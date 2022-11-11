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https://sputniknews.com.tr/20221111/belcikada-polise-bicakli-saldiri-1-olu-1-yarali--1063311941.html
Belçika'da polise bıçaklı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Belçika'da polise bıçaklı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Belçika'nın başkenti Brüksel'de polis ekibine yapılan bıçaklı saldırıda bir polis hayatını kaybetti. 11.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-11T01:43+0300
2022-11-11T01:43+0300
dünya
belçika
polis
saldırı
ölü
yaralı
brüksel
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Belçika basınındaki haberlere göre, Brüksel'deki Kuzey Tren Garı yakınında meydana gelen olayda bıçaklı bir kişi bölgede devriye gezen polis ekibine saldırdı.Saldırıda boynundan yaralanan bir polis memuru yaşamını yitirdi, diğer polis memuru yaralandı. Saldırgan olay yerine gelen başka bir polis tarafından etkisiz hale getirildi.Saldırganın bugün daha önce bir polis karakoluna gittiği ve saldırı düzenleyeceğini söylediği belirtildi.Psikolojik sorunları olduğu düşünülen kişinin muayene için bir hastaneye götürüldüğü, daha sonra serbest bırakıldığı bildirildi.Savcılığın saldırıda terör şüphesini de ihtimaller dahilinde değerlendirdiği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20221107/belcikada-saglik-calisanlarina-saldirinin-cezasi-artiriliyor-1063155269.html
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belçika, polis, saldırı, ölü, yaralı, brüksel
belçika, polis, saldırı, ölü, yaralı, brüksel

Belçika'da polise bıçaklı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

01:43 11.11.2022
© REUTERS / Francois LenoirBrüksel, Belçika, polis
Brüksel, Belçika, polis - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2022
© REUTERS / Francois Lenoir
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Belçika'nın başkenti Brüksel'de polis ekibine yapılan bıçaklı saldırıda bir polis hayatını kaybetti.
Belçika basınındaki haberlere göre, Brüksel'deki Kuzey Tren Garı yakınında meydana gelen olayda bıçaklı bir kişi bölgede devriye gezen polis ekibine saldırdı.
Saldırıda boynundan yaralanan bir polis memuru yaşamını yitirdi, diğer polis memuru yaralandı. Saldırgan olay yerine gelen başka bir polis tarafından etkisiz hale getirildi.
Saldırganın bugün daha önce bir polis karakoluna gittiği ve saldırı düzenleyeceğini söylediği belirtildi.
Psikolojik sorunları olduğu düşünülen kişinin muayene için bir hastaneye götürüldüğü, daha sonra serbest bırakıldığı bildirildi.
Savcılığın saldırıda terör şüphesini de ihtimaller dahilinde değerlendirdiği kaydedildi.
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