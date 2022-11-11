Erdoğan'dan Türk Yatırım Fonu açıklaması: En kısa sürede hayata geçirilmeli

Ukrayna'da 9 aydır devam eden çatışmaların adil bir barış ile sona ermesi için her türlü gayreti sürdürüyoruz. Bunu yaparken gıda krizinin önüne geçmek için de gerekli müdahalelerde bulunuyoruz. Ukrayna'da 9 aydır devam eden çatışmaların adil bir barış ile sona ermesi için her türlü gayreti sürdürüyoruz. Bunu yaparken gıda krizinin önüne geçmek için de gerekli müdahalelerde bulunuyoruz.

Şanlı Karabağ Zaferi'nin ikinci yıl dönümünde aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şanlı Karabağ Zaferi'nin ikinci yıl dönümünde aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Haklı mücadelesinde olduğu gibi barış arayışlarında da Azerbaycan'ın yanındayız. Haklı mücadelesinde olduğu gibi barış arayışlarında da Azerbaycan'ın yanındayız.

Türkiye olarak eli kanlı terör örgütleriyle mücadelemizi sürdürüyoruz. Türkiye olarak eli kanlı terör örgütleriyle mücadelemizi sürdürüyoruz.

Ülkemize yönelik terör tehdidi tamamen yok edilene kadar durmayacak, teröristlerin inlerini başlarına geçirmeye devam edeceğiz. Ülkemize yönelik terör tehdidi tamamen yok edilene kadar durmayacak, teröristlerin inlerini başlarına geçirmeye devam edeceğiz.

Bir cinayet ve casusluk şebekesi olan FETÖ ile mücadelemizde siz kardeşlerimizin desteğine güveniyoruz. Bir cinayet ve casusluk şebekesi olan FETÖ ile mücadelemizde siz kardeşlerimizin desteğine güveniyoruz.

Kardeşlik hukukumuzun gereğini yerine getirerek, KKTC'nin teşkilatımıza gözlemci üye olmasını kabul ettik. Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıslı kardeşlerimizin yalnız olmadığını göstererek, çözüm sürecine katkı sağladık. Kardeşlik hukukumuzun gereğini yerine getirerek, KKTC'nin teşkilatımıza gözlemci üye olmasını kabul ettik. Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıslı kardeşlerimizin yalnız olmadığını göstererek, çözüm sürecine katkı sağladık.

(Türk Devletleri Teşkilatı) Türk Yatırım Fonu'nun mümkün olan en kısa sürede hayata geçmesi faydalı olacaktır. (Türk Devletleri Teşkilatı) Türk Yatırım Fonu'nun mümkün olan en kısa sürede hayata geçmesi faydalı olacaktır.

Su ve çevre sorunlarına ilaveten iklim değişikliği ile mücadele de birlikte hareket etmemiz ortak yararımızdır. Su ve çevre sorunlarına ilaveten iklim değişikliği ile mücadele de birlikte hareket etmemiz ortak yararımızdır.

Ortak coğrafyamız stratejik enerji koridorlarının kavşağında yer alıyor. Ortak coğrafyamız stratejik enerji koridorlarının kavşağında yer alıyor.

Bölgemizde yaşanan son gelişmeler Orta Koridor güzergahını daha da etkin hale getirmemiz için fırsatlar sunuyor. Bölgemizde yaşanan son gelişmeler Orta Koridor güzergahını daha da etkin hale getirmemiz için fırsatlar sunuyor.

Hazar geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru'nun katettiği güzergahtaki gümrük ücretlerinin kaldırılması veya azaltılması, transit yük taşımacılığının kolaylaştırılması ticaret hacmimizi artıracaktır. Hazar geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru'nun katettiği güzergahtaki gümrük ücretlerinin kaldırılması veya azaltılması, transit yük taşımacılığının kolaylaştırılması ticaret hacmimizi artıracaktır.

2014'ten bu yana dünyanın en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkesiyiz. Yaklaşık 5 milyon mazlumu ülkemizde misafir ediyoruz. 2014'ten bu yana dünyanın en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkesiyiz. Yaklaşık 5 milyon mazlumu ülkemizde misafir ediyoruz.

Düzensiz göçün engellenmesi ve idaresi konusunda iş birliğimizi artırmamız, bu kapsamda ortak güvenlik konsepti geliştirmemiz isabetli olacaktır. Düzensiz göçün engellenmesi ve idaresi konusunda iş birliğimizi artırmamız, bu kapsamda ortak güvenlik konsepti geliştirmemiz isabetli olacaktır.