) November 11, 2022