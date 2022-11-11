https://sputniknews.com.tr/20221111/bakan-bilgin-devlette-calisan-sozlesmeli-personeli-kadrolu-yapacagiz-1063317848.html
Bakan Bilgin: Sözleşmeli memurları bu ayın içerisinde kadrolu hale getireceğiz
Bakan Bilgin: Sözleşmeli memurları bu ayın içerisinde kadrolu hale getireceğiz
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin "Sözleşmeli memurları bu ayın içerisinde kadrolu hale getireceğiz." dedi. 11.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-11T10:38+0300
2022-11-11T10:38+0300
2022-11-11T10:50+0300
türkiye
vedat bilgin
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bakanlığının 2023 bütçesinin sunumunu yapıyor. Bakan Bilgin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20221026/bakan-bilgin-turkiyenin-en-onemli-sorunlarindan-biri-yillardir-goc-dalgasina-maruz-kalmasi-1062720167.html
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vedat bilgin
Bakan Bilgin: Sözleşmeli memurları bu ayın içerisinde kadrolu hale getireceğiz
10:38 11.11.2022 (güncellendi: 10:50 11.11.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin "Sözleşmeli memurları bu ayın içerisinde kadrolu hale getireceğiz." dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bakanlığının 2023 bütçesinin sunumunu yapıyor. Bakan Bilgin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Sözleşmeli memurları bu ayın içerisinde kadrolu hale getireceğiz. 32 çeşit sözleşme var. Bu sorunu çözeceğiz.
Aralık ayında benim çağrım ile komisyon toplanacak. Asgari ücret artışı, gelirin enflasyon karşısındaki gerileme etkisini ortadan kaldıracak