https://sputniknews.com.tr/20221111/borsa-gunu-dususle-tamamladi-1063336115.html

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0.26 kayıpla 4.455,53 puandan tamamlamasına karşın tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi. 11.11.2022, Sputnik Türkiye

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fed

abd merkez bankası (fed)

enflasyon

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11.57 puan azalırken, toplam işlem hacmi 101,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.Bankacılık endeksi yüzde 2,16, holding endeksi yüzde 0,64 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,98 ile turizm, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.4.552.44 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen satışlarla 4.450 puan üzerinde dengelendi.Analistler, ABD'de enflasyonun yüksek seviyelerini korumasına karşın para politikasına olumlu yanıt vererek soğumaya işaret etmesinin küresel çapta risk iştahının artmasını sağladığını söyledi.Beklentilerin altında kalan enflasyon verileri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artırımlarını yavaşlatacağı umutlarını artırırken, para piyasası fiyatlamalarında bankanın gelecek ay faizleri 50 baz puan artıracağı beklentileri yüzde 80'in üzerine çıktı.Haftaya Avrupa Merkez Başkanı (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında bulunacağını belirten analistler, veri gündeminde yurt içinde bütçe dengesi, konut fiyat endeksi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi, yurt dışında ise Japonya'da büyüme, Avro Bölgesinde enflasyon ve büyüme, ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini dile getirdi.Analistler teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.550 ve 4.600 seviyelerinin direnç, 4.340 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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