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SON DAKİKA | Bakan Bilgin: Devlette çalışan sözleşmeli personeli kadrolu yapacağız
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https://sputniknews.com.tr/20221111/bakan-bilgin-devlette-calisan-sozlesmeli-personeli-kadrolu-yapacagiz-1063317848.html
Bakan Bilgin: Sözleşmeli memurları bu ayın içerisinde kadrolu hale getireceğiz
Bakan Bilgin: Sözleşmeli memurları bu ayın içerisinde kadrolu hale getireceğiz
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin "Sözleşmeli memurları bu ayın içerisinde kadrolu hale getireceğiz." dedi. 11.11.2022, Sputnik Türkiye
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bakanlığının 2023 bütçesinin sunumunu yapıyor. Bakan Bilgin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20221026/bakan-bilgin-turkiyenin-en-onemli-sorunlarindan-biri-yillardir-goc-dalgasina-maruz-kalmasi-1062720167.html
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vedat bilgin
vedat bilgin

Bakan Bilgin: Sözleşmeli memurları bu ayın içerisinde kadrolu hale getireceğiz

10:38 11.11.2022 (güncellendi: 10:50 11.11.2022)
© İHA / HÜSEYİN EFEÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2022
© İHA / HÜSEYİN EFE
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin "Sözleşmeli memurları bu ayın içerisinde kadrolu hale getireceğiz." dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bakanlığının 2023 bütçesinin sunumunu yapıyor. Bakan Bilgin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Sözleşmeli memurları bu ayın içerisinde kadrolu hale getireceğiz. 32 çeşit sözleşme var. Bu sorunu çözeceğiz.
Aralık ayında benim çağrım ile komisyon toplanacak. Asgari ücret artışı, gelirin enflasyon karşısındaki gerileme etkisini ortadan kaldıracak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2022
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