https://sputniknews.com.tr/20221111/cia-uyardi-yunanistanda-2-ucak-supheli-yolcu-gerekcesiyle-durduruldu-1063309957.html
CIA uyardı: Yunanistan'da 2 uçak 'şüpheli yolcu' gerekçesiyle durduruldu
CIA uyardı: Yunanistan'da 2 uçak 'şüpheli yolcu' gerekçesiyle durduruldu
Atina'daki havalimanlarında CIA'in "şüpheli yolcu" uyarısı yaptığı 2 uçaktan biri kalkışa hazırlanırken durduruldu, diğeri ise geri döndürüldü. 11.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-11T00:11+0300
2022-11-11T00:11+0300
2022-11-11T00:13+0300
dünya
cia
uçak
emirates havayolları
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Yunanistan'da "şüpheli yolcu" gerekçesiyle 2 uçaktan birinin kalkış yapmadığı, diğerinin de kalkış yaptığı havalimanına geri döndürüldüğü bildirildi.Ulusal basında yer alan haberlere göre ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), Atina'daki havalimanlarında Emirates Havayolları'na ait 2 uçakta "şüpheli yolcu" bulunduğu uyarısı yaptı.Yetkililer, uyarı üzerine Eleftherios Venizelos Havalimanı'nda kalkışa hazırlanan uçağı durdurdu, kalkış yapan diğer uçağı ise geri döndürdü.Kalkışına izin verilmeyen uçağın Dubai'ye, havalimanına geri döndürülen uçağın ise New York'a uçtuğu öğrenildi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
cia, uçak, emirates havayolları
cia, uçak, emirates havayolları
CIA uyardı: Yunanistan'da 2 uçak 'şüpheli yolcu' gerekçesiyle durduruldu
00:11 11.11.2022 (güncellendi: 00:13 11.11.2022) Abone ol
Atina'daki havalimanlarında CIA'in "şüpheli yolcu" uyarısı yaptığı 2 uçaktan biri kalkışa hazırlanırken durduruldu, diğeri ise geri döndürüldü.
Yunanistan'da "şüpheli yolcu" gerekçesiyle 2 uçaktan birinin kalkış yapmadığı, diğerinin de kalkış yaptığı havalimanına geri döndürüldüğü bildirildi.
Ulusal basında yer alan haberlere göre ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), Atina'daki havalimanlarında Emirates Havayolları'na ait 2 uçakta "şüpheli yolcu" bulunduğu uyarısı yaptı.
Yetkililer, uyarı üzerine Eleftherios Venizelos Havalimanı'nda kalkışa hazırlanan uçağı durdurdu, kalkış yapan diğer uçağı ise geri döndürdü.
Kalkışına izin verilmeyen uçağın Dubai'ye, havalimanına geri döndürülen uçağın ise New York'a uçtuğu öğrenildi.