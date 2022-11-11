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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221111/canli--biden-putin-ukraynadan-cikana-kadar-catismanin-cozulecegini-dusunmuyorum--1063315554.html
CANLI | Biden: Putin Ukrayna'dan çıkana kadar çatışmanın çözüleceğini düşünmüyorum
CANLI | Biden: Putin Ukrayna'dan çıkana kadar çatışmanın çözüleceğini düşünmüyorum
ABD Başkanı Biden, "Putin Ukrayna'dan çıkana kadar çatışmanın çözüleceğini düşünmüyorum" açıklamasını yaptı. 11.11.2022, Sputnik Türkiye
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rusya, ukrayna, askeri operasyon, новый онлайн для белой редактуры
Joe Biden - Sputnik Türkiye

CANLI | Biden: Putin Ukrayna'dan çıkana kadar çatışmanın çözüleceğini düşünmüyorum

09:20 11.11.2022
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ABD Başkanı Biden, "Putin Ukrayna'dan çıkana kadar çatışmanın çözüleceğini düşünmüyorum" açıklamasını yaptı.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna ilişkin gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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09:18 11.11.2022
Biden: Putin Ukrayna'dan çıkana kadar çatışmanın çözüleceğini düşünmüyorum
ABD Başkanı Joe Biden, Kuzey Afrika ve Asya ziyareti için Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce gazetecilere açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapacağı görüşmenin verimli geçip geçmeyeceği sorusuna Biden, "Ben görüşmelerimin her zaman verimli geçtiğine inanıyorum" yanıtını verdi.
Biden, Ukrayna ihtilafında çözümün ne olacağına dair bir soruyu ise, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin Ukrayna'dan çıkana kadar çatışmanın çözüleceğini düşünmüyorum" diye cevapladı.
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