https://sputniknews.com.tr/20221111/bakan-bilgin-devlette-calisan-sozlesmeli-personeli-kadrolu-yapacagiz-1063317848.html

Bakan Bilgin: Sözleşmeli memurları bu ayın içerisinde kadrolu hale getireceğiz

Bakan Bilgin: Sözleşmeli memurları bu ayın içerisinde kadrolu hale getireceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin "Sözleşmeli memurları bu ayın içerisinde kadrolu hale getireceğiz." dedi. 11.11.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

vedat bilgin

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bakanlığının 2023 bütçesinin sunumunu yapıyor. Bakan Bilgin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

https://sputniknews.com.tr/20221026/bakan-bilgin-turkiyenin-en-onemli-sorunlarindan-biri-yillardir-goc-dalgasina-maruz-kalmasi-1062720167.html

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vedat bilgin