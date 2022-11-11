https://sputniknews.com.tr/20221111/belcikada-polise-bicakli-saldiri-1-olu-1-yarali--1063311941.html

Belçika'da polise bıçaklı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Belçika'da polise bıçaklı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de polis ekibine yapılan bıçaklı saldırıda bir polis hayatını kaybetti. 11.11.2022, Sputnik Türkiye

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Belçika basınındaki haberlere göre, Brüksel'deki Kuzey Tren Garı yakınında meydana gelen olayda bıçaklı bir kişi bölgede devriye gezen polis ekibine saldırdı.Saldırıda boynundan yaralanan bir polis memuru yaşamını yitirdi, diğer polis memuru yaralandı. Saldırgan olay yerine gelen başka bir polis tarafından etkisiz hale getirildi.Saldırganın bugün daha önce bir polis karakoluna gittiği ve saldırı düzenleyeceğini söylediği belirtildi.Psikolojik sorunları olduğu düşünülen kişinin muayene için bir hastaneye götürüldüğü, daha sonra serbest bırakıldığı bildirildi.Savcılığın saldırıda terör şüphesini de ihtimaller dahilinde değerlendirdiği kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20221107/belcikada-saglik-calisanlarina-saldirinin-cezasi-artiriliyor-1063155269.html

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belçika, polis, saldırı, ölü, yaralı, brüksel