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CIA uyardı: Yunanistan'da 2 uçak 'şüpheli yolcu' gerekçesiyle durduruldu
CIA uyardı: Yunanistan'da 2 uçak 'şüpheli yolcu' gerekçesiyle durduruldu
Atina'daki havalimanlarında CIA'in "şüpheli yolcu" uyarısı yaptığı 2 uçaktan biri kalkışa hazırlanırken durduruldu, diğeri ise geri döndürüldü. 11.11.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
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uçak
emirates havayolları
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Yunanistan'da "şüpheli yolcu" gerekçesiyle 2 uçaktan birinin kalkış yapmadığı, diğerinin de kalkış yaptığı havalimanına geri döndürüldüğü bildirildi.Ulusal basında yer alan haberlere göre ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), Atina'daki havalimanlarında Emirates Havayolları'na ait 2 uçakta "şüpheli yolcu" bulunduğu uyarısı yaptı.Yetkililer, uyarı üzerine Eleftherios Venizelos Havalimanı'nda kalkışa hazırlanan uçağı durdurdu, kalkış yapan diğer uçağı ise geri döndürdü.Kalkışına izin verilmeyen uçağın Dubai'ye, havalimanına geri döndürülen uçağın ise New York'a uçtuğu öğrenildi.
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cia, uçak, emirates havayolları
cia, uçak, emirates havayolları

CIA uyardı: Yunanistan'da 2 uçak 'şüpheli yolcu' gerekçesiyle durduruldu

00:11 11.11.2022 (güncellendi: 00:13 11.11.2022)
© AAUçak
Uçak - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2022
© AA
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Atina'daki havalimanlarında CIA'in "şüpheli yolcu" uyarısı yaptığı 2 uçaktan biri kalkışa hazırlanırken durduruldu, diğeri ise geri döndürüldü.
Yunanistan'da "şüpheli yolcu" gerekçesiyle 2 uçaktan birinin kalkış yapmadığı, diğerinin de kalkış yaptığı havalimanına geri döndürüldüğü bildirildi.
Ulusal basında yer alan haberlere göre ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), Atina'daki havalimanlarında Emirates Havayolları'na ait 2 uçakta "şüpheli yolcu" bulunduğu uyarısı yaptı.
Yetkililer, uyarı üzerine Eleftherios Venizelos Havalimanı'nda kalkışa hazırlanan uçağı durdurdu, kalkış yapan diğer uçağı ise geri döndürdü.
Kalkışına izin verilmeyen uçağın Dubai'ye, havalimanına geri döndürülen uçağın ise New York'a uçtuğu öğrenildi.
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