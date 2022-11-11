https://sputniknews.com.tr/20221111/cia-uyardi-yunanistanda-2-ucak-supheli-yolcu-gerekcesiyle-durduruldu-1063309957.html

CIA uyardı: Yunanistan'da 2 uçak 'şüpheli yolcu' gerekçesiyle durduruldu

CIA uyardı: Yunanistan'da 2 uçak 'şüpheli yolcu' gerekçesiyle durduruldu

Atina'daki havalimanlarında CIA'in "şüpheli yolcu" uyarısı yaptığı 2 uçaktan biri kalkışa hazırlanırken durduruldu, diğeri ise geri döndürüldü. 11.11.2022, Sputnik Türkiye

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Yunanistan'da "şüpheli yolcu" gerekçesiyle 2 uçaktan birinin kalkış yapmadığı, diğerinin de kalkış yaptığı havalimanına geri döndürüldüğü bildirildi.Ulusal basında yer alan haberlere göre ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), Atina'daki havalimanlarında Emirates Havayolları'na ait 2 uçakta "şüpheli yolcu" bulunduğu uyarısı yaptı.Yetkililer, uyarı üzerine Eleftherios Venizelos Havalimanı'nda kalkışa hazırlanan uçağı durdurdu, kalkış yapan diğer uçağı ise geri döndürdü.Kalkışına izin verilmeyen uçağın Dubai'ye, havalimanına geri döndürülen uçağın ise New York'a uçtuğu öğrenildi.

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