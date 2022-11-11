https://sputniknews.com.tr/20221111/belarusta-mcdonalds-vkusno-i-tocka-markasi-altinda-faaliyet-gosterecek-1063338932.html
Belarus'ta McDonald's, ‘Vkusno i Toçka’ markası altında faaliyet gösterecek
Belarus'ta McDonald's, ‘Vkusno i Toçka’ markası altında faaliyet gösterecek
McDonald's’ın Belarus’taki 25 restoranının, 'Vkusno i Toçka' fast food restoran grubuna devredileceği bildirildi. 11.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-11T21:25+0300
2022-11-11T21:25+0300
2022-11-11T21:25+0300
dünya
belarus
mcdonalds
mağaza
restoran
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Rusya’dan çekilme kararı alan McDonald’s, franchise sözleşmesi kapsamında münhasır haklarını 'Vkusno i Toçka' isimli Rus fast food restoranlar zincirine devretmişti.Şirketin Vkontakte hesabından yapılan açıklamada, Belarus'ta KSB Victory Restaurants tarafından yönetilen McDonald's restoranlarının önümüzdeki birkaç hafta içinde Vkusno i Toçka markasına devredileceği belirtildi.Açıklamada, “İstihdamın tamamını koruyacağız, misafirperver hizmet, zengin bir menü, en sevdiğiniz lezzetleri ve yüksek kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunmaya devam edeceğiz” denildi.Açıklamada ayrıca, franchise sözleşmesi kapsamında münhasır hakların devredilmesi prosedürünün sona ermek üzere olduğu ve şirketin birkaç hafta içinde organizasyonel sorunları çözmeyi ve gerekli yasal prosedürleri tamamlamayı planladığı belirtildi.Belarus’ta şu anda yılda 10 milyondan fazla müşteriye hizmet veren 25 McDonald's restoranı bulunuyor. Restoranlarda çalışan 2 binden fazla kişi Vkusno i Toçka restoranlarında işlerine devam edecek.
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belarus, mcdonalds, mağaza, restoran
belarus, mcdonalds, mağaza, restoran
Belarus'ta McDonald's, ‘Vkusno i Toçka’ markası altında faaliyet gösterecek
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McDonald's’ın Belarus’taki 25 restoranının, 'Vkusno i Toçka' fast food restoran grubuna devredileceği bildirildi.
Rusya’dan çekilme kararı alan McDonald’s, franchise sözleşmesi kapsamında münhasır haklarını 'Vkusno i Toçka' isimli Rus fast food restoranlar zincirine devretmişti.
Şirketin Vkontakte hesabından yapılan açıklamada, Belarus'ta KSB Victory Restaurants tarafından yönetilen McDonald's restoranlarının önümüzdeki birkaç hafta içinde Vkusno i Toçka markasına devredileceği belirtildi.
Açıklamada, “İstihdamın tamamını koruyacağız, misafirperver hizmet, zengin bir menü, en sevdiğiniz lezzetleri ve yüksek kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunmaya devam edeceğiz” denildi.
Açıklamada ayrıca, franchise sözleşmesi kapsamında münhasır hakların devredilmesi prosedürünün sona ermek üzere olduğu ve şirketin birkaç hafta içinde organizasyonel sorunları çözmeyi ve gerekli yasal prosedürleri tamamlamayı planladığı belirtildi.
Belarus’ta şu anda yılda 10 milyondan fazla müşteriye hizmet veren 25 McDonald's restoranı bulunuyor. Restoranlarda çalışan 2 binden fazla kişi Vkusno i Toçka restoranlarında işlerine devam edecek.