https://sputniknews.com.tr/20221111/cine-gelenler-icin-kovid-19-tedbirleri-gevsetiliyor-1063327675.html

Çin'e gelenler için Kovid-19 tedbirleri gevşetiliyor

Çin'e gelenler için Kovid-19 tedbirleri gevşetiliyor

Çin Devlet Konseyi tarafından bugün yapılan açıklamada, katı karantina tedbirlerinde gevşemeye gidileceği belirtildi. 11.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-11T14:27+0300

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koronavirüs

çin

koronavirüs

kovid-19

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tedbir

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Çin'de Kovid-19 salgınıyla mücadele 'sıfır vaka' stratejisi uygulanmaya devam ederken Devlet Konseyi, katı karantina tedbirlerinde gevşemeye gidileceğini duyurdu.Yeni kurallara göre, yakın temaslılar ve ülke dışından gelenlere yönelik merkezi karantina zorunluluğu 7 günden 5 güne indirildi. Merkezi karantinanın ardından 3 günlük ev karantinası mecburiyeti ise kaldırılmadı.Öte yandan Kovid-19 vakalarını ülkeye taşıdığı için havayolu şirketlerini cezalandıran ‘devre kesici’ mekanizmasının kaldırıldığı açıklandı. Sistem, uluslararası uçuşlarla Çin’e gelen yolcular arasındaki pozitif vakaların belirlenen eşiği aşması durumunda, söz konusu havayolu şirketinin ilgili güzergâhtaki uçuşlarının 1 ila 2 hafta yasaklanmasını öngörüyordu.Yeni düzenleme çerçevesinde ikincil yakın temaslı kişilerin tespit edilmesine de son verildiği ve daha önce üç seviyeden oluşan risk kategorilerinin, 'orta riskli' kategorinin kaldırılmasıyla ikiye indirildiği bilgisi verildi.Söz konusu tedbirlerle karantina altındaki kişilerin sayısının azaltılması bekleniyor.Çin'de Kovid-19 salgınıPekin’de 27 Ekim’den bu yana süren salgın dalgasının, Omicron’un BF.7 varyantından kaynaklı olduğu açıklandı.Son dalganın merkezi olarak görülen ülkenin güneyindeki Guangzhou kentindeki günlük vaka sayıları ise son 4 günde 2 bini aştı. Yaklaşık 19 milyon nüfusu bulunan ve Çin’in imalat üslerinden biri olan kentte yaşayan onbinlerce kişinin karantina altında olduğu bildirildi. Ülkenin güneyinde bulunan Hainan Adası’nın Sanya kentinde de bugün tüm sakinlere toplu nükleik asit testi yapılacağı bildirildi.Henan eyaletinin merkezi Zhengzhou’da da perşembe günü yaklaşık 3 bin yeni vaka tespit edildi. Zhengzhou, daha önce Foxconn’un iPhone fabrikasındaki karantina tedbirleriyle gündeme gelmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221109/cinde-kovid-19-nedeniyle-yaklasik-5-milyonluk-nufusu-etkileyen-kismi-kapanmaya-gidildi-1063257989.html

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