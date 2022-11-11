Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221111/belarusta-mcdonalds-vkusno-i-tocka-markasi-altinda-faaliyet-gosterecek-1063338932.html
Belarus'ta McDonald's, ‘Vkusno i Toçka’ markası altında faaliyet gösterecek
Belarus'ta McDonald's, ‘Vkusno i Toçka’ markası altında faaliyet gösterecek
McDonald's’ın Belarus’taki 25 restoranının, 'Vkusno i Toçka' fast food restoran grubuna devredileceği bildirildi. 11.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-11T21:25+0300
2022-11-11T21:25+0300
dünya
belarus
mcdonalds
mağaza
restoran
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0a/1057238936_0:0:3209:1805_1920x0_80_0_0_eac286511d2d596ed46ec60bfa48066c.jpg
Rusya’dan çekilme kararı alan McDonald’s, franchise sözleşmesi kapsamında münhasır haklarını 'Vkusno i Toçka' isimli Rus fast food restoranlar zincirine devretmişti.Şirketin Vkontakte hesabından yapılan açıklamada, Belarus'ta KSB Victory Restaurants tarafından yönetilen McDonald's restoranlarının önümüzdeki birkaç hafta içinde Vkusno i Toçka markasına devredileceği belirtildi.Açıklamada, “İstihdamın tamamını koruyacağız, misafirperver hizmet, zengin bir menü, en sevdiğiniz lezzetleri ve yüksek kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunmaya devam edeceğiz” denildi.Açıklamada ayrıca, franchise sözleşmesi kapsamında münhasır hakların devredilmesi prosedürünün sona ermek üzere olduğu ve şirketin birkaç hafta içinde organizasyonel sorunları çözmeyi ve gerekli yasal prosedürleri tamamlamayı planladığı belirtildi.Belarus’ta şu anda yılda 10 milyondan fazla müşteriye hizmet veren 25 McDonald's restoranı bulunuyor. Restoranlarda çalışan 2 binden fazla kişi Vkusno i Toçka restoranlarında işlerine devam edecek.
belarus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0a/1057238936_478:0:3209:2048_1920x0_80_0_0_10bddfde2272a0394ed4ab7220c2bdb0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
belarus, mcdonalds, mağaza, restoran
belarus, mcdonalds, mağaza, restoran

Belarus'ta McDonald's, ‘Vkusno i Toçka’ markası altında faaliyet gösterecek

21:25 11.11.2022
© Sputnik / Александр Кряжев / Multimedya arşivine gidinMcDonalds
McDonalds - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2022
© Sputnik / Александр Кряжев
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
McDonald's’ın Belarus’taki 25 restoranının, 'Vkusno i Toçka' fast food restoran grubuna devredileceği bildirildi.
Rusya’dan çekilme kararı alan McDonald’s, franchise sözleşmesi kapsamında münhasır haklarını 'Vkusno i Toçka' isimli Rus fast food restoranlar zincirine devretmişti.
Şirketin Vkontakte hesabından yapılan açıklamada, Belarus'ta KSB Victory Restaurants tarafından yönetilen McDonald's restoranlarının önümüzdeki birkaç hafta içinde Vkusno i Toçka markasına devredileceği belirtildi.
Açıklamada, “İstihdamın tamamını koruyacağız, misafirperver hizmet, zengin bir menü, en sevdiğiniz lezzetleri ve yüksek kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunmaya devam edeceğiz” denildi.
Açıklamada ayrıca, franchise sözleşmesi kapsamında münhasır hakların devredilmesi prosedürünün sona ermek üzere olduğu ve şirketin birkaç hafta içinde organizasyonel sorunları çözmeyi ve gerekli yasal prosedürleri tamamlamayı planladığı belirtildi.
Belarus’ta şu anda yılda 10 milyondan fazla müşteriye hizmet veren 25 McDonald's restoranı bulunuyor. Restoranlarda çalışan 2 binden fazla kişi Vkusno i Toçka restoranlarında işlerine devam edecek.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала